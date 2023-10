Ist Printerval seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Wer auf der Suche nach T-Shirts mit Motiven seiner Lieblings-Band oder eines Films ist, stößt möglicherweise auf den Online-Shop „Printerval“. Ist der Shop seriös? Wie sind die Erfahrungen früherer Kunden bei Printerval?

Neben Kleidung aus dem Bereich Musik gibt es hier auch Shirts zu Filmen von Marvel und Co., Fußball-Klamotten und viele weitere Motive. Dabei werden viele Designs geführt, die es sonst nicht in offiziellen Fan-Shops oder Anbietern wie EMP oder Elbenwald gibt. Neben T-Shirts bietet Printerval viele andere Kleidungsstücke und weitere Produkte wie Poster und Tassen an (zum Anbieter).

Wie seriös ist Printerval?

Printerval ist ein echter Online-Shop. Das heißt, man bekommt Sachen geliefert, wenn man etwas bestellt. Es handelt sich nicht um einen klassischen Fake-Shop, der lediglich Geld kassiert und bei dem man nichts erhält. Dennoch sollte man sich seinen Online-Einkauf bei Printerval genau überlegen.

Im Bewertungsportal Trustpilot finden sich überwiegend sehr zufriedene Käufer . Die Bewertung liegt bei starken 4,1 von 5 Sternen (bei Trustpilot ansehen). Das heben die Nutzer besonders hervor:

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Qualität

Schnelle Lieferung innerhalb von einer Woche

Gelieferte Größen passen

Es gibt aber auch vereinzelt schlechte Bewertungen. Diese gehen vor allem auf eine schlechte Qualität der Artikel zurück. So wird von einigen Käufern bemängelt, dass die T-Shirts minderwertig sind, schlecht sitzen oder stark riechen. Auch die Qualität des Aufdrucks wird teilweise schlecht bewertet. Der Support von Printerval geht auf schlechte Erfahrungen bei Trustpilot ein und bietet oft einen kostenlosen Ersatzartikel oder eine Rückerstattung an.

Erfahrungen zu Printerval: Das sollte man beachten

Normalerweise bekommt man also bei Printerval das geliefert, was man bestellt. Es gibt jedoch einen großen Haken bei dem Anbieter: Es handelt sich nicht um einen klassischen Online-Shop mit eigenen Lagern, sondern um einen Marktplatz, der einzelnen Verkäufern eine Plattform für ihr Produkte liefert. Auf der Seite kann also jeder Nutzer ein eigenes Design hochladen und T-Shirts sowie andere Produkte damit zum Verkauf anbieten. Vor allem bei Band- und Film-Shirts handelt es sich meistens nicht um offizielle Lizenzware der jeweiligen Rechteinhaber. Oft unterstützt man mit dem Kauf also nicht seinen Lieblingskünstler, sondern jemanden, der mit gestohlenen Designs Geld verdient.

Der Anbieter weist darauf hin, dass man gestohlene Motive unter der E-Mail-Adresse legal@printerval.com melden kann. Aufgrund der Vielzahl von Lizenzmotiven, die von verschiedenen Verkäufern angeboten werden, ist davon auszugehen, dass keine Überprüfung beim Erstellen eines Angebots durchgeführt wird und man nur auf „Zuruf“ reagiert.

Vom Ideen-Diebstahl sind nicht nur große Konzerne und Künstler betroffen. In sozialen Medien findet man einige Beschwerden von Betroffenen, die ihre eigenen Kreationen bei Printerval gefunden haben, ohne dass einer Nutzung zugestimmt wurde. Mit sauberem Gewissen kann man hier also oft nicht einkaufen.

Es gibt zudem keine zentrale Druckerei für die Produkte. Erfahrungsberichten zufolge kann es also passieren, dass T-Shirts größer oder kleiner als angegeben ausfallen oder Aufdrucke in schlechter Qualität auf den Shirts landen.

