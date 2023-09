Kaufland Pay: So funktioniert das Bezahlen ohne Karte

Kaufland führt ein neues Bezahlsystem ein, bei dem man in den Märkten per „Bluecode“ und somit ohne Geldkarte und Bargeld bezahlen kann. Die Zahlung wird über die Kaufland-App durchgeführt, in der man seine gewünschten Artikel einscannen muss.

Online-Shops Facts

„Kaufland Pay“ ist Ende September 2023 in Deutschland gestartet. Zunächst wurde die Funktion im Sommer 2023 in einigen Filialen getestet. Die Zahlungen funktionieren auch ohne Zugang zum mobilen Internet.

So bezahlt man mit Kaufland Pay ohne Karte und Bargeld

So funktioniert das neue Bezahlsystem bei Kaufland:

Um Zahlungen per Kaufland-Pay durchzuführen, erstellt man sich einen Account im Web-Angebot des Händlers. Die Bezahlmethode ist nur für „Kaufland Card“-Teilnehmer vorgesehen. Dort werden die Zahlungsdaten hinterlegt, von denen die Einkäufe abgebucht werden sollen. Sind alle Daten eingetragen, scannt man per App und Smartphone-Kamera die gewünschten Artikel. An der Kasse wird ein QR-Code eingescannt. Darüber lässt sich die Zahlung durchführen. Sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, färbt sich der schwarze Code an der Kasse blau und man kann den Laden verlassen.

Einen Mindest- oder Höchstbetrag für den Einkauf gibt es nicht. Der Bezahlvorgang kann auch offline durchgeführt werden. Man benötigt also keine mobile Datenverbindung am Smartphone. Eine Nutzung ist sowohl an Kassen mit Personal als auch an Selbstbedienungskassen vorgesehen.

An anderer Stelle erfahrt ihr, welche weiteren Vorteile die „Kaufland Card“ bietet.

K-Scan: Artikel selbst scannen & bezahlen

Daneben gibt es das „K-Scan“-Systembei Kaufland. Dabei können Kunden Artikel mit einem dafür vorgesehenen Gerät oder in der Kaufland-App einscannen, bevor man sie in den Einkaufswagen legt. Anschließend meldet man sich an einer SB-Kasse an, um dort mit einem der klassischen Zahlungsmittel wie der Girocard zu bezahlen. Auch für das K-Scan-System wird eine Mitgliedschaft beim „Kaufland Card“-Programm vorausgesetzt. In der App kann man sich nach dem Einkauf einen Kassenbon im digitalen Format anzeigen lassen. Die „Belegkopie“ findet man in der App im Abschnitt „Mehr“.

Quelle: Lebensmittelzeitung

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.