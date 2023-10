Payback PIA: Was ist das? Wie installiert man es?

Schaut man sich die Übersicht der aktuellen Payback-Coupons an, findet man dort möglicherweise den Eintrag von „Payback PIA“. Damit kann man für „den ersten Login“ mehrere Punkte geschenkt bekommen. Was ist das?

Hin und wieder findet man Coupons, mit denen man 200 bis 400 Punkte „für den ersten Login in PIA“ erhalten kann. Dafür muss man PIA installieren und einrichten.

Was ist „PIA“ bei Payback?

„PIA“ ist die Abkürzung für „Payback Internet Assistent“. Es handelt sich um ein Tool des Bonus-Programmanbieters. Genauer steckt dahinter eine Erweiterung, die man in den gängigen Browsern Firefox, Chrome und Edge installiert. Für den Safari-Browser gibt es den „Payback Internet Assistenten“ nicht. PIA kann man nur am PC und nicht auf dem Smartphone oder Tablet einrichten. Die Erweiterung informiert Nutzer darüber, wenn man auf Seiten surft, auf denen es Payback-Punkte gibt. So vergisst man zum Beispiel nicht, seine Payback-Nummer vor einer Bestellung einzugeben. Zudem weist das Add-on auf Online-Shops hin, von denen man gar nicht wusste, dass sie am Payback-Programm teilnehmen und gibt Hinweise auf aktuelle Coupons und Aktionen, die man gegebenenfalls noch aktivieren muss.

Hier findet man das Add-on für Chrome:

PAYBACK Internet Assistent www.payback.de

Der Download für Firefox:

PAYBACK Internet Assistent (PIA) PAYBACK GmbH

Und die Erweiterung für Microsoft Edge:

PIA läuft komplett kostenlos.

Payback PIA: Installieren, einrichten und bis 400 Punkte kostenlos bekommen

Die Installation von „PIA“ funktioniert einfach:

Installiert die Erweiterung zunächst in dem Browser, den ihr nutzt (zum Download bei Payback). Klickt rechts oben im Browser auf das Logo von PIA, um die Einstellungen zu erreichen. Jetzt könnt ihr euch mit euren Payback-Daten einloggen. Danach läuft PIA im Hintergrund. Sobald ihr einen Online-Shop öffnet, der bei Payback mitmacht, bekommt ihr eine Information vom Assistenten. So erfahrt ihr zum einen, dass ihr hier Payback-Punkte sammeln könnt und werdet zum anderen auf aktuelle Aktionen hingewiesen, bei denen ihr zum Beispiel durch Coupons Mehrfach-Punkte erhalten könnt. Daneben bekommt ihr in der Erweiterung Informationen zu eurem Payback-Konto wie den aktuellen Punktestand angezeigt.

In der Payback-App oder in der Kontoübersicht im Browser könnt ihr aktionsweise einen Coupon aktivieren, mit dem ihr Payback-Punkte für den ersten Login in PIA geschenkt bekommt.

