Reddit: Verlauf löschen (Suche & Beiträge) – so gehts

Wie bei vielen anderen Online-Diensten wird auch bei Reddit ein Verlauf angelegt, in dem frühere Suchanfragen sowie besuchte Threads gespeichert werden. Das hilft euch zwar, schnell alte Inhalte wiederzufinden, manchmal will man einige Einträge dort aber nicht wiedersehen. Wie kann man den Verlauf bei Reddit löschen?

Wird ein Gerät mit mehreren Leuten genutzt, sollen zum Beispiel die anderen Nutzer nicht sehen, was man bei Reddit angeschaut hat. Aus diesem Grund kann man einzelne Einträge oder den kompletten Verlauf in der Online-Community bereinigen.

Reddit: Suchverlauf löschen

Drückt man auf die Suchleiste, werden automatisch die letzten Suchbegriffe angezeigt. So löscht man den Suchverlauf bei Reddit:

Einzelne Beiträge könnt ihr schnell löschen, indem ihr einfach auf das „X“ in der jeweiligen Zeile drückt.

in der jeweiligen Zeile drückt. Den gesamten Suchverlauf kann man nicht löschen, ihr müsst also jeden Eintrag einzeln aus der Chronik entfernen.

Verlauf gelesener Beiträge löschen

Daneben speichert Reddit auch die gelesenen Threads. So könnt ihr spannende Beiträge schnell wiederfinden. Wollt ihr das nicht, geht so vor:

Auch die Threads werden angezeigt, wenn ihr die Suchoption öffnet. Tippt hier also ebenfalls auf das „X“, um die Spuren zu verwischen und den Eintrag zu entfernen.

öffnet. Tippt hier also ebenfalls auf das „X“, um die Spuren zu verwischen und den Eintrag zu entfernen. Daneben findet ihr eine entsprechende Option in den Einstellungen. Drückt dafür auf euer Profilbild und steuert den Bereich „Profil“ an. Etwas weiter unten gibt es die Option „Verlauf löschen“. Tippt auf den Button, um früheren Beitragsansichten zu entfernen.

Lest ihr Reddit im Browser, können andere Nutzer immer noch über die Browser-Chronik Aufschluss darüber erhalten, was ihr in der Community angeschaut habt. Ihr solltet daher nicht nur den Verlauf in Reddit löschen, sondern auch im Browser sauber halten. Wie das für einzelne Surf-Programme funktioniert, erklären wir hier:

