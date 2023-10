„Bin ich das A-loch?“ 15 extreme Reddit-Storys

3 / 17

Übersetzung: „Bin ich ein A-loch, weil ich meine Freundin verklage, nachdem sie mein 1967er Impala-Projekt auf den Schrottplatz gebracht hat?

Ich werde versuchen, es kurz zu halten. Ich hatte einen 1967er Impala mit vier Türen, den ich im Februar 2019 gekauft habe. Vor ein paar Monaten habe ich mein erstes Haus gekauft, das eine Garage für 2,5 Autos hatte. Ich habe das Auto in die Garage gebracht und begonnen, es komplett zu restaurieren. Ich hatte den Karosseriebau in einem Bereich und das Chassis in einem anderen, und die ganze Garage war voll mit Teilen. Vor etwa zwei Monaten ist meine Freundin während dieser ganzen Krise zu mir gezogen, und sie hat das Auto von Anfang an gehasst. Sie wollte in der Garage parken, aber ich habe 2 Hektar Land mit vielen schattigen Plätzen oder sogar in der Scheune, wenn es drinnen sein muss. Ich habe ihr gesagt, Pech gehabt, es ist mein Haus, und es ist nicht so, als ob ich das Auto mal eben schnell wieder zusammenbauen könnte.

Jedenfalls war ich für ein paar Tage auf einer Geschäftsreise für das kleine lokale Unternehmen, für das ich arbeite, außerhalb der Stadt. Als ich zurückkam, war meine Freundin die ganze Zeit über sehr nett zu mir. Sie hat mir ständig Essen gemacht, alle Hausarbeiten erledigt, all das. Ich dachte, vielleicht freut sie sich einfach, dass ich wieder zu Hause bin, aber dann habe ich bemerkt, dass ich ihr Auto nicht an seinem üblichen Platz gesehen habe. Ich habe sie gefragt, wo sie geparkt hat, damit ich sicherstellen kann, dass ich diese Fläche mähe und sauber halte, und sie sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, denn sie hat in der Garage geparkt. Ich habe gefragt, wie das geht, und sie sagte mir, ich solle es mir selbst ansehen. Es stellte sich heraus, dass sie, während ich weg war, Leute angeheuert hat, um alles, was mit diesem Auto zu tun hat, einschließlich Motor, Karosserie und Chassis sowie alle Teile, wegzubewegen und es zum örtlichen Schrottplatz zu bringen. Ich war absolut fassungslos. Ich hatte über 11.000 Dollar für dieses Auto ausgegeben, einschließlich neuer Teile, Dienstleistungen und des Autos selbst. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie deswegen vor Gericht bringen werde, aber sie hat mich abgetan, als wäre ich dramatisch.

Ich habe ihr gesagt, dass zwischen uns Schluss ist und sie ihre Sachen packen und gehen soll. Ich gebe zu, dass ich sehr wütend war, aber ich habe tatsächlich einen Anwalt engagiert, und da ich alle Quittungen für das ausgegebene Geld und sie auf den Aufnahmen meiner Hausüberwachungskamera habe, wie sie die Leute ins Haus lässt und zusieht, wie sie alles mitnehmen, denke ich, dass ich gewinnen kann. Ihre Familie und ihre Freunde gehen absolut auf mich los und sagen, dass es nur ein dämliches altes Stück Schrott sei und dass sie all das Geld, das ich ausgegeben habe, nicht zurückzahlen könne, und dass ich es einfach sein lassen sollte. Aber ich habe ein Jahr und acht Monate lang all meine Zeit, Mühe und Geld in dieses Auto gesteckt, und verdammt nochmal, wenn ich nicht Gerechtigkeit für das bekommen werde, was sie getan hat. Bin ich ein A-loch?

EDIT: Vielen Dank an euch alle für die Unterstützung und die Auszeichnungen und alles. Ich bin froh, dass ich einige Leute auf meiner Seite habe. Vor etwa 20 Minuten habe ich einen Anruf von ihrer Mutter bekommen, und sie hat mir gesagt, dass ich das Leben ihrer Tochter wegen eines dummen Autos ruiniere. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihr eigenes Leben ruiniert hat. Ich habe Dokumente gesammelt und so weiter, und ich werde gleich zur Polizeistation gehen und eine Anzeige erstatten, wie von vielen hier vorgeschlagen. Nochmals vielen Dank an euch alle.

UPDATE: Ich war gestern Abend auf der Polizeistation und mir wurde gesagt, ich solle am Morgen wiederkommen. Ich bin gerade zurück und habe offiziell Anzeige gegen sie wegen schweren Diebstahls und Autodiebstahls erstattet. Ich habe ihnen alle Quittungen gezeigt, die ich für das Auto hatte, sowie das Videomaterial, auf dem zu sehen ist, wie sie die Leute hereingelassen hat und sie alles mitgenommen haben, sowie den Fahrzeugbrief auf meinen Namen. Sie sagten, sie werden bald mit allen drei Parteien (mir, Ex-Freundin und Schrottplatzleuten) Kontakt aufnehmen und hoffentlich einen Teil oder das gesamte Auto zurückholen können. Jetzt heißt es nur noch warten.

RIESIGES UPDATE: SIE HABEN MEIN VERDAMMTES AUTO GEFUNDEN!! Die Leute vom Schrottplatz waren anscheinend dabei, es zu verstecken, als die Polizei kam, um Fragen zu stellen. Es stand auf einem Gabelstapler und sie wollten es auf einen Stapel von Autos stellen, der hinter weiteren Autostapeln versteckt war. Sie behaupteten, es sei ihres und sie hätten den Fahrzeugbrief, aber offensichtlich hatten sie keinen Fahrzeugbrief dafür, und da sie die Fahrgestellnummer und die Karosserienummer, mit der auf meinem Fahrzeugbrief übereinstimmten, war es offensichtlich meins. Ich weiß, dass mindestens eine Person dort verhaftet wurde. Ich denke, er war auf dem Video, von dem ich früher gesprochen habe, aber ich weiß nicht, ob es der Chef oder jemand anderes war oder was genau ihm vorgeworfen wird. Sie haben mir auch gesagt, dass sie diesen speziellen Schrottplatz wegen anderer gestohlener Fahrzeuge überprüfen werden. Sie sagten, sie hätten bisher noch keinen Kontakt zu meiner Ex aufnehmen können, aber sie arbeiten daran. Ich bin einfach so froh, dass sie mein Auto gefunden haben. Zum Glück habe ich ein umfangreiches Fotoalbum erstellt, das zeigt, wie ich das Auto auseinandernehme, und das kann ich verwenden, um zu beweisen, welche Teile ihnen gehörten, sodass ich hoffentlich den Großteil oder alles zurückbekommen kann. Die Polizei hat es mir bisher nicht erlaubt, es mit nach Hause zu nehmen, da es angeblich Beweismaterial ist oder so, also hoffentlich kann ich es irgendwann zurückbekommen. Nochmals vielen Dank an euch alle für die Unterstützung und Ratschläge! ES WIRD ALLES GUT WERDEN.“