Dreamlight Valley: "Erinnerungswahn" – Lösung & Begleiter-Belohnungen

In Disney Dreamlight Valley findet das Event „Erinnerungswahn“zur Feier des Kinostarts von „Alles steht Kopf 2″statt. Ihr müsst Erinnerungen finden, um besondere Begleiter freizuschalten. Dafür müsst ihr Rileys Eishockey-Ausrüstung, Trophäen und Geburtstagskuchen suchen. Wir führen euch durch „Erinnerungswahn“.

Wie funktioniert „Erinnerungswahn“ in DDV?

In eurem Briefkasten in Disney Dreamlight Valley findet ihr einen Brief mit dem Betreff „Feiere 'Alles steht Kopf 2′ im Tal!“. Darin werdet ihr aufgefordert, Rileys Eishockey-Ausrüstung, Trophäen und Geburtstagskuchen im Tal und in den Reichen zu suchen. Das Event läuft nach 20 Tagen ab, also vermutlich am 15.7. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte der Erinnerungen, die sich hinter den Gegenständen verbergen.

Die Aufgaben für „Feiere 'Alles steht Kopf 2′ im Tal!“ könnt ihr in eurem Menü unter „Dreamlight“ und dann unter dem Menüpunkt „Sammlung“ einsehen. Schließt ihr alle Aufgaben ab, werdet ihr als Belohnung neue Begleiter freischalten. Folgende Aufgaben gehören zum Event „Erinnerungswahn“:

„Gefühl von Größe“: Alle Eishockey-Ausrüstungen finden. „Gefühl der Nostalgie“: Alle Trophäen finden. „Gefühl der Freude“: Alle Geburtstagstorten finden. „Gefühl der Vollkommenheit“: Die drei vorherigen Aufgaben abschließen. „Erinnerungsstücke“: 200 Erinnerungskugeln finden.

„Gefühl von Größe“ lösen & Eichhörnchen freischalten

Um diesen Teil von „Erinnerungswahn“ abzuschließen, müsst ihr in Häusern von drei Bewohnern,

Merlin

Micky

Goofy,

nach einer vollständigen Eishockey-Ausrüstung suchen. Wie diese aussieht, zeigt euch das folgende Bild.

Sucht in den genannten Häusern nach dieser Eishockey-Ausrüstung aus „Alles steht Kopf 2“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Es spawnen täglich mehrere Ausrüstungen, wir konnten aber maximal zwei Erinnerungen am Tag finden. Alle weiteren Ausrüstungen haben uns lediglich Geld beschert. Nachdem ihr insgesamt sechs Erinnerungen gefunden habt, habt ihr diesen Teil von „Erinnerungswahn“ abgeschlossen und das Eichhörnchen „Zweifel“ freigeschaltet.

Schließt ihr „Gefühl von Größe“ ab, werdet ihr das Eichhörnchen „Zweifel“ freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Gefühl der Nostalgie“ lösen & Kaninchen freischalten

Für diese Aufgabe müsst ihr täglich im Traumschloss nach Trophäen suchen. Die Trophäen sehen aus, wie auf dem folgenden Bild dargestellt.

Sucht auf dem Boden aller Ebenen des Traumschlosses nach solchen Trophäen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auch hier gilt, dass nicht jede Trophäe eine Erinnerung ist. Manche Kugeln geben euch wieder Geld, anstatt Bildausschnitte. Habt ihr alle sechs Erinnerungen zusammen, werdet ihr das Kaninchen „Neid“ freischalten, das ihr euch auf dem folgenden Bild anschauen könnt.

Schließt ihr „Gefühl der Nostalgie“ ab, werdet ihr das Kaninchen „Neid“ freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Gefühl der Freude“ lösen & Raben freischalten

Um diesen Teil von der Feier von „Alles steht Kopf 2“ abzuschließen, müsst ihr in den drei Reichen von

Vaiana

Ratatouille

und WALL-E

nach kleinen Geburtstagskuchen auf dem Boden suchen. Wir haben nicht einen Kuchen bei WALL-E im Reich finden können. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Dennoch konnten wir alle Geburtstagskuchen sammeln. Wie diese aussehen, zeigt euch das folgende Bild.

Sucht auf dem Boden der drei Reiche nach solchen Torten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auch hier gilt, nicht jeder Kuchen birgt eine Erinnerung. Aber auch hier müsst ihr insgesamt sechs Erinnerungen finden, um „Gefühl der Freude“ abzuschließen und den Raben „Ennui“ freizuschalten. Das folgende Bild zeigt euch, wie der Rabe aussieht.

Schließt ihr „Gefühl der Freude“ ab, werdet ihr den Raben „Ennui“ freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Restliche Aufgaben und Belohnungen

Habt ihr alle drei Herausforderungen abgeschlossen, dann gilt gleichzeitig die Aufgabe „Gefühl der Vollkommenheit“ als abgeschlossen. Dafür erhaltet ihr ebenfalls einen neuen Begleiter – die Schildkröte „Peinlich“. Das folgende Bild zeigt euch, wie sie aussieht.

Schließt ihr „Gefühl der Vollkommenheit“ ab, werdet ihr die Schildkröte „Peinlich“ freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Doch damit ist das Event „Erinnerungswahn“ nicht vorbei, denn eine Herausforderung steht euch noch bevor. Ihr müsst noch 200 weitere Erinnerungen finden, um „Erinnerungsstücke“ abzuschließen, bleibt also dran und sucht weiter. Als Erinnerung zählen alle Erinnerungskugeln. Auch die, die euch am Ende nur Geld geben.

