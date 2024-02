Bleach: Liste aller Filler-Folgen

Viele möchten die alten Episoden von Bleach nachholen, weil erst kürzlich nach jahrelanger Pause eine Fortsetzung angekündigt wurde. Damit ihr wertvolle Zeit spart, liefern wir euch hier eine Liste aller Filler-Folgen zum Überspringen.

Alle Filler-Folgen in Bleach

Bleach ist leider für seinen hohen Anteil an Filler-Folgen bekannt. Gehen wir von insgesamt 366 Episoden (ohne „Thousand-Year Blood War“) und davon 164 Fillern aus, liegt der Prozentsatz bei ca. 45 Prozent.

Wollt ihr Bleach von Anfang bis Ende schauen, aber weniger wichtige Episoden überspringen und etwas Zeit sparen, dann dürfte euch die folgende Liste aller Filler-Folgen interessieren:

Kapitel Filler-Folgen Kapitel 1: Shinigami-Ersatz Episode 33 Kapitel 3: Rettung aus der Soul Society Episode 50 Kapitel 4: Bount Episode 64 bis 91 Kapitel 5: Bount – Angriff auf die Soul Society Episode 92 bis 108 Kapitel 6: Arrancar – Die Ankunft Episode 128 bis 131 Kapitel 7: Arrancar – Einreise in Hueco Mundo Episode 132 bis 137

Episode 147 bis 149 Kapitel 9 Episode 168 bis 189 Kapitel 10 Episode 204 und 205 Kapitel 11 Episode 213 und 214 Kapitel 12 Episode 228 und 229 Kapitel 13 Episode 230 bis 265 Kapitel 14 Episode 266

Episode 287

Episode 298 und 299

Episode 303 bis 305

Episode 311 bis 316 Kapitel 15 Episode 317 bis 341 Kapitel 16 Episode 355

Diese Filler-Folgen könnt ihr bedenkenlos überspringen, ohne wichtige Details der Handlung zu verpassen. Wenn ihr euch fragt, wo ihr Bleach auf Deutsch schauen könnt, lest ihr alle wichtigen Informationen im verlinkten Artikel nach.

Gibt es Filler-Folgen in Bleach: Thousand-Year Blood War?

Bei Disney+ könnt ihr nicht nur alle Bleach-Folgen der frühen 2000er schauen, sondern auch die Fortsetzung Bleach: Thousand-Year Blood War. In den neuen Episoden 367 bis 392 braucht ihr keine Filler befürchten. In modernen Animes sind Folgen, die von der Haupthandlung abweichen, sowieso seltener geworden.

In „Thousand-Year Blood War“ sind also alle Episoden wichtig. Von den alten Folgen könnt ihr ziemlich viele überspringen, wollt ihr so schnell wie möglich durch sein. Es gibt allerdings auch sehr unterhaltsame Filler-Episoden.

