Star Wars trifft deutschen Fußball: Disney zeigt, wie Jabba die Torhymne singen würde

Star Wars bekommt eine neue Serie und die kommt auch richtig gut an. Ein ganz besonderes Musikvideo beantwortet auch endlich die Frage, wie Jabba der deutsche Hutte wohl „Völlig losgelöst“ singen würde.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Major Tom in Star Wars: Neues Musikvideo für Skeleton Crew

Star-Wars-Fans können aktuell wieder eine neue Serie in der weit, weit entfernten Galaxis genießen. Skeleton Crew auf Disney+ bekommt dabei ein eigenes Musikvideo spendiert: Bunky Dunko oder auch „Major Tom auf Huttisch“. Das Lied ist zuerst im Trailer für die Serie aufgetaucht.

Anzeige

Deutschen Fußball-Fans dürfte das Lied (oder besonders der Refrain) sofort bekannt vorkommen. Immerhin ist es der Hit von Peter Schilling seit Juni dieses Jahres, die offizielle Torhymne der Fußball-Nationalmannschaft (Quelle: ZDF).

Jetzt, da die beliebte Torhymne endlich auf Huttisch verfügbar ist, kann also auch Jabba in den Jubel der Fans einsteigen. Jabba mag bestimmt Fußball. Das Huttenkartell und die FIFA wären immerhin auch ideale Geschäftspartner.

Anzeige

Schaut euch hier das komplette Musikvideo an:

Neue Star-Wars-Serie kommt bei den Fans gut an

Die bisher veröffentlichten Folgen von Skeleton Crew kommen bei den Star-Wars-Fans richtig gut an. Auch das Musikvideo macht die Fans glücklich. Hutten-Experten fällt außerdem auf, dass für den Liedtext nicht nur das Original in Jabbas Muttersprache übersetzt wurde. Stattdessen handelt das Lied von den Charakteren aus der Serie.

Anzeige

Skeleton Crew richtet sich an ein jüngeres Publikum und erinnert an E.T. – Der Außerirdische oder Die Goonies. Die Story handelt von einer Gruppe Kinder, die zusammen mit einem Space-Piraten (gespielt von Jude Law) auf ein Weltraumabenteuer aufbrechen. Aktuell sind zwei Folgen der Serie auf Disney+ verfügbar. Die dritte Folge erscheint am 11. Dezember.

Schaut euch hier den Trailer für Skeleton Crew an:

Star Wars: Skeleton Crew - Trailer 2 Deutsch

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.