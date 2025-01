„Skeleton Crew“ Episode 8: Start vom Finale im Stream

Die Star-Wars-Serie mit Jude Law erreicht ihr Finale. Wann Folge 8 von „Skeleton Crew“ erscheint und wo sich die Serie zeitlich in der Zeitlinie einordnet, verraten wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

„Star Wars: Skeleton Crew“ startet früher in Deutschland

Auf der D23 Expo 2024 hat Disney neben Film-Fortsetzungen zahlreicher Klassiker auch die ersten Trailer zukünftiger Filme und Serien aus dem Star-Wars-Universum angekündigt. Darunter auch „Star Wars: Skeleton Crew“.



Die Serie, mit Jude Law in der Besetzung, soll noch 2024 auf der hauseigenen Streamingplattform von Disney landen. „Skeleton Crew“ startet am 3. Dezember 2024 in Deutschland. Ursprünglich sollte die neue Serie einen Tag später im deutschen Stream landen. Doch der US-Start wurde vorgeschoben und auf den 2. Dezember gelegt. Zusätzlich erscheinen am Releasetag gleich zwei Episoden. Wer in den frühen Morgenstunden noch wach ist, kann die neuen Episoden um 3 Uhr sehen.

Episode 8 von „Skeleton Crew“ im Stream

Die neue Serie wird wie gewohnt auf Disney+ im Stream zu sehen sein. Insgesamt wird „Skeleton Crew“ acht Folgen haben, die sich bei einer Länge von 20 bis 30 Minuten ansiedeln werden.



Nach dem Start im Dezember 2024, erscheinen die Folgen im wöchentlichen Turnus auf Disney+ – das Finale findet ihr somit am 15. Januar 2025. Folge 8 von „Skeleton Crew“ findet ihm am 15. Januar bei Disney+ im Stream. Im Folgenden findet ihr alle weiteren Streaming-Termine:

Folge Titel Veröffentlichung 1 Das kann ein richtiges Abenteuer werden 3. Dezember 2024 2 Weit hinter der Barriere 3. Dezember 2024 3 Ein äußerst interessantes Astrogationsproblem 11. Dezember 2024 4 Can't Say I Remember No At Attin 18. Dezember 2024 5 You Have a Lot to Learn About Pirates 25. Dezember 2024 6 Zero Friends Again 1. Januar 2025 7 TBA 8. Januar 2025 8 TBA 15. Januar 2025

Anzeige

Hier befindet sich „Skeleton Crew“ auf der Star-Wars-Zeitlinie

„Skeleton Crew“ spielt ungefähr zeitgleich zu „The Mandalorian“ und „Book of Boba Fett“ – also kurz nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums. Die Ereignisse finden demnach kurz nach Episode 6 statt.



Zwar ist das Imperium scheinbar besiegt, die Nachwehen der Machtkämpfe sind aber dennoch für viele spürbar. In einer Zeit, in der sich das Universum also neu ordnen muss, kann es zu einigen Problemen kommen.

Anzeige

Worum geht es in „Star Wars: Skeleton Crew“?

Ein geheimnisvoller Planet, versteckt hinter einer Barriere, könnte durch die Abenteuer von vier Kindern ganz schnell in Gefahr schweben. Wim, KB, Fern und Neel finden sich an Bord eines Piratenschiffes wieder und verlassen ihren Heimatplaneten At Attin. Auf ihrer Suche nach einem Weg zurück, stoßen sie jedoch auf die Tatsache, dass ihre Heimat auf keiner Karte zu finden ist und als Schatzplanet unter den Weltraum-Piraten gehandelt wird.



Ganz alleine sind die vier jedoch nicht: Jod Na Nawood – der nicht nur diesen einen Namen trägt – schließt sich ihnen an. Doch unter dem Schein die Kinder zurück zu ihrem Planeten zu führen, steckt deutlich mehr.

Der Cast von „Skeleton Crew“

Hinter all den Piraten, Druiden und Bewohnern der Galaxie steckt natürlich ein Cast an Schauspielern. Neben Jude Laws Jod Na Nawood, befinden sich die vier Kinder in den Hauptrollen. Der gesamte Cast von „Skeleton Crew“ sieht wie folgt aus:

Jude Law als Jod Na Nawood / Crimson Jack / Silvo

Ravi Cabot-Conyers als Wim

Ryan Kiera Armstrong als Fern

Kyriana Kratter als KB

Robert Timothy Smith als Neel

Nick Frost (Stimme) und Stephen Oyoung als SM-33

Tunde Adebimpe als Wendle

Kerry Condon als Fara

Alia Shawkat (Stimme) als Kh'ymm

Fred Tatasciore als Captain Brutus

Marti Matulis als Vane

Jaleel White als Gunter

Alfred Molina (Stimme) als Benjar Pranic

Anzeige

Ihr wollt euren Freunden, die große Star-Wars-Fans sind, oder euch selbst eine Überraschung machen? Das sind die besten galaktischen Geschenk-Ideen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.