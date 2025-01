Netflix-Kunden bekommen von aufregendem Actionfilm nicht genug

Mit Ad Vitam erfreut sich ein neuer Actionfilm auf Netflix großer Beliebtheit. Der französische Film ist die neue Nummer 1 in den deutschen Streaming-Charts. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.

Ad Vitam ist die neue Nummer 1 auf Netflix

Wer Actionfilme wie 96 Hours mag, der sollte sich Ad Vitam merken. Der französische Streifen handelt von einem ehemaligen Eliteagenten, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

In den deutschen Netflix-Charts ist Ad Vitam die neue Nummer 1 der Filme und schlägt damit sogar hochkarätige Action-Blockbuster wie Bad Boys: Ride or Die. Laut JustWatch ist derzeit kein anderer Film so gefragt wie das packende Action-Drama aus Frankreich.

Von der internationalen Presse wird Ad Vitam dagegen eher stiefmütterlich behandelt. Auf dem beliebten Review-Aggregator Rotten Tomatoes gibt es zum Beispiel nicht genügend Kritiker-Stimmen, um einen Score zu ermitteln.

Tatsächlich sind die wenigen vorhandenen Reviews sogar eher negativ. Die Kritikerin Monica Castillo zieht folgendes Fazit:

Rodolphe Laugas französischer Actionthriller „Ad Vitam“ hat seine spannenden Momente, aber die fadenscheinige Handlung zwischen den Actionszenen lässt das Herz nicht höher schlagen. (Quelle: RogerEbert

Das Publikum bewertet den Actionfilm wesentlich besser. Auf IMDb hält Ad Vitam derzeit einen Score von 6 von 10 möglichen Punkten.

Noch mehr Netflix-Filme für Actionfans

Wer Ad Vitam bereits gesehen hat und nach mehr Adrenalin und Spannung dürstet, für den hat Netflix im vergangenen Jahr gleich mehrere tolle Genre-Beiträge veröffentlicht. Dazu gehört unter anderem Rebel Ridge. Der Kritikerliebling erschien im September 2024 und avancierte schnell zu einem echten Geheimtipp für Thriller- und Actionfans.

Wer es dagegen lieber blutig und brutal mag, für den hat Netflix Codename 13 im Programm (auf Netflix ansehen). Der indonesische Actionfilm ist eine derbe Schlachtplatte und nicht ohne Grund ab 18 Jahren freigegeben.

