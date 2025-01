iPhone: So findet man den versteckten Sleep Timer

Am iPhone könnt ihr einen Sleep-Timer aktivieren. Dann begleitet euch ein Song oder Video eurer Wahl in den Schlaf, bevor das Gerät automatisch stumm geschaltet wird. Wo findet man die Sleep-Funktion in den iOS-Einstellungen?

Eine zusätzliche App benötigt ihr nicht. Die Sleep-Timer-Funktion ist direkt im iPhone integriert. Man findet sie aber nicht direkt in der Musik- oder Video-App.

iOS: So aktiviert ihr den Sleep Timer

Die entsprechende Einstellung findet ihr versteckt in der vorinstallierten Uhren-App. So aktiviert ihr den Sleep-Timer für jede App am iPhone:

Startet zunächst eure gewünschte Wiedergabe, zum Beispiel eine Spotify-Playlist. Steuert anschließend die Uhren-App auf dem iPhone an. Tippt unten rechts auf die Option „Timer“. Weiter geht es mit „Timer-Ende“. Hier könnt ihr auswählen, was zum Ende der ausgewählten Zeit passiert. Neben verschiedenen Alarm-Tönen findet ihr hier auch ganz unten den Eintrag „Wiedergabe stoppen“. Anschließend wählt ihr die Zeit, nach welcher die Timer-Funktion aktiviert werden soll. Jetzt könnt ihr das iPhone weglegen und gemütlich zuhören. Nach der eingestellten Zeit wird die Wiedergabe angehalten und das Gerät stummgeschaltet.

Laufende Apps werden danach gestoppt. Das heißt, ihr könnt später ab dem gestoppten Zeitpunkt weiterhören, ohne viel verpasst zu haben.

Timer über Health-App (Schlafenszeit)

Alternativ könnt ihr auch die „Schlafenszeit“-Einstellung in der Health-App nutzen, um eine Wiedergabe automatisch zu stoppen:

Öffnet die Health-App. Aktiviert die Funktion „Schlafenszeit“ beziehungsweise den „Schlaffokus“. Gebt die Zeit ein, zu der ihr einschlafen wollt. Daneben könnt ihr auch allgemeine Ruhezeiten eingeben, in denen Benachrichtigungen und Ablenkungen minimiert werden. Wählt aus, was zu der Schlafenszeit passieren soll und wie lange die Wiedergabe läuft.

Sleep Timer auch am iPad

Ist das Feature aktiviert, könnt ihr die Wiedergabe über euer iOS-Gerät als Einschlaf-Hilfe nutzen und so mit Musik, Hörbüchern, Podcasts oder anderen Inhalten einschlummern. Die Timer-Funktion gibt es nicht nur für das iPhone, sondern auch für iPads. Ihr könnt also zum Beispiel auch einen Film zum Einschlafen ansehen und müsst euch keine Gedanken darüber machen, dass er zu Ende ist, sobald ihr aufwacht.

Hinweis: Bei einigen Apps könnt ihr euch den Umweg über die Uhren-App sogar sparen. So bietet zum Beispiel Spotify eine Timer-Funktion direkt in den Wiedergabeoptionen der Musik-App.

