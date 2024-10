Fairy Tail: Wo seht ihr Original & 100 Years Quest im Stream? (Deutsch & OmU)

Die Anime-Serie „Fairy Tail“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Hiro Mashima und ist 2019 in Japan mit der 328. Folge abgeschlossen worden. Mit „Fairy Tail: 100 Years Quest“ geht es jetzt mit der Nachfolger-Serie weiter. Wo ihr alle Folgen und Filme von „Fairy Tail“ im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier bei GIGA.

„Fairy Tail“ im Stream

Bei welchem Streamingdienst ihr welche Folgen und Filme von „Fairy Tail“ sehen könnt, haben wir hier für euch zusammengefasst:

100 Years Quest – Release & Episodenliste

Folge Titel OmU GerDub 1 (1) Die „älteste“ aller Gilden und die „stärkste“ aller Gilden 7.7.2024 11.8.2024 2 (2) Das Meer des Drachen 14.7.2024 18.8.2024 3 (3) Klingen, Rüstung, Asche 21.7.2024 25.8.2024 4 (4) Weiß gefärbt 28.7.2024 1.9.2024 5 (5) Eine harte Entscheidung 4.8.2024 8.9.2024 6 (6) Stammbaum des Feuers 11.8.2024 15.9.2024 7 (7) Ende gut, alles gut 18.8.2024 22.9.2024 8 (8) Der Holdrachengott Aldoron 25.8.2024 29.9.2024 9 (9) White Out 1.9.2024 6.10.2024 10 (10) Neue Angreifer 8.9.2024 13.10.2024 11 (11) Der Geisterdrache Wraith 15.9.2024 20.10.2024 12 (12) Der Trumpf für den Gegenangriff 22.9.2024 27.10.2024 13 (13) Scharlachroter Kampf 29.9.2024 TBA 13,5 (-) Intermezzo: Lucys Tagebuch 6.10.2024 TBA 14 (14) TBA 13.10.2024 TBA 15 (15) TBA TBA TBA 16 (16) TBA TBA TBA 17 (17) TBA TBA TBA 18 (18) TBA TBA TBA 19 (19) TBA TBA TBA 20 (20) TBA TBA TBA 21 (21) TBA TBA TBA 22 (22) TBA TBA TBA 23 (23) TBA TBA TBA 24 (24) TBA TBA TBA 25 (25) TBA TBA TBA

Letzte Staffel vom Original weiterhin nicht auf Deutsch?

Eigentlich sollte die letzte Staffel mit 51 Folgen schon ab Juni 2021 in zwei weiteren DVD- und Blu-ray-Boxen unter dem ehemaligen Rechteinhaber KAZÉ Deutschland erscheinen und später dann auch im Stream verfügbar sein. Anscheinend hat zuerst die Pandemie der Lokalisation einen Strich durch die Rechnung gemacht und danach die Übernahme von Crunchyroll. Fans der Serie warten seitdem auf einen neuen Termin für die finale Staffel von „Fairy Tail“.

Auch weiterhin gibt es in Deutschland nur die ersten 277 Folgen mit deutscher Tonspur sowie die dritte Staffel ausschließlich als Original mit englischen Untertiteln im Stream. Wenn ihr das Finale auf Deutsch erleben möchtet, müsst ihr auf den Manga ausweichen. Wenn ihr dort einsteigen wollt, wo Folge 278 beginnt, könnt ihr direkt mit Band 49 starten:

Fairy Tail 49 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 15:37 Uhr

DVD- und Blu-ray-Release

Der deutsche Anime-Vertreiber KAZÉ hat „Fairy Tail“ als DVD- und Blu-ray-Volumes herausgebracht. Aktuell bleibt es bei den 11 Boxen, die jeweils zwischen 23 bis 28 Episoden in der originalen und deutschen Synchronisation enthalten. Am 1. April 2021 erschien die bisher letzte Box in Deutschland, welche die Folgen 253 bis 277 beinhaltet. Eigentlich sollte die 12. Box und somit der erste Teil der finalen Staffel Mitte 2021 erscheinen – diese wurde aber auf einen unbekannten Termin verschoben.

Auch die beiden Filme „Phoenix Priestess“ und „Dragon Cry“ sind als DVD und Blu-ray mit deutscher und japanischer Tonspur erhältlich.

Fairy Tail - TV-Serie - Vol. 11 - [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 15:28 Uhr

