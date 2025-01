Game-of-Thrones-Star wechselt zu Star Wars – aus traurigem Grund

Baylan Skoll aus der Ahsoka-Serie muss nach dem tragischen Tod des Schauspielers Ray Stevenson neu besetzt werden. Jetzt steht ein Schauspieler fest, den Fans von Game of Thrones bereits gut kennen.

Der Hund aus Game of Thrones spielt in Star Wars mit

Ray Stevenson in seiner Rolle als Baylan Skoll ist eines der größten Highlights der neuen Star-Wars-Serien auf Disney+. Stevenson konnte die Begeisterung der Fans für seine Rolle leider nicht mehr erleben. Er starb drei Monate vor dem Start der Ahsoka-Serie im Mai 2023 im Alter von nur 58 Jahren.

Laut dem Hollywood Reporter wird Baylan Skoll für die zweite Staffel Ahsoka nicht einfach aus der Serie geschrieben. Stattdessen wird die Rolle neu besetzt – Rory McCann tritt die schwierige Nachfolge an. Der Schauspieler dürfte vor allem Fans von Game of Thrones bekannt vorkommen. In Westeros verkörpert er Sandor Clegane, meistens nur „Der Hund“ genannt (Quelle: The Hollywood Reporter).

Als brachialer und stoischer Krieger ist McCann eine durchaus passende Wahl für die Rolle von Baylan Skoll. Trotzdem tritt der 55-jährige Schauspieler in große Fußstapfen.

Wann erscheint die zweite Staffel von Ahsoka?

Die zweite Staffel von Ahsoka ist zwar bestätigt, doch wirklich konkrete Informationen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Es gibt weder einen offiziellen Drehtermin noch einen Release-Zeitraum. Das spricht dafür, dass Fans noch eine ganze Weile auf neue Folgen warten müssen.

2025 gehen Star-Wars-Fans trotzdem nicht leer aus. Am 22. April kehrt mit Andor Staffel 2 eine der besten Serien überhaupt aus der weit, weit entfernten Galaxis zurück. Die dritte Staffel von Star Wars: Visionen soll auch noch dieses Jahr erscheinen.

Schaut euch hier den Trailer für Ahsoka an:

Star Wars : Ahsoka | Trailer deutsch

