Hört nicht auf die Kritiker! Neue Amazon-Prime-Serie macht The Rookie Konkurrenz

Amazon hat mit On Call eine eigene Cop-Serie an den Start gebracht. Die harte Prime-Serie kommt ausgesprochen gut beim Publikum an. Muss sich der Serien-Hit The Rookie nun in Acht nehmen? Ganz oben seht ihr den offiziellen Trailer zu On Call.

Amazon-Hit: On Call erobert Streaming-Charts

Cop-Serien gibt es wie Sand am Meer. Kein Wunder, immerhin sind Serien wie SWAT oder The Rookie extrem beliebt. Nun hat Amazon eine weitere Polizei-Serie veröffentlicht: On Call. Im Gegensatz zu The Rookie ist die Prime-Serie allerdings bierernst und schlägt damit in eine ähnliche Kerbe wie der Kult-Film End of Watch mit Jake Gyllenhaal.

Statt lockerer Sprüche und witziger Einschübe, müssen Serienfans bei On Call jede Sekunde damit rechnen, dass es knallt und ein Polizist blutig zu Boden geht. Für ein authentisches Gefühl sind viele Szenen daher aus der Sicht der Bodycam gefilmt. Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zur neuen Amazon-Serie eingebunden.

Cop-Serie On Call spaltet Presse und Publikum

Besonders interessant: Presse und Publikum nehmen On Call ganz unterschiedlich wahr. So sind die Kritiker-Meinungen ziemlich durchwachsen. Nur jedes zweite Review ist positiv. Während das User-Rating mit 89 Prozent Zufriedenheit durch die Decke geht (Quelle: Rotten Tomatoes). Ein klassischer Fall von „Hört nicht auf die Kritiker!“ also.

Das große Interesse an On Call spiegelt sich auch in den Charts wider. Bei Amazon selbst ist die Polizei-Serie aktuell auf dem zweiten Platz der beliebtesten Serien und Filme bei Prime. Und auch über Amazon hinaus ist On Call gefragt. Laut JustWatch ist das Cop-Drama derzeit sogar beliebter als Star Wars: Skeleton Crew oder Apples Sci-Fi-Serie Silo.

