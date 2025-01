Spotify: Playlist in a bottle öffnen & Songs anhören (2025)

Kaum sind die „Wrapped“-Übersichten für 2024 in der Schublade gelandet, wartet bei Spotify das nächste Feature im Musik-Streaming-Dienst. Einige erinnern sich möglicherweise noch an die „Playlist in a bottle“, die man im Januar 2024 anlegen konnte. Ab sofort könnt ihr die Flaschen-Playlist öffnen und die Songs, die ihr im letzten Jahr hinzugefügt habt, anhören.

Update: Das neue Jahr ist da und ihr könnt die musikalische Zeitkapsel öffnen. Ruft die Seite zur Flaschen-Playlist auf eurem Smartphone auf oder scannt den QR-Code auf dieser Seite. Danach öffnet ihr die Wiedergabeliste aus dem letzten Jahrmit dem entsprechenden Button. Ihr bekommt einige Informationen zu den hinzugefügten Songs und die Playlist wird zu eurer Bibliothek hinzugefügt. Eine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren gibt es.

Die musikalische Zeitkapsel im „Playlist in a bottle“-Feature findet ihr entweder direkt auf dem Startbildschirm der Spotify-App auf Android und iOS oder über diesen Link. Ihr habt bis zum 31. Januar 2025 Zeit, die Flaschen-Playlist zu öffnen.

In der Desktop-Version und im Browser gibt es die Funktion nicht. Dort werdet ihr nur auf die App-Variante verwiesen und bekommt einen QR-Code präsentiert, den ihr einscannen könnt, um direkt „Playlist in a bottle“ auf dem Handy zu öffnen.

Spotify-Zeitkapsel: Wo findet man die „Playlist in a bottle“?

Das Feature ist eine kleine Spielerei, die euch heute die Zeit vertreiben und den Beginn des vergangenen Jahres noch einmal in Erinnerung holen soll. So funktioniert es:

Öffnet die Spotify-App und tippt auf den „Playlist in a bottle“-Banner oder folgt diesem Link auf dem Smartphone. Danach folgt eine kleine Animation. Drückt auf „Los geht’s“. Jetzt könnt ihr euch eure 3 Songs ansehen, die ihr letztes Jahr ausgewählt habt. Lest anschließend die persönliche Nachricht, die ihr letztes Jahr verfasst habt. Mit „Weiter“ könnt ihr die Songs aus der Playlist anhören und mit Freunden teilen. © Screenshot GIGA

Playlist in a bottle für 2026 erstellen?

Nach dem Anhören der Songs aus den Vorjahren konnte man eine neue „Playlist in a bottle“ anlegen. Das ist im Januar 2025 nicht möglich. Man kann also keine neue Wiedergabeliste für das Jahr 2026 erstellen. Bislang ist nicht bekannt, ob Spotify das Feature komplett gestrichen hat. Es gibt lediglich vage Aussagen, dass die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren könnte:

