Spotify Wrapped 2024 ist da: So öffnet man den Überblick

Es ist Anfang Dezember und die „Wrapped“-Übersicht endlich da. Wir zeigen euch, wie ihr Spotify-Wrapped 2024 öffnen könnt.

Lange haben Musik-Fans gewartet, jetzt ist der Jahres-Rückblick endlich da. Startet ihr die App, seht ihr oben den Button „Wrapped“. Falls ihr noch keinen Hinweis in eurer App findet, folgt einfach diesem Link: Zu Spotify-Wrapped. Beachtet jedoch, dass der Rückblick nur in der App auf dem Smartphone verfügbar ist. Im Browser am PC werdet ihr auf die App verwiesen.

Erste Nutzer finden auch bereits den Wrapped-Banner in ihrer Spotify-App. Bislang erhält man allerdings nur eine Fehlermeldung, wenn man den Banner anklickt. Es gibt in den sozialen Netzwerken aber auch schon erste Berichte von Nutzern, die ihren Rückblick schon sehen können. Ihr müsst euch also vermutlich nur noch kurz gedulden, bis es endlich startet.

Die Seite für den Jahresrückblick ist bereits online (hier ansehen).

Spotify-Jahresrückblick 2024 öffnen: Was habt ihr am häufigsten gehört?

Auch in diesem Jahr ist der Jahres-Rückblick wieder als Social-Media-artige Story aufgebaut. Sobald ihr Wrapped öffnet, werdet ihr mit einem eurer Lieblings-Hits des Jahres und den Worten „Die Zeit vergeht schnell“ begrüßt.

An diesen Terminen startete der Spotify-Jahresrückblick in den letzten Jahren:

2017: 6. Dezember

2018: 6. Dezember

2019: 5. Dezember

2020: 2. Dezember

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

2024: 4. Dezember

Euren individuellen Jahresrückblick findet ihr zum Jahresende nur in der Spotify-App auf Android und iPhone.

Folgt ihr der Grafik in der App, bekommt ihr euren persönlichen Jahresrückblick präsentiert. Dabei handelt es sich auch in diesem Jahr nicht um eine öde Liste, sondern um eine aufwendig animierte Präsentation im Story-Format. Untermalt ist das Ganze mit den Tracks, die euch dieses Jahr begleitet haben. Es werden ausgewählte Lieder mit einer passenden Überschrift vorgestellt. Ihr könnt zudem erfahren, wie viele Minuten ihr insgesamt in diesem Jahr bei Spotify reingehört habt und welches die meistgespielten Lieder in eurem Account waren.

Spotify-Jahresrückblick nur in der App sichtbar

Im Verlauf des Jahresrückblicks könnt ihr die meistgespielten Songs in einer Playlist zu eurer Musik-Bibliothek hinzufügen und nochmal eine musikalische Reise durch das Jahr starten.

So sieht Spotify Wrapped 2024 aus.

Es gab im letzten Jahr zudem einige Spielereien wie eure persönliche „Listening Personality“, im Jahr davor die „Audio Aura“.

Eure verschiedenen Top-5-Listen könnt ihr auch 2024 wieder über Facebook, Snapchat, Twitter/X, Instagram und Co. teilen, damit eure Freunde sehen, was eure Lieblings-Tracks, -Alben und -Künstler in diesem Jahr waren. Der Jahresrückblick lässt sich mehrmals in der Spotify-App anschauen. Falls der Banner nach dem Start des Features in diesem Jahr bei euch nach dem Release nicht zu sehen ist, folgt diesem Link zu eurem „Wrapped“-Überblick.

Spotify-Wrapped 2024 Ich habe wohl 72.071 Minuten Spotify in diesem Jahr gehört. Und ihr so? Martin Maciej

Wenn ihr nicht jedes Mal bis zum Ende des Jahres warten wollt, bis ihr die entsprechende Übersicht eurer Hörgewohnheiten bekommt, zeigen wir euch, wie ihr eure Spotify-Statistiken dauerhaft sehen könnt.

