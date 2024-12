„Black Doves“ startet im Stream: Alles über die neue Serie im Überblick

Keira Knightley wartet in Netflix neuem Spionage-Thriller auf euch und läutet zeitgleich die Weihnachtssaison ein. Alles was ihr zum Start von „Black Doves“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Start von „Black Doves“ im Stream

Der Spionage-Thriller aus dem Hause Netflix mag zwar auf den ersten Blick nicht wie eine klassische Weihnachts-Serie aussehen, kann sich dennoch auf der Liste der Weihnachtskrimis wiederfinden.



Das passt auch zum Release der ersten Staffel: „Black Doves“ startet am 5. Dezember 2024. Perfekt also, um die Weihnachtssaison einzuläuten. Wer also eher weniger Lust auf runde Weihnachtsmänner, Plätzchen und Rentiere und schon zu oft „Stirb Langsam“ gesehen hat – der Weihnachts-Actionfilm schlechthin – kann sich mit „Black Doves“ vergnügen. Sehen könnt ihr „Black Doves“ dann natürlich auf Netflix im Stream. Den Start legt der Thriller mit sechs Episoden hin.



Der erste Trailer der Serie gibt euch einen kleinen Einblick in das Kommende:

Black Doves - Trailer Deutsch

Übrigens: Noch vor dem Start der Netflix-Serie, wurde direkt das Grüne Licht für eine zweite Season gegeben. Was wir bereits über „Black Doves“ Staffel 2 wissen, erfahrt ihr hier:

Das erwartet euch in „Black Doves“

Helen Webb ist auf den ersten Blick eine Ehefrau und Mutter. Hinter der Fassade steckt aber mehr, denn Helen ist in Wahrheit eine Spionin mit einem Ziel: Die Geheimnisse ihres Politiker-Ehemanns an die „Black Doves“ weiterzugeben.



Doch Helens heimlicher Geliebter, Jason, wird ermordet. Der Stein gerät ins Rollen und Helen soll im Auftrag der „Black Doves“ von dem Auftragskiller Sam Young beschützt werden. Helen will den Tod ihres Liebhabers aber nicht einfach hinnehmen und sucht nach Antworten, während Sam sich in einer Welt zurechtfinden muss, die sich ohne ihn weiterentwickelt hat.



Es wäre natürlich kein Spionagethriller, wenn es nicht eine Prise Verschwörung und Verrat in „Black Doves“ geben würde. Die dunkle Unterwelt Londons ist immerhin kein Paradies, in der alle Händchen halten.

Der Cast von „Black Doves“

In der Hauptrolle des Thrillers steht Keira Knightley als Helen Webb. Begleitet wird sie dabei von Ben Whishaw („Das Parfüm“) der die Rolle von Sam innehat. Neben ihnen kann sich der Cast sehen lassen. Einige der Gesichter könnten euch aus Serien wie „The Crown“ oder „Andor“ bekannt vorkommen.



Die offiziell bestätigte Besetzung von „Black Doves“ sieht wie folgt aus:

Keira Knightley als Helen Webb

Ben Whishaw als Sam Young

Sarah Lancashire als Reed

Andrew Koji als Jason

Tracey Ullman als Alex

Andrew Buchan

Omari Douglas

Kathryn Hunter

Sam Troughton

Ella Lily Hyland

Adam Silver

Ken Nwosu

Gabrielle Creevy

Adeel Akthar

Finn Bennett

Luther Ford

