Telekom verteilt großes Streaming-Geschenk – aber nicht alle Kunden profitieren

Die Deutsche Telekom hat eine vorweihnachtliche Überraschung für manche Kunden: Wer einen entsprechenden Vertrag hat, bekommt Paramount+ für sechs Monate kostenlos – aber nur für kurze Zeit.

Telekom: Paramount+ ein halbes Jahr gratis

Viele Bestandskunden der Telekom können sich über ein halbes Jahr Paramount+ freuen. Das Angebot gilt für Privatkunden mit bestimmten Mobil- oder Festnetzverträgen. Wer zum Beispiel einen Mobilfunktarif ab der dritten Generation (Start: April 2017) oder einen Magenta-TV-Tarif mit 24 Monaten Laufzeit hat, kann profitieren. Geschäftskunden und Prepaid-Kunden sind von der Streaming-Aktion ausgeschlossen.

Normalerweise kostet das Abo von Paramount+ in Deutschland 7,99 Euro im Monat. Besonders praktisch: Nach Ablauf der sechs Monate endet die Telekom-Aktion automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. So gibt es keine bösen Überraschungen.

Um das Gratis-Abo zu erhalten, müssen Telekom-Kunden selbst tätig werden und bis zum 9. Dezember 2024 die „Mein Magenta“-App aufrufen. Dort erscheint das kostenlose Streaming-Angebot im Bereich „Magenta Moments“, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Wer bereits ein Abo bei Paramount+ hat, kann den Gratiszeitraum nicht nutzen.

Sollte das Gratis-Abonnement auf dem Smartphone nicht abschließbar sein, rät die Telekom, die Registrierung am Rechner vorzunehmen. In der mobilen Ansicht könne es „sporadisch“ zu Problemen kommen, heißt es (Quelle: Telekom).

Paramount+: Weiterhin kein Jahresabo und 4K

Obwohl Paramount in Österreich und der Schweiz ein günstigeres Jahresabo anbietet, steht das Modell nicht mehr in Deutschland zur Verfügung. Ohne die Telekom-Aktion zahlen Kunden also 95,88 Euro für ein Jahr Streaming. In Österreich sind es 79,90 Euro.

Zudem bietet Paramount+ seine Inhalte nach wie vor nur in Full-HD-Auflösung und mit Stereoton an. Ein Premium-Abo mit 4K-Unterstützung und besserem Sound wurde bereits 2023 angekündigt, lässt aber weiter auf sich warten.

Das gibt es bei Paramount+ zu sehen:

Paramount+: So funktioniert das Streaming-Angebot

