Welcher Streamingdienst passt zu dir?

Die Auswahl an Streamingdiensten wird langsam unübersichtlich und jeder Service hat seine ganz eigenen Vor- und Nachteile. Wenn du dich nicht stundenlang durch das Programm wühlen möchtest, musst du hier nur 11 Fragen beantworten und wir sagen dir, welcher Streamingdienst der Passende ist.

Die Auswahl der Streamingdienste

Nachdem Netflix und Amazon Prime Video lange Zeit den deutschen Markt in der Hand hatten, ist der Streaming-Markt in den vergangenen Jahren in mehr als einer Weise expandiert. So sind mit Disney+, Paramount+ und Apple TV+ einige neue Anbieter aufgetaucht, aber auch ältere Dienste wie Wow (ehemals Sky Ticket) und Crunchyroll haben sich neu erfunden, umstrukturiert und sind jetzt auch keine Geheimtipps mehr.

Mit verschiedenen Übersichtsseiten kannst du die Streaming-Bibliothek der Dienste durchforsten und schauen, ob genug Inhalte für dich dabei sind – aber das kostet Zeit. Wenn du einfach erfahren möchtest, welcher Streamingdienst am besten zu deinen Bedürfnissen und Sehgewohnheiten passt, beantworte einfach die 11 Fragen des Quiz.