„Dinner for One“ Sendetermine 2024 im TV und Stream

Das Tigerfell wird wieder ausgerollt und Miss Sophie lädt ihre Gäste zum Geburtstag ein. Der Silvester-Klassiker ist auch dieses Jahr im TV und im Stream zu sehen. Wir haben alle „Dinner for One“ Sendetermine für euch gesammelt, ganz nach dem Motto „The same procedure as every year“.

„Dinner for One“ im TV: Alle Sendetermine

Wer den Fernseher an Silvester anschaltet, wird kaum an Butler James und Miss Sophie vorbeikommen. Das Duo wird nicht nur im Original, sondern auch in diversen Dialekten ausgestrahlt.



Alle Sendetermine, inklusive der Version, findet ihr im Folgenden:

Sendetermin Sender Version 31. Dezember um 11:35 bis 12:00 Uhr NDR „A up Platt“ 31. Dezember 16:00 bis 16:20 Uhr NDR - 31. Dezember 16:10 bis 17:40 SWR Jubiläumsshow „60 Jahre Dinner for One“ 31. Dezember um 16:45 bis 17:10 Uhr WDR „A Dinner vor Wan(ne)“ 31. Dezember um 17:10 bis 17:35 Uhr WDR „A Dinner op Kölsch“ 31. Dezember um 17:35 bis 17:55 Uhr WDR - 31. Dezember um 17:40 bis 17:50 Uhr SWR „A Dinner in der Mäulsmühle“ 31. Dezember um 17:40 bis 18:00 Uhr SRF zwei Schweizer Version 31. Dezember um 18:00 bis 18:20 Uhr Das Erste - 31. Dezember um 18:05 bis 18:25 Uhr NDR - 31. Dezember um 18:15 bis 18:45 Uhr hr-fernsehen „A Hessische Version“ 31. Dezember um 18:45 bis 19:05 Uhr BR - 31. Dezember um 18:45 bis 19:10 Uhr hr-fernsehen „A Nordhessische Version“ 31. Dezember um 18:55 bis 19:16 rbb - 31. Dezember um 19:00 bis 19:20 MDR - 31. Dezember um 19:10 bis 19:30 hr-fernsehen - 31. Dezember um 19:10 bis 19:30 SRF 1 Schweizer Version 31. Dezember um 19:25 bis 19:45 SWR - 31. Dezember um 19:40 bis 20:00 NDR - 31. Dezember um 20:15 um 21:45 NDR Jubiläumsshow „60 Jahre Dinner for One“ (Wiederholung) 31. Dezember um 22:15 bis 22:30 SRF Schweizer Version 31. Dezember um 23:35 bis 23:55 BR - 31. Dezember um 23:40 bis 23:55 rbb - 31. Dezember um 23:40 bis 00:00 NDR - 31. Dezember um 23:40 bis 00:00 ORF 1 - 01. Januar 2025 um 02:25 bis 02:35 SRF 1 Schweizer Version 01. Januar 2025 um 05:40 bis 06:00 ORF 1 - 01. Januar 2025 um 17:40 bis 18:00 SRF 1 Schweizer Version

Hier seht ihr „Dinner for One“ im Stream

Wer „Dinner for One“ frei im Stream sucht, wird nicht so einfach fündig. Auf YouTube ist der Sketch verfügbar – allerdings 8 Minuten kürzer als im Original. Andere Versionen von „Dinner for One“, beispielsweise auf Kölsch, findet ihr hier jedoch in voller Länge.



Wer eine etwas andere Variante des Silvester-Klassikers sehen möchte, für den haben die Moderatoren Joko und Klaas das Video „Silvester für Eins – die "leicht" angetrunkene Version“ gedreht. Folgende Versionen findet ihr also auf der Videoplattform:

Alternativ findet ihr zwei Versionen des Originals auf Prime Video. Die schwarz-weiß-Variante sowie die nachkolorierte Version gibt es hier für jeweils 2,49 Euro zum Kaufen.

Eine kostenfreie Möglichkeit „Dinner for One“ in voller Länge zu sehen ist die ARD-Mediathek. Hier findet ihr den Klassiker in deutscher Sprachausgabe mit Untertiteln.

