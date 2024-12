Zum Ärger von Amazon: Netflix-Film dominiert Streaming-Charts

Mit Cold Pursuit hat Netflix einen echten Volltreffer gelandet. Der Action-Thriller mit Liam Neeson führt die Streaming-Charts an – ganz zum Verdruss von Rivale Amazon. Den Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Cold Pursuit ist die Nummer 1 auf Netflix

Netflix hat vor Kurzem den fünf Jahre alten Action-Thriller Cold Pursuit ins Programm aufgenommen. Ein echter Glückstreffer, wie sich nun zeigt. Die eisige Rache-Story, mit Liam Neeson in der Hauptrolle, erobert nämlich nicht nur die hauseigenen Charts, sondern lässt auch die Konkurrenz von Amazon hinter sich. Laut JustWatch ist derzeit kein anderer Film so gefragt wie Cold Pursuit.

In dem Film nimmt Neeson als Schneepflugfahrer das Gesetz in die eigene Hand und legt sich im verschneiten Colorado mit der hiesigen Mafia an. Es dauert nicht lang und der Schnee verfärbt sich blutrot.

Dabei setzt der Film aber nicht nur auf kantige Action, sondern auch auf viel schwarzen Humor. Ein Mix, der nicht überall gleichermaßen gut ankommt. Während Kritiker den Film überwiegend positiv bewerten, ist das Publikum geteilter Meinung. So sind nur 48 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Filmkritiker Rex Reed schreibt in seinem Review:

Cold Pursuit wird nicht als eine der denkwürdigsten Leistungen von Liam Neeson in die Geschichte eingehen, aber der Film macht Spaß, solange er dauert, und Neeson scheint mehr Spaß zu haben als jeder andere. (Quelle: Observer

Liam Neesons Weg zum gealterten Action-Star

Seit 2008 fühlt sich Charakterdarsteller Liam Neeson im Action-Genre richtig wohl. Was mit 96 Hours seinen Anfang nahm, ist inzwischen ein jährliches Ding für den gebürtigen Iren und Oscar-Preisträger geworden. Mit Filmen wie Non-Stop, Ruhet in Frieden, Run All Night, The Commuter oder Honest Thief liefert Neeson in regelmäßigen Abständen Actionfilme aus der B-Reihe ab.

2025 erleben Filmfans aber eine ganz andere Seite des Schauspielers. Im kommenden Jahr erscheint nämlich das Remake von Die nackte Kanone. Neeson beerbt damit Comedy-Legende Leslie Nielsen in seiner Kult-Rolle als Lt. Frank Drebin.

