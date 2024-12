So deaktiviert ihr den Hotelmodus auf eurem Samsung TV

Der Hotelmodus auf Samsung-Smart-TVs schränkt einige Funktionen ein. Zum Beispiel das Ändern von Einstellungen oder den Zugriff auf bestimmte Features. Wie ihr den Hotelmodus deaktiviert und euren Fernseher wieder voll nutzen könnt, erklären wir euch hier Schritt für Schritt.

Was ist der Hotelmodus bei Fernsehern?

Bei aktiviertem Hotelmodus könnt ihr nicht alle Einstellungen am Fernseher ändern. Bestimmte Funktionen sind dann einfach gesperrt. Dies ist insbesondere für Hotels sinnvoll, damit die Nutzer keine Einstellungen verstellen oder einen neuen Sendersuchlauf durchführen können. Daher auch der Name „Hotelmodus“. Der Modus kann aber auch in Krankenhäusern oder Gefängnissen eingesetzt werden.

Samsung-Tastenfolge: Hotelmodus öffnen

Nicht alle Fernseher von Samsung haben einen Hotelmodus integriert. Aber solche der Reihe „Hospitality Displays“ schon. Der spezielle Modus kann wie folgt über ein verstecktes Menü ein- und ausgeschaltet werden:

Schaltet den Fernseher wie gewöhnlich ein. Drückt dann auf der Samsung-Fernbedienung nacheinander die Tasten: Mute > 1 > 1 > 9 > OK. Die Mute-Taste ist mit einem durchgestrichenen Lautsprecher-Symbol gekennzeichnet. Sie stellt den Ton stumm (lautlos). Die OK- beziehungsweise Bestätigen-Taste befindet sich in der Mitte der vier Richtungspfeile.

Drückt nacheinander die Tasten: Mute, 1, 1, 9, OK. (© Angrox / Ergänzung: GIGA)

Anhand des folgenden Bildes findet ihr die nötigen Tasten schnell auf der Samsung-Fernbedienung:

Samsung-TV: Den Hotelmodus aktivieren/deaktivieren

Habt ihr die Tastenfolge Mute > 1 > 1 > 1 > OK auf der Fernbedienung richtig eingegeben, erscheint ein kleines Menü oben rechts am Bildschirmrand. Wählt oben den Eintrag „Hospitality Mode“ (Hotelmodus) aus und drückt die OK-Taste. Nun könnt ihr mit den Pfeiltasten (links und rechts) den Modus auf „On“ (An) oder„Off“ (Aus) stellen.

Die Funktionen des Hotelmodus

Im Hotelmodus seht ihr ein Menü mit folgenden Einstellungen:

Hospitality Mode: Hier aktiviert oder deaktiviert ihr den Hotelmodus.

Hier aktiviert oder deaktiviert ihr den Hotelmodus. Power On : Bestimmt, welchen Sender der Fernseher am Anfang anzeigt.

: Bestimmt, welchen Sender der Fernseher am Anfang anzeigt. Menu OSD : Bestimmt, auf welche Menüs der Nutzer zugreifen darf. Sperrt die Tasten am TV selbst.

: Bestimmt, auf welche Menüs der Nutzer zugreifen darf. Sperrt die Tasten am TV selbst. Music Mode : Sonstige Musikeinstellungen.

: Sonstige Musikeinstellungen. External Source : Das Lesen von externen Medien wie USB-Sticks deaktivieren.

: Das Lesen von externen Medien wie USB-Sticks deaktivieren. Eco Solution : Energie-Modus-Einstellungen.

: Energie-Modus-Einstellungen. Cloning: Derzeitige Einstellungen auf USB-Stick kopieren, um sie schnell auf anderen TV-Geräten einlesen zu können.

Hotelmodus bei LG, Panasonic, Philips und Samsung aktivieren

LG : Drückt auf der Fernbedienung „Setting“ beziehungsweise „Home“ solange, bis das Menü wieder verschwindet. Danach schnell „ 1105 “ eingeben.

: Drückt auf der Fernbedienung „Setting“ beziehungsweise „Home“ solange, bis das Menü wieder verschwindet. Danach schnell „ “ eingeben. Panasonic : Haltet am Fernseher selbst die Taste „ Lautstärke leiser “ gedrückt und drückt währenddessen auf der Fernbedienung dreimal die Taste Input/AV .

: Haltet am Fernseher selbst die Taste „ “ gedrückt und drückt währenddessen auf der Fernbedienung dreimal die Taste . Philips : Drückt auf der Fernbedienung die Tastenfolge Menü > 319753 > Mute .

: Drückt auf der Fernbedienung die Tastenfolge > > . Samsung: Drückt die Tastenfolge Mute > 119 > Enter.

Bedenkt, dass nicht alle Modelle einen Hotelmodus integriert haben. Schaut in die Bedienungsanleitung, um sicherzugehen.

