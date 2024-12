Bei Amazon mit 45 Prozent Rabatt: Geniales USB-Kabel löst ein altes Problem

Bei Amazon gibt es im Moment ein neues und ziemlich geniales USB-C-Kabel für iPhone, MacBook, Samsung Galaxy und Co. im Angebot, bei dem ihr fast die Hälfte des regulären Kaufpreises sparen könnt. Der Clou: Das PicoGo-Kabel verfügt über ein „Snap-Back-Design“ – Kabelsalat ade.

USB-C-Kabel mit magnetischer „Aufrollautomatik“ bei Amazon

Baseus PicoGo Magnetisches USB-C-Kabel – unterstützt 240 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 11:09 Uhr

Kabel verfitzen und verknoten sich gern. Nicht aber das magnetische Baseus PicoGo. Normalerweise zahlt ihr dafür bei Amazon knapp 20 Euro. Aktuell im Rahmen des Black Friday und Cyber Monday verlangt der Händler aber nur 10,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Der Preis dürfte bald erneut steigen. Ihr solltet mit der Kaufentscheidung also lieber nicht zu lange warten.

Praktisch und aktuell sehr günstig:

Baseus PicoGo Magnetisches USB-C-Kabel

Das Besondere am Baseus PicoGo ist sicherlich das magnetische „Snap-Back-Design“ für eine automatische Kabelorganisation. Kabelsalat ist so ausgeschlossen, da es einfach immer in den Ausgangszustand zurückgeht, wenn es nicht benutzt wird. Laut Hersteller wurde das USB-C-Kabel auf über 10.000 Biegungen erfolgreich getestet. Langlebigkeit ist demnach garantiert.

Ein wichtiger Punkt: Das Kabel unterstützt schnelles Laden bis zu 240 Watt – vorausgesetzt, ihr besitzt ein geeignetes Ladegerät und euer Smartphone, Tablet oder Notebook ist dafür geeignet. Übrigens: Das Baseus PicoGo funktioniert über Systemgrenzen hinweg – iPhone, Android-Handy etc. sind alles kein Problem.

Kabellänge und Kundenmeinungen

Was wir bei Amazon aber zunächst nicht finden konnten, war die Angabe zur Kabellänge. Ein Nutzerfoto brachte dann die Auflösung – 1 Meter ausgerollt stehen zur Verfügung. Für die meisten Anwendungen sicherlich ausreichend.

Auch bei einem solchen neuen Kabel gibt es schon einige Kundenmeinungen. Bisher blickt das Baseus PicoGo auf eine durchschnittliche Bewertung von positiven 4,3 von maximal 5 Sternen. Die Mehrheit von 85 Prozent gibt entweder 4 oder 5 Sterne – passt.