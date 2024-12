Nie wieder Tefal: Amazon verkauft Pfannen günstiger, die mich mehr überzeugt haben als Jamie Oliver

Seitdem ich alleine lebe, habe ich auf Tefal-Pfannen gebraten. Ich war damit auch immer sehr zufrieden. Aber irgendwann konnte mich selbst Jamie Oliver nicht mehr zum Neukauf überreden. Zu viele negative Erfahrungen hatte ich besonders in den letzten Jahren trotz guter Pflege mit den Bratpfannen gemacht. Dann wurde mir Rösle empfohlen und die Welt war wieder in Ordnung. Aktuell gibt es das von mir gekaufte Set und noch viel mehr günstiger bei Amazon.

Amazon verkauft Rösle-Pfannen günstiger

Meine Ansprüche an Pfannen sind eigentlich nicht groß. Sie müssen nur gleichmäßig warm werden, sollten nicht nach einigen Wochen schon rosten und sich nicht leicht zerkratzen lassen. Mit Rösle werden meine Ansprüche wieder voll erfüllt. Genau vor einem Jahr habe ich das zweiteilige Elegance-Bratpfannen-Set von Rösle bei Amazon gekauft und kann jetzt sagen, dass ich erneut zufrieden bin. Aktuell ist der Preis wieder auf unter 60 Euro gefallen (bei Amazon anschauen).

Rösle Elegance Bratpfannen-Set 2-tlg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 08:39 Uhr

Ich war schon nach wenigen Monaten so von den Rösle-Pfannen überzeugt, dass ich noch weitere gekauft habe. Im April dieses Jahres kam noch eine 20-cm-Bratpfanne dazu, da ich die kleinen Pfannen doch häufiger benutze. Mit 22 Euro ein echtes Schnäppchen (bei Amazon anschauen).

Rösle Elegance Bratpfanne 20 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 08:46 Uhr

Erst vor wenigen Wochen habe ich mir dann noch den Wok von Rösle gekauft. Den bekommt ihr aktuell für schlappe 30 Euro (bei Amazon anschauen).

Rösle Elegance Wokpfanne 28 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 08:48 Uhr

Nun kam noch die 32-cm-Bratpfanne dazu. Trotz der Größe kostet diese unter 50 Euro (bei Amazon anschauen).

Rösle Elegance Bratpfanne 32 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 08:49 Uhr

Rösle-Töpfe auf dem Wunschzettel

Ich bin so überzeugt von meinen Rösle-Pfannen, dass ich schon auf die Rösle-Töpfe schaue. Aktuell habe ich noch ein WMF-Set im Einsatz, das ich zum Einzug in die neue Wohnung bekommen habe. Das ist nach etwas über vier Jahren aber auch schon angelaufen und angerostet am Boden. Da habe ich folgendes Set von Rösle im Blick:

Rösle Elegance Topfset 10-tlg. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 08:53 Uhr

Ob die Töpfe auch was taugen, weiß ich nicht. Bisher hatte ich noch keinen von Rösle. Die Pfannen sind aber super. Damit bin ich sehr zufrieden und werde weiter auf sie setzen – zumindest so lange, wie die Qualität so gut bleibt.

