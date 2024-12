Klonkrieger, aufgepasst: Star-Wars-Brettspiel mit 4,6 Sternen für unter 30 Euro auf Amazon

Ihr seid auf der Suche nach einem Brettspiel, das Abwechslung bietet? Für alle Star-Wars-Fans hat Amazon ein Schnäppchen im Angebot, das auch noch überdurchschnittlich gut bewertet wird.

Worum geht es beim Star-Wars-Brettspiel?

Es gibt einen verheerenden Konflikt und ihr müsst ihn lösen! In Star Wars: The Clone Wars spielt ihr als legendäre Jedi mit euren Verbündeten gegen zerstörungswillige Kampfdroiden. Bis zu fünf Spieler ab vierzehn Jahren schlüpfen in die Rollen von Jedi-Generälen und erfüllen verschiedene abenteuerliche Missionen, um die Separatisten auszuschalten.

Star Wars: The Clone Wars | Brettspiel mit Pandemic-System Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2024 00:40 Uhr

Wie funktioniert das Spiel?

Das kooperative Spiel dauert rund sechzig Minuten. Zum Einsatz kommen illustrierte Karten, detaillierte Minifiguren sowie ein Spielbrett. Ihr geht nach dem Pandemic-System vor. Das bedeutet, die Regeln basieren auf dem Spiel Pandemic des Spieleautors Matt Leacock.

Jeder Spieler hat ganz besondere Fähigkeiten und mit guter Kommunikation und Logik gelangt ihr ans Ziel. Ihr könnt aber auch allein das Star-Wars-Brettspiel spielen und ohne Hilfe die Droiden besiegen.

Warum Amazon-Kunden das Brettspiel lieben

Auf Amazon schneidet das Star-Wars-Brettspiel sehr gut ab. Bei fünf möglichen Sternen kommt es auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 Sternen. Die Kunden schätzen das Spiel ideal für einen entspannten Spieleabend ein, loben die Qualität der Minfiguren sowie der Karten. „Wer Star Wars mag, ist hier gut aufgehoben“, so ein Amazon-Kunde.

Das Spiel Star Wars: The Clone Wars gibt es derzeit reduziert auf Amazon. Besonders Star-Wars-Fans, die gern im Team agieren, kommen hier auf ihre Kosten. Ihr kennt Star-Wars-Fans und seid noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Auch dann ist das Brettspiel garantiert ein Treffer auf dem Gabentisch.

