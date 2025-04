Switch 2 Lieferumfang: Was ist bei der Konsole dabei?

Die Nintendo Switch 2 wird zum Start am 5. Juni 2025 in zwei Versionen angeboten, wobei sich die beiden Varianten nur durch die digitale Version von „Mario Kart World“ unterscheiden. Was sonst alles im Lieferumfang beider Versionen der Switch 2 enthalten ist, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 12:37 Uhr

Switch 2 Lieferumfang: Das ist bei der Konsole dabei

Wenn ihr die Nintendo Switch 2 auspackt, erwartet euch eine Vielzahl von Komponenten. Hier ist eine Übersicht über den Lieferumfang:

„Nintendo Switch 2“-Konsole : Das Herzstück des Sets ist natürlich die Konsole selbst. Wie auch den Vorgänger könnt ihr die Switch 2 sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus verwendet werden und den Speicher mittels SD-Karten erweitern.

: Das Herzstück des Sets ist natürlich die Konsole selbst. Wie auch den Vorgänger könnt ihr die Switch 2 sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus verwendet werden und den Speicher mittels SD-Karten erweitern. „Nintendo Switch 2“-Station : Die Docking-Station ermöglicht es euch, die Konsole mit eurem Fernseher zu verbinden. Sie bietet zudem Anschlüsse für zusätzliche USB-Geräte und das Netzteil.

: Die Docking-Station ermöglicht es euch, die Konsole mit eurem Fernseher zu verbinden. Sie bietet zudem Anschlüsse für zusätzliche USB-Geräte und das Netzteil. „Joy-Con 2“ (Links & Rechts) : Die neuen Joy-Con-Controller sind etwas größer, ergonomischer gestaltet und bieten somit eine verbesserte Haptik. Sie können wie gewohnt einzeln als auch zusammen verwendet werden, um ein traditionelles Controller-Erlebnis zu bieten.

: Die neuen Joy-Con-Controller sind etwas größer, ergonomischer gestaltet und bieten somit eine verbesserte Haptik. Sie können wie gewohnt einzeln als auch zusammen verwendet werden, um ein traditionelles Controller-Erlebnis zu bieten. „Joy-Con 2“-Halterung : Mit dieser Halterung könnt ihr die beiden Joy-Cons zu einem traditionellen Controller kombinieren.

: Mit dieser Halterung könnt ihr die beiden Joy-Cons zu einem traditionellen Controller kombinieren. 2 x „Joy-Con 2“-Handgelenkschlaufen : Diese Schlaufen bieten einerseits die sichere Befestigung des Controllers an eurem Arm bei Spielen mit Bewegungssteuerung und helfen andererseits bei der Verwendung des Eingabegeräts als Maus.

: Diese Schlaufen bieten einerseits die sichere Befestigung des Controllers an eurem Arm bei Spielen mit Bewegungssteuerung und helfen andererseits bei der Verwendung des Eingabegeräts als Maus. Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel : Mit diesem Kabel verbindet ihr die „Switch 2-Station“ mit eurem Fernseher oder Monitor. Das Kabel liefer eine Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz oder 1440p bei 120 Hz.

: Mit diesem Kabel verbindet ihr die „Switch 2-Station“ mit eurem Fernseher oder Monitor. Das Kabel liefer eine Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz oder 1440p bei 120 Hz. „Nintendo Switch 2“-Netzteil : Das 60-Watt-Netzteil versorgt die Konsole über das Dock mit Strom und lädt sie gleichzeitig auf.

: Das 60-Watt-Netzteil versorgt die Konsole über das Dock mit Strom und lädt sie gleichzeitig auf. „Nintendo Switch 2“-Dokument „Wichtige Informationen“ : Der typische Papierkram mit Sicherheitshinweisen und ersten Schritten.

: Der typische Papierkram mit Sicherheitshinweisen und ersten Schritten. (Downloadcode von „Mario Kart World“): Das teurere der beiden Switch-2-Bundles enthält dazu einen Downloadcode für den Exklusivtitel „Mario Kart World“. © Nintendo / Bearbeitung: GIGA

Anzeige

Quiz: Erkennst du alle Nintendo-Spiele an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.