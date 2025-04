Nvidia liefert den besten Grund für den Kauf der Switch 2

Nintendo hat sich bisher davor gedrückt, über die Power der Switch 2 zu sprechen. Jetzt packt allerdings Nvidia aus und liefert einen sehr überzeugenden Kaufgrund für Switch-Spieler.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nvidia spricht über die Power der Switch 2

Nintendo hat die Konsolenzukunft vorgestellt, doch was steckt eigentlich in der Switch 2? Auf der offiziellen Nintendo-Website wird nur von einem „angepassten Prozessor von Nvidia“ gesprochen – nicht gerade aussagekräftig (Quelle: Nintendo).

Anzeige

In einem Blog-Post spricht Nividia selbst über die technischen Möglichkeiten und macht gleich ein bedeutsames Versprechen: So soll die Switch 2 die zehnfache Grafikleistung der Switch 1 sowie flüssigeres Gameplay und schärfere Bilder liefern können.

Wie ist das möglich? Nividia spricht im Blogpost über KI-Upscaling durch Deep Learning Super Sampling (DLSS). Dadurch soll eine bessere Auflösung ermöglicht werden. Gleichzeitig hat die Switch 2 „neue RT-Kerne“ an Bord, die Raytracing in Echtzeit ermöglichen und so für bessere Beleuchtung, Reflexionen und Schatten sorgen sollen. Im Handheld-Modus wird eine Variable Refresh Rate (VRR) für bessere Bildqualität unterstützt. Die Tensor-Kerne der Switch 2 ermöglichen zuletzt auch Gesichtserkennung und Hintergrundentfernung im Video-Chat dank KI. (Quelle: Nvidia).

Anzeige

Was kann die Nintendo Switch 2 sonst?

Die Aussicht auf zehnfache Grafikleistung im Vergleich zur Switch 1 dürfte einer der überzeugendsten Argumente sein, um von der Switch 1 auf die Switch 2 zu wechseln. Gleichzeitig hat auch das Display der Konsole mit einer Größe von 7,9 Zoll, 1080p, HDR und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz viel zu bieten. Das hat allerdings auch seinen Preis. Nintendo verlangt für die Nintendo Switch 2 470 Euro oder 510 Euro im Bundle mit Mario Kart Worlds.

Anzeige

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Im Video könnt ihr euch unsere Reaktionen auf die Vorstellung der neuen Konsole ansehen:

Switch 2 Live Reaction zur Nintendo Direct Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.