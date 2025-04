Nintendo will eShop der Switch 2 besser machen, doch was ist mit den ganzen Sex-Spielen?

Im eShop der Switch ein neues Spiel zu finden, kann eine echte Qual sein. Glücklicherweise bestätigt Nintendo jetzt, dass die Switch 2 zumindest ein Teil des Problems lösen soll.

Nintendo Switch 2: So soll der eShop besser werden

Auf der Nintendo Switch zu shoppen, ist wirklich keine Freude. Der Online-Shop der Konsole ist langsam, zeigt zu wenige relevante Spiele an und ist bis zum Überlaufen mit Billig-Spielen gefüllt. In einem offiziellen Interview kündigen die Entwickler der Switch 2 jetzt Verbesserungen an.

Zunächst soll die Performance des eShops verbessert werden:

Dank der Leistungsfähigkeit des Systems wurde der Nintendo eShop auf Switch 2 verbessert und läuft auch bei der Anzeige einer großen Anzahl von Spielen reibungslos. Wir glauben, dass die Suche nach dem gewünschten Spiel selbst ein Teil des Spielsystem-Erlebnisses ist. Takuhiro Dohta

Gleichzeitig versprechen sie ein neues Feature für den eShop, das „Game Finds for You“ heißen soll. Laut Kouichi Kawamoto sollt ihr dort schnell Screenshots und Trailer von Spielen sehen können, die für euch interessant sein könnten. Ziel sei es, dass ihr nicht länger jeden Winkel des eShops nach einem neuen Spiel durchsuchen müsst.

Ein Video auf der Nintendo-Website zeigt, dass „Game Finds for You“ sechs Spielvorschläge für euch zeigt, die wöchentlich aktualisiert werden. So sieht das Feature im eShop aus:

„Games Finds your You“ im eShop (© Nintendo) „Games Finds your You“ im eShop (© Nintendo) „Games Finds your You“ im eShop (© Nintendo)

Switch 2: Der eShop braucht Qualitätskontrolle

Der eShop der Nintendo Switch 2 klingt jetzt etwas nutzerfreundlicher, doch ein großes Problem haben die Entwickler komplett unerwähnt gelassen. Die Flut an Shovelware und Sex-Spielen im Online-Shop wird überhaupt nicht besprochen. Immer wieder tauchen dort auch schamlose Kopien von beliebten Spielen wie Raft oder Unpacking auf.

Wenn Nintendo den eShop wirklich bedeutsam verbessern will, dann braucht es auch bessere (oder überhaupt irgendeine) Qualitätskontrolle bei den Spielen, die jeden Tag auf der Switch und Switch 2 erscheinen.

Eigentlich sollte Nintendo Interesse daran haben, das Shoppen nach digitalen Spielen zu einer angenehmen Erfahrung zu machen. Immerhin scheinen sie mit der Switch 2 das Ende von Spiele-Cartridge einläuten zu wollen:

