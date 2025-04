Switch 2: So lässt Nintendo meinen Hype auf die Konsole in die Höhe schießen

Fans müssen nur noch wenige Stunden auf die Vorstellung der Switch 2 warten. Die Vorfreude ist bereits gewaltig, doch Nintendo legt noch eine Schippe drauf.

So steigert Nintendo jetzt noch meinen Hype auf die Switch 2 Update vom 2. April: In der News-App Nintendo Today zeigt Nintendo noch einmal ein neues Video der Switch 2. Der mysteriöse C-Button steht direkt im Fokus und wird sogar gedrückt. Sowohl privat als auch für GIGA habe ich mich in den letzten Monaten jede Menge mit der Switch 2 beschäftigt. Viel wurde geleakt, doch die Funktion des C-Buttons ist immer noch nicht sicher. Mit den neuen Teasern rund um den Knopf fühlt es sich an, als würde Nintendo gezielt auf die Fans eingehen, die schon so lange über die Funktionen der Konsole rätseln. Ich kann nur sagen: Es funktioniert. Ich will jetzt unbedingt mehr zur Switch 2 erfahren. Ihr könnt die Nintendo Direct heute auch bei uns im YouTube-Livestream mitverfolgen. Auch Fans auf Reddit rätseln weiter über den C-Button. Womöglich könnt ihr eure Freunde auf der Switch 2 anrufen? Martin Hartmann

Update vom 31. März:

Der neue und mysteriöse C-Button taucht in immer mehr Marketingmaterial zur Switch auf. Die News-App Nintendo Today zeigt jetzt ein kurzes Video der Switch 2, in dem die C-Beschriftung sogar im Fokus steht. Das Versteckspiel ist endgültig vorbei.

Originalmeldung vom 28. März:

Nintendo Switch 2: Dieses Detail hat Nintendo versteckt

Nintendo hat im Januar erste Bilder der Switch 2 gezeigt. Fast das komplette Aussehen der Konsole wurde bereits im Vorfeld geleakt, doch in der finalen Version gab es doch einen Unterschied: Der neue Button unter dem Home-Button auf dem rechten Joy-Con ist im Trailer und offiziellen Bildern nicht beschriftet – in den Leaks war auf ihm ein C zu sehen.

Jetzt hat Nintendo allerdings doch verraten, dass die Switch 2 einen C-Button besitzen wird. Das neue Konsolenbild stammt dabei von der App Nintendo Today!, mit der Nintendo euch ab sofort über Gaming-Neuigkeiten auf dem Laufenden halten will. Auf einem der Vorschaubilder im Google Play Store ist die Switch 2 zu sehen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, entdeckt ihr ein C auf dem mysteriösen Button.

Der neue Button der Switch 2 ist offiziell mit einem C beschriftet. (© Nintendo)

Der C-Button ist das große Geheimnis der Switch 2

Auch wenn Nintendo offiziell bestätigt hat, dass der neue Button der Switch 2 ein C-Button ist, ist immer völlig unklar, welche Funktion er hat und warum die Beschriftung zunächst geheim gehalten wurde.

In der GIGA-Reaktion haben wir bereits einige Vermutungen aufgestellt. So könnte der C-Button einen Cursor-Mode für die Maus-Funktion der Joy-Cons auslösen. Womöglich ist es auch ein Connect-Mode, um die Konsole ohne Dock mit dem Fernseher zu verbinden.

Die offizielle Antwort ist nicht mehr weit entfernt. Bereits am 2. April will Nintendo die Switch 2 in einer großen Direct-Präsentation vorstellen. Hoffentlich erfahren wir dann auch den Preis der Konsole und das Release-Datum.

