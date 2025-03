Switch 2: Verrücktes Leak sagt, dass ihr eure Switch 1 besser nicht verkaufen solltet

Die Nintendo Switch 2 wird dieses Jahr erscheinen – vermutlich eher früher als später. Wenn einem neuen Leak zu glauben ist, solltet ihr eure alte Switch 1 besser trotzdem nicht einmotten.

Switch 2: Leaker verrät neues Konsolen-Feature

Seit den ersten Leaks zur Switch 2 rätseln Fans über den mysteriösen C-Button der Konsole, der jetzt auch im Marketing von Nintendo prominent gezeigt wird. Der bekannte Gaming-Leaker extas1s will nun gehört haben, was der neue Knopf kann und was die Switch 1 damit zu tun hat.

Laut extas1s habe der C-Button unter anderem die Funktion, die Switch 2 mit der Switch 1 zu verbinden. Die Switch 1 könne dann als Controller oder auch als Bildschirm für die Switch 2 dienen (Quelle: YouTube/ Reddit).

Switch 2 mit Switch 1 verbinden: Aber warum?

Das Feature für die Switch 2 wäre ein unerwartetes Comeback – und zwar für das Gamepad der Wii U. Wenn die Switch 2 an euren Fernseher angedockt ist, könntet ihr dann eure Switch 1 verbinden und mithilfe der Joy-Cons zocken oder den Bildschirm verwenden. Damit ließen sich auch Spiele unterstützen, die zwei separate Bildschirme benötigen, wie etwa Games des Nintendo DS/ 3DS oder eben der Wii U. Andere Anwendungsfälle wären Splitscreen- oder Koop-Spiele.

Wenn ihr darüber nachgedacht habt, eure Switch 1 noch vor Release der Switch 2 zu verkaufen, solltet ihr jetzt vielleicht doch noch abwarten. Sollte die Switch 2 tatsächlich über ein solches Feature verfügen, würde Nintendo es sicherlich während der neuen Direct am 2. April vorstellen.

Switch 2: Das große Problem mit dem neuen Leak

Das angebliche Feature für die Switch 2 klingt praktisch, doch die Auswahl der Spiele, die davon profitieren, dürfte sich eher in Grenzen halten. Es wirkt auch unwahrscheinlich, dass Nintendo viele neue Spiele mit so einem Feature veröffentlichen würde, da Spieler dann zwei Konsolen bräuchten, um zocken zu können.

Diese Einschränkungen werfen wiederum die Frage auf, warum Nintendo einen komplett neuen C-Button für die Switch 2 erfinden würde, der dann so selten zum Einsatz kommt. Das soll zwar nur eine Funktion des Buttons sein, doch warum sollte ein Knopf auf einer Konsole mehrere grundverschiedene Funktionen bieten? Zum jetzigen Zeitpunkt wirkt der Leak zum C-Button eher unwahrscheinlich, doch Nintendo kann uns bald alle überraschen.

Wir haben in der GIGA-Redaktion einige Vermutungen darüber angestellt, was der neue C-Button kann:

