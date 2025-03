Nintendo Switch 2 kaufen: An diesem Tag sollen die Vorbestellungen losgehen

Ein kanadischer Shop hat angekündigt, wann ihr die Nintendo Switch 2 vorbestellen könnt. Haltet eure Portemonnaies bereit, denn in nur sehr wenigen Tagen geht es wohl los.

Die Nintendo Switch 2 schon in wenigen Tagen vorbestellen

Am 2. April 2025 ist es soweit: Nintendo wird an diesem Datum eine Direct abhalten, in welcher die Switch 2 offiziell vorgestellt wird. Soviel ist erst einmal sicher. Jetzt hat eine kanadischer Shop jedoch noch etwas verraten – und zwar, dass am 2. April gleichzeitig die Vorbestellungen für die neue Konsole starten sollen.

Wie Insider Gaming berichtet, hat der Shop Best Buy Canada einen Blogpost veröffentlicht, in welchem angekündigt wurde, dass die Nintendo Switch ab dem 2. April dort vorbestellt werden kann (Quelle: Insider Gaming). Der Blog-Eintrag ist mittlerweile verschwunden, ihr könnt ihn euch jedoch über WebArchive noch ansehen.

Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo, jedoch scheint es recht wahrscheinlich zu sein, dass direkt im Anschluss an die Nintendo Switch 2 Direct auch die Vorbestellungen der neuen Konsole an den Start gehen.

Switch 2: Nintendo lässt im offiziellen Trailer (fast) keine Fragen offen

Wie teuer wird die Nintendo Switch 2?

Wahrscheinlich erfahren wir am 2. April auch, wie teuer die Switch 2 nun wirklich werden wird. Vermutet wird momentan ein Preis ab 400 Euro. Womöglich könnte der aufgrund von Mehrwertsteuer hierzulande jedoch auf 449,99 Euro steigen. Damit wäre sie teurer als alle vorherigen Nintendo-Konsolen – was jedoch auch der momentanen Inflation geschuldet sein könnte.

Für den Preis könnt ihr euch momentan auch ein brandneues Steam Deck ohne OLED kaufen – momentan kostet das nämlich 419 Euro bei Valve. Die Frage bleibt, was genau die Switch 2 besser machen wird als das Steam Deck – denn abgesehen von offiziellen Nintendo-Spielen bietet das Steam Deck eine weitaus größere und günstigere Bibliothek an Videospielen als der Nintendo eShop.

