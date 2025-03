„Hoffentlich kann ich das ausschalten“: Xbox-Spieler lehnen neues Feature ab

Microsoft probiert ein neues Feature aus, das Xbox-Nutzern beim Starten eines Spiels einen besseren Überblick geben soll und dabei etwas an Steam erinnert. Aus der Community setzt es für die Neuerung allerdings erstmal jede Menge Kritik.

Nützlich oder nervig? Xbox testet Gamehub-Feature

Xbox experimentiert derzeit mit einem neuen Feature, das Nutzern beim Klicken auf ein Spiel zunächst den Game Hub präsentiert: Einen Übersichtsbildschirm, der diverse Details auflistet. Zu den Informationen gehören zum Beispiel der bislang im Spiel erreichte Gamerscore, wie viel Stunden ihr damit zugebracht habt sowie verfügbare DLCs.

Die Ansicht erinnert damit an die Oberfläche, die Steam zu jedem Spiel bietet. Durch ein erneutes Drücken der „A“-Taste auf eurem Xbox-Controller könnt ihr dann in der Maske das Spiel übrigens tatsächlich starten. Mit einem schnellen Doppelklick könnte der Game Hub also de facto einfach übersprungen werden.

Twitter-Nutzer Chris Scullion zeigt euch, wie die Funktion in der Praxis aussieht:

Das Feature ist aktuell noch nicht für alle Spieler verfügbar, sondern wird momentan nur zufällig ausgewählten Alpha-Test-Nutzern ausgespielt. Tester sind dazu angehalten, ihr Feedback mit Microsoft zu teilen, um die Funktion zu verbessern. Ob sie in Zukunft tatsächlich für alle Spieler ausgerollt wird, ist derzeit noch nicht sicher.

Xbox-Fans kritisieren neue Funktion

Auch wenn der flächendeckende Release vom Game Hub noch nicht in greifbarer Entfernung und ein Doppelklick auf den A-Button wirklich nicht das Ende der Welt ist, laufen auf Reddit viele Kommentatoren Sturm gegen die Funktion.

Spieler beschweren sich, dass ihnen der Extra-Klick nach einer Weile auf die Nerven gehen und wenig Nutzen bieten würde. Andere wünschen sich, dass der Game Hub optional auf einem anderen Button liegen würde, sodass er nicht bei jedem Öffnen eines Spiels aktiviert werden müsste.

Hoffentlich kann ich das ausschalten und Spiele ganz normal starten. Es wirkt einfach wie eine Kleinigkeit, die mich endlos nerven würde. Reddit-User Caesar_35

Es sieht einfach unnötig aus. Wenn ich auf ein Spiel klicke, will ich das Spiel starten. Ich will nicht mehr Klicks hinzufügen, nur um endlich zu dem Spiel zu kommen. Reddit-User SillyMikey

Erst kürzlich hat Xbox bereits ein neues Speicher-Feature vorgestellt – dieses kam allerdings bedeutend besser an:

