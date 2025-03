Xenoblade Chronicles X: Skell-Lizenz bekommen und alle Skells freischalten

In Xenoblade Chronicles X müsst ihr erst eine Skell-Lizenz erwerben und einige Nebenaufgaben erledigen, bevor ihr euch mit euren Skells in das nächste Gefecht stürzen könnt. In diesem Guide gehen wir auf alle diese Nebenaufgaben ein und wir zeigen euch, wie ihr diese Skell-Lizenz bekommen könnt. Zudem erfahrt ihr, welche Skells ihr kaufen und nutzen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Ein Problem bei Xenoblade Chronicles X ist manchmal die schiere Größe und Ausdehnung der Spielwelt und genau da kommen die Skells ins Spiel. Dieses Spiel bietet mit seinen fünf Kontinenten enormen Spielspaß und ihr könnt riesige Regionen ganz nach Herzenslust erkunden. Leider dauert es schon eine gewisse Zeit, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Gut, dass es in der Welt von Mira die sogenannten Skells – riesige Kampfroboter – gibt, die euch sowohl im Kampf als auch als Fahrzeuge treu zu Seite stehen.

Skell-Lizenz erwerben

Bevor ihr nicht Kapitel 6 der Story abgeschlossen habt, könnt ihr von den Skells nur träumen. Habt ihr das erledigt, dann geht in die BLADE-Kaserne und sprecht dort Kommandanten Jack Vandham an, damit die Mission „Die Skell-Lizenz“ beginnen kann.

Anzeige

Ihr seid nun aufgefordert, mit eurem Team die Eignungsprüfungen aller acht BLADE-Divisionen zu durchlaufen, um die notwendigen Skell-Lizenz-Zertifikate zu erwerben. Geht dafür wie folgt vor:

Besucht die BLADE-Kaserne und nehmt von Vandham die Mission „Die Skell-Lizenz“ an.

Schließt die acht Prüfungen der BLADE-Divisonen erfolgreich ab, um die Skell-Lizenz-Zertifikate zu bekommen.

Geht danach in den Hangar und sprecht dort mit Walter, um eure Errungenschaften zu bestätigen und die Erlaubnis, Skells zu kaufen und zu fliegen zu bekommen.

Zudem erhaltet ihr als Belohnung für die Mission 100.000 Credits, 240 Erfahrungspunkte und einen kostenlosen Level 20 Skell US0200 Urban ST. Nun erklären wir euch die einzelnen Missionen und geben euch Tipps, wie ihr diese erfolgreich abschließt.

Anzeige

Alle Skell-Lizenz-Missionen im Überblick

Während der Prüfungen werdet ihr alle Divisionen von BLADE durchlaufen und euch zahlreichen Gegnern stellen oder sonstige kleine Aufgaben erledigen. Diese sind:

Mission Nr. 1: Geht zum Knotenpunkt 117 in Primordia und setzt dort eine Datensonde ein. Falls die Missionsbedingung zufällig schon erfüllt wurde, dann ist die Mission abgehakt.

Geht zum Knotenpunkt 117 in Primordia und setzt dort eine Datensonde ein. Falls die Missionsbedingung zufällig schon erfüllt wurde, dann ist die Mission abgehakt. Mission Nr. 2: Ihr müsst im Noctilum 12 Blitz-Blattas töten. Alle Gegner sind auf der Karte markiert.

Ihr müsst im Noctilum 12 Blitz-Blattas töten. Alle Gegner sind auf der Karte markiert. Mission Nr. 3: Geht in den Norden von New LA und besiegt den Tyrannen Shatskikh. Euer Zielort wurde vorher auf der Karte markiert.

Geht in den Norden von New LA und besiegt den Tyrannen Shatskikh. Euer Zielort wurde vorher auf der Karte markiert. Mission Nr. 4: Schaut auf eurer Minimap – es wurde ein Gegenstand auf der Karte markiert. Geht nach Noctilum und holt dort das Artefakt ab.

Schaut auf eurer Minimap – es wurde ein Gegenstand auf der Karte markiert. Geht nach Noctilum und holt dort das Artefakt ab. Mission Nr. 5: Reist in folgende Regionen – Oblivia, Noctilum und Primordia. Vor Ort müsst ihr bestimmte Gegenstände sammeln: 8 Felsengürteltiere (in der Nähe des Knotenpunkts 208), 6 Mehrfleckkäfer (am Anstieg zum Sichelfelsen) und 3 Flohsackkürbisse (in der Nähe des Lagers 316).

Reist in folgende Regionen – Oblivia, Noctilum und Primordia. Vor Ort müsst ihr bestimmte Gegenstände sammeln: (in der Nähe des Knotenpunkts 208), (am Anstieg zum Sichelfelsen) und (in der Nähe des Lagers 316). Mission Nr. 6: Sammelt 15.000 Credits mithilfe des FrontierNavs ein.

Sammelt 15.000 Credits mithilfe des FrontierNavs ein. Mission Nr. 7: Besiegt 3 Riesen-Grex mit der Waffe, die euch zugeteilt wurde.

Besiegt 3 Riesen-Grex mit der Waffe, die euch zugeteilt wurde. Mission Nr. 8: Es stehen drei normale Missionen zur Auswahl, von denen ihr eine erledigen müsst. Falls in der Auswahl eine Mission dabei ist, die ihr schon erledigt habt, dann wählt diese aus und ihr habt Examen-Mission 8 bestanden.

Anzeige

Skell-Typen und wie sie funktionieren

Ihr haltet endlich die heißersehnte Skell-Lizenz in der Hand und auch der erste Skell steht euch bereits zu Auswahl. Damit ihr aber das Meiste aus den Mechas herausholen könnt, solltet ihr euch etwas mit ihrer Funktionsweise auseinandersetzen, die wir nun euch erklären. Alle Skells werden in drei Klassen mit ihren Stärken und Schwächen unterteilt:

Leichte Skells : Geringe HP, hohe Genauigkeit, Ausweichen und Mobilität. Geringe Treibstoffkapazität- und Verbrauch.

: Geringe HP, hohe Genauigkeit, Ausweichen und Mobilität. Geringe Treibstoffkapazität- und Verbrauch. Mittlere Skells : Gut ausbalanciert und leicht zu steuern. Hoher Rüstungswert und mittlere Angriffskraft.

: Gut ausbalanciert und leicht zu steuern. Hoher Rüstungswert und mittlere Angriffskraft. Schwere Skells: Hohe HP und Rüstungswerte, hohe Treibstoffkapazität. Geringe Mobilität und Ausweichen.

In der Armory-Alley von New LA könnt ihr zusätzlich zu eurem kostenlosen Skell weitere Roboter erwerben. Dabei könnt ihr euch zwischen zwei Ausfertigungen entscheiden, wobei die günstigere Variante Level 30 und das teurere Level 50 hat. Für die teure Variante müsst ihr auch erst das RD-Level von Sakuraba Industries auf 5 bringen und eure Charaktere müssen natürlich auch Level 50 erreicht haben. Diese

Anzeige

Skell Typ Kosten Formula Leicht 217.000 oder 1.740.000 Credits Verus Leicht 268.000 oder 2.150.000 Credits Urban Leicht 240.000 oder 1.920.000 Credits Lailah Medium 313.000 oder 2.508.000 Credits Inferno Medium 345.000 oder 2.764.000 Credits Mastema Schwer 440.000 oder 3.520.000 Credits Amdusias Schwer 548.000 oder 4.390.000 Credits Dozer (DLC) Schwer Entwicklung im AM-Terminal nach dem Abschluss von Bozés Questreihe Excavator (DLC) Schwer Entwicklung im AM-Terminal nach dem Abschluss von Alexas Questreihe Police (DLC) Leicht Entwicklung im AM-Terminal nach dem Abschluss von H.Bs Questreihe Hraesvelg (Definitive Edition) Unbekannt Unbekannt Ares-type Skell (Definitive Edition) Unbekannt Unbekannt

Skells verwalten

Als stolze Besitzer von den furchterregenden Skells stehen euch neben dem Kampf- und Erkundungsspaß auch die Optionen offen, eure Skells zu verwalten, sie zu reparieren und euren Vorlieben entsprechen zu individualisieren. All das könnt ihr in dem Barracks Hangar an der Konsole machen.

Skells registrieren : Über diese Option könnt ihr einen Skell einem spielbaren Charakter zuweisen. Beachtet, dass der Charakter min. das Level von dem Skell haben muss.

: Über diese Option könnt ihr einen Skell einem spielbaren Charakter zuweisen. Beachtet, dass der Charakter min. das Level von dem Skell haben muss. Ausrüstung wechseln : Hier könnt ihr eure Skells anpassen – ihnen andere Waffen geben, Körperteile austauschen und sie verbessern.

: Hier könnt ihr eure Skells anpassen – ihnen andere Waffen geben, Körperteile austauschen und sie verbessern. Skell betanken : Nutzt 5.000 Miranium, um ein Skell wieder voll aufzufüllen. Der Tank wird dabei immer noch aufgefüllt und es kostet immer 5.000, egal wie viel Sprit ihr noch hattet.

: Nutzt 5.000 Miranium, um ein Skell wieder voll aufzufüllen. Der Tank wird dabei immer noch aufgefüllt und es kostet immer 5.000, egal wie viel Sprit ihr noch hattet. Umbenennen : Verleiht eurem Skell einen anderen Namen, ganz nach euren Wünschen.

: Verleiht eurem Skell einen anderen Namen, ganz nach euren Wünschen. Farben anpassen : Hier steht euch die ganze farbliche Palette zur Auswahl, um eure Skells in allen Regenbogenfarben aufleuchten zu lassen.

: Hier steht euch die ganze farbliche Palette zur Auswahl, um eure Skells in allen Regenbogenfarben aufleuchten zu lassen. Skell verkaufen: Seid ihr knapp bei Kasse? Dann könnt ihr einen Skell auch wieder verkaufen.

Skells reparieren

Im Kampf werden eure Skells ohne Frage das eine oder andere Mal ordentlich Schaden einstecken müssen und einer Reparatur bedürfen. Die meisten Skells haben am Anfang 3-10 „Versicherungen“ inklusive, sodass euch die Reparaturen erstmal nichts kosten. Danach müsst ihr selbst für die Reparaturen aufkommen und habt drei Optionen zur Verfügung:

Zahlt ungefähr 70 % des Originalpreises des Skells, um ihn zu reparieren.

des Skells, um ihn zu reparieren. Benutzt ein Rettungsticket , welchen ihr als Belohnung von einer der Divisionen bekommt, wenn ihr verschiedene Aktivitäten ausführt.

, welchen ihr als Belohnung von einer der Divisionen bekommt, wenn ihr verschiedene Aktivitäten ausführt. Zur Not könnt ihr einen Skell aufgeben – dieser wird dann unwiderruflich zerstört.

Skells weiterentwickeln

Habt ihr die Hauptgeschichte von Xenoblade Chronicles X abgeschlossen, werdet ihr Pläne freischalten, um Level 60 Skells bauen zu können. Diese sind Verbesserungen der bereits bekannten Skells wie Formula oder Verus. Zudem werdet ihr Zugriff auf zwei weitere Super-Skells bekommen: Ares 70 und Ares 90.

Skell Benötigte Materialien Tickets für Materialkauf Formula Zero 5x Rexoskell Sucker

3x Crude Neilnail Mask

4x Xe-dom Crimson Crest

10x Ancient Armor

8x Advanced Crank

12x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 5.428 Verus Cain 10x Rexoskell Sucker

4x Crude Neilnail Mask

8x Xe-dom Golden Crest

6x Ancient Armor

12x Advanced Crank

2x Xe-dom Hand

1x Ouroboros Crystal 7.028 Urban Lincoln 8x Rexoskell Sucker

6x Crude Neilnail Mask

6x Xe-dom Jet-Black Crest

6x Ancient Armor

4x Advanced Crank

12x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 7.012 Lailah Queen 6x Rexoskell Sucker

4x Crude Neilnail Mask

12x Xe-dom Silver Crest

2x Ancient Armor

8x Advanced Crank

10x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 6.932 Inferno Skydon 12x Rexoskell Sucker

2x Crude Neilnail

Mask

8x Xe-dom Crimson Crest

6x Ancient Armor

6x Advanced Crank

8x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 6.296 Mastema White Reaper 4x Rexoskell Sucker

2x Crude Neilnail Mask

6x Xe-dom Jet-Black Crest

10x Ancient Armor

12x Advanced Crank

12x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 7.020 Ambusias Hades 6x Rexoskell Sucker

4x Crude Neilnail Mask

12x Xe-dom Golden Crest

4x Ancient Armor

8x Advanced Crank

8x Xe-dom Hand

2x Ouroboros Crystal 6.932 Ares 70 4x Libertas Glyph

6x Crude Neilnail Mask

8x Xe-dom Silver Crest

4x Seidr Control Device

6x Advanced Core

8x Upgraded Lens

2x Infernium

50.000 Miranium 4.984 Ares 90 2x Golden Yiggralith Heart

4x Silver Vita Core

12x Crude Neilnail Mask

8x Seidr Control Device

12x Advanced Core

16x Upgraded Lens

2x Cimmerian Cinnabar

100.000 Miranium 8.320

Skells Fluglizenz erwerben

Leider dauert es bis Kapitel 9, bis ihr eure Skells auch als Flugmaschinen einsetzen und entfernte Ecken der Karte erkunden könnt. Dafür müsst ihr das Flugmodul erhalten und bekommt zudem Zugriff auf eine Vielfalt an neuen Skell-Aktionen.

Das Skell-Flugmodul bekommt ihr automatisch von Lin nach dem Abschluss von Kapitel 9 und ihr müsst nichts weiter dafür tun. Bedenkt aber, dass eure Skells während des Flugs Treibstoff verbrauchen, der während des Kampfes sogar doppelt so hoch ausfällt. Den Treibstoff füllt ihr auf, indem ihr euren Skell nicht nutzt oder während des Kampfes gleiten lässt, ohne die Turbinen zu benutzen.

Alternativ könnt ihr den Skell-Treibstoff in New LA auffüllen, indem ihr 5.000 Miranium gegen 3.000 Treibstoff eintauscht. Außerdem gibt es gewisse Verbesserungen, die den Treibstoffverbrauch eures Skells reduzieren, und auch manche Wetterkonditionen werden für einen geringeren Verbrauch sorgen.

Was sind die besten Skells?

Natürlich lässt sich diese Frage, so wie bei vielen Dingen, nicht pauschal beantworten. Auch liegt es auf der Hand, dass die teureren, später verfügbaren Skells deutlich mehr hineinhauen werden als ihre günstigeren Vorgänger. Dennoch lassen sich, abhängig von eurem Spielstil, durchaus einige Favoriten ausmachen:

Defensiv : Queen mit Infinite Overdrive

: Queen mit Infinite Overdrive Reflect-Builds : Mastema White Reaper, Inferno, Verus

: Mastema White Reaper, Inferno, Verus Ausweichen : Formula

: Formula Jack of all trades : Amdusias

: Amdusias Von Anfang an stark im Angriff: Ares

Excavator und Urban fallen hingegen eher mittelmäßig aus und erfreuen sich geringer Beliebtheit. Es lohnt sich nicht wirklich, Ares 70 zu bauen – wenn, dann baut direkt Ares 90, bedenkt aber, dass dieser nicht verändert werden kann.

Quiz: Erkennst du alle Nintendo-Spiele an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.