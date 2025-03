PlayStation-Spiele bei Xbox: So schnappt sich Microsoft doch die PS5-Hits

Die meisten Xbox-Spiele werden auch auf der PlayStation 5 erscheinen, doch Sony wird diesen Gefallen nicht erwidern. Microsoft könnte bald doch einen Weg gefunden haben, sich die PS5-Hits zu sichern.

Neue Xbox-Oberfläche zeigt Filter für Steam-Spiele

Microsoft hat in einem Blog-Beitrag das Bild einer neuen Xbox-Benutzeroberfläche vorgestellt. Dort war auch ein Filter für Steam-Spiele zu sehen. Der Tech-Riese hat damit wohl mehr gezeigt als er eigentlich wollte, denn das Bild wurde kurz darauf wieder entfernt.

Der Blog-Post auf der Microsoft-Website beschäftigt sich damit, dass Microsoft Xbox-Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich anbieten will. Die neue Xbox-Benutzeroberfläche wird dabei auf einem Tablet, Fernsehbildschirm und Gaming-Handheld gezeigt. Es handelt sich offensichtlich um ein frühes Konzept, da der Bereich „Spiele im Besitz“ gleich doppelt angezeigt wird. Der Filter für Steam-Spiele verrät allerdings größere Pläne als nur ein neues Design.

The Verge berichtet, dass Microsoft aktuell an einem Update für die Xbox-App arbeitet, damit sie alle Spiele zeigt, die auf einem PC installiert sind – Steam und der Epic Games Store eingeschlossen. Aktuell sollen sich diese Pläne allerdings noch in einer frühen Phase befinden. Der Xbox-Hersteller könnte seine Strategie also noch ändern (Quelle: The Verge).

Steam-Filter auf der Xbox? So könnte es aussehen. (© The Verge/ Microsoft)

So kommt Microsoft an PS5-Spiele

Und was ist jetzt mit den PS5-Spielen? Der gelöschte Screenshot erlaubt hoffnungsvolle Spekulationen: Sony besteht weiterhin auf Konsolenexklusivität. Allerdings veröffentlicht der Konsolen-Hersteller seine Spiele einige Zeit nach Konsolen-Release auch auf dem PC – etwa auf Steam.

Wenn Microsoft sich also Steam-Spiele für Xbox sichern kann, dann könnt ihr auch PS5-Hits auf einer Xbox-Benutzeroberfläche zocken. Damit aber noch nicht genug. Microsoft will das Xbox-Ökosystem auf immer mehr Plattformen bringen und auch einen eigenen Handheld veröffentlichen. Wenn auch Steam-Spiele dann von Xbox Play Anywhere unterstützt werden, sind sie nicht länger an euren PC gebunden.

Gerüchte sprechen aktuell sogar davon, dass die Next-Gen-Xbox ebenfalls Steam unterstützen könnte. In diesem Fall hätte Microsoft es tatsächlich geschafft und die Konsolenexklusivität umgangen. Wie diese neuen Xbox-Plattformen genau aussehen werden, muss allerdings die Zukunft zeigen.

