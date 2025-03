Windows 11 kopiert praktische Xbox-Funktion, die es schon vor Jahren gebraucht hätte

Ein neues Update für Windows 11 verbessert das Tippen, wenn ihr einen Xbox-Controller verwendet. Dafür schaut Microsoft bei den eigenen Konsolen ab, doch auch das Steam Deck dient als Vorlage.

Windows 11: Update bringt Vorteile für Xbox-Controller

Windows 11 und Xbox finden immer näher zusammen. Laut The Verge wird ein kommendes Windows-Update eine neue Controller-Tastatur mit sich bringen, auf der sich mit einem Xbox-Controller deutlich leichter tippen und in Textfeldern navigieren lässt.

Die neue Controller-Tastatur bringt beispielsweise auch Kurzbefehle, die Gamer bereits vom Xbox-Dashboard kennen werden. Mit dem X-Button könnt ihr die Rücktaste verwenden, mit dem Y-Button die Leertaste und der Menü-Button ist für Enter verantwortlich (Quelle: The Verge). Bisher war die neue Tastatur nur für Beta-Tester verfügbar. In kommenden Updates soll sie zusammen mit anderen Verbesserungen jetzt nach und nach für alle Nutzer verfügbar gemacht werden.

Microsoft ist im Handheld-Fieber

Das aktuelle Update ist Teil eines größeren Ziels, Windows und Xbox zusammenzuführen und das Betriebssystem dadurch auch freundlicher für Handheld-PC zu gestalten. Windows-Handhelds hatten zuvor häufiger mit ihrer virtuellen Tastatur zu kämpfen, sodass Dritthersteller auf eigene Lösungen zurückgreifen mussten. Damit ist jetzt hoffentlich Schluss.

Microsoft hat bereits angekündigt, an einem eigenen Handheld-Gerät zu arbeiten, das sich allerdings noch in einer frühen Phase befinden soll. Wesentlich früher könnte noch ein Xbox-Handheld in Zusammenarbeit mit Asus erscheinen, auf dem auch Windows laufen soll.

Eine Xbox ist längst nicht mehr nur eine Konsole, sondern soll laut Microsoft viel mehr werden:

