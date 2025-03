Nur 7 Euro für Xbox-Spieler: Unterschätzter Shooter ist ein Meisterwerk

Max Payne 3 - Official PC Launch Trailer

Max Payne 3 - Official PC Launch Trailer

Shooter-Fans können sich im Xbox-Store aktuell ein großartiges Spiel schnappen, das zu seinem Release viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Max Payne 3 ist für schlappe 7 Euro zu haben und überzeugt auch nach 13 Jahren immer noch auf ganzer Linie.

Xbox-Kracher: Max Payne 3 jetzt für nur 7 Euro im Angebot

Rockstar hat sich mit der GTA-Reihe ein Denkmal in der Gaming-Community gesetzt – aber neben Grand Theft Auto hat der Publisher auch noch einige andere Hits zu bieten. Auch wenn das möglicherweise kontrovers aufgenommen werden könnte: Für mich ist das beste Spiel, was je aus der Rockstar-Schmiede gekommen ist, bis heute Max Payne 3.

Nach den brillanten Vorgängern von Entwickler Remedy führt Max Payne 3 die Geschichte des Antihelden-Cops weiter – doch bis auf wenige Rückblenden wird die Film-Noir-Geschichte aus dem düsteren New York City nun in die Unterwelt von Brasilien verlegt. Max Payne tauscht seine Lederjacke gegen ein Hawaii-Hemd und wird vom gebrochenen Polizisten zum pillenschluckenden Personenschützer.

Rockstar hat mit diesem mutigen Kniff alles auf eine Karte gesetzt, doch dies hat sich absolut ausgezahlt – Fans von Third-Person-Shootern können sich in Max Payne 3 über eine mitreißende Geschichte, starke Action und rasantes Gameplay freuen.

Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox Series X spielt sich der Shooter auch heute noch tadellos auf der aktuellen Hardware und konnte mich auch beim wiederholten Durchspielen voll in seinen Bann ziehen. Max’ düstere und stylishe Odyssee durch die Favelas von Rio hat für mich immer noch nichts von seinem Reiz verloren und ich würde es flächendeckend an so ziemlich alle Gamer ab 18 Jahren weiterempfehlen.

Wenn ihr eines meiner absoluten Lieblingsspiele bislang noch nicht gezockt habt, könnt ihr es euch aktuell für nur 6,99 Euro statt 19,99 Euro im Xbox-Store schnappen. Das Angebot gilt noch bis zum 25. März 2025 (im Xbox-Store ansehen).

Max Payne: Legendäre Shooter-Reihe kehrt als Remake zurück

Mit dem Xbox-Angebot könnt ihr euch die Wartezeit auf die Rückkehr von Max Payne versüßen – 2022 hat Entwickler Remedy Entertainment bekannt gegeben, dass die ersten beiden Spiele der Reihe in Zusammenarbeit mit Rockstar Games ein Remake bekommen werden.

Wann Fans die neuen Versionen der Klassiker erwarten dürfen, ist allerdings leider noch nicht bekannt. Ob auch Max Payne 3 irgendwann ein Remake erhalten wird, ist ebenfalls noch nicht klar.

Max Payne 3 ist gerade ordentlich reduziert – und wann kommt endlich

