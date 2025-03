Gears of War Reihenfolge: Alle Spiele und Bücher im Überblick

Die „Gears of War“-Reihe hat mehrere Hauptspiele, Spin-offs und DLCs hervorgebracht. Hier erfahrt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Spiele zocken solltet und welche Bücher und Comics es gibt.

„Gears of War“: Eine Geschichte in mehreren Epochen

„Gears of War“ gilt als einer der bekanntesten Third-Person-Shooter in der Geschichte der Videospiele. Die Zeitlinie der Reihe lässt sich in drei große Ären einteilen. Den Anfang machen hierbei die Pendulum-Kriege.

Diese Ära wird allerdings nur in den Büchern aktiv thematisiert. Auch wenn diese Kriege in den Videospielen öfter erwähnt werden und dessen Ereignisse die Spielwelt beeinflusst und geformt haben, werden sie dort nicht aktiv gezeigt. Die Videospiele lassen sich hauptsächlich in der zweiten Zeitlinie von Gears of War einordnen: Die Ära der Locust-Kriege.

Im Folgenden erhaltet ihr einen Überblick über die Reihenfolge, in welcher die Spiele veröffentlicht wurden. Daraufhin gehen wir genauer auf die Chronologie der Ereignisse im Gears-of-War-Universum ein.

Die „Gears of War“-Reihenfolge nach Veröffentlichung

Alle Spiele findet ihr beim Anbieter Amazon zum Kauf.



* Hierbei handelt es sich um DLCs anderer „Gears of War“-Spiele oder Spin-offs.

Die „Gears of War“-Reihenfolge nach der Chronologie der Handlung

Gears of War: Judgment* Gears Tactics* RAAM’s Shadow*

Gears of War Gears of War 2

Gears of War 3 Gears of War 4

Gears 5 Gears: Hivebusters*



* Hierbei handelt es sich um DLCs anderer „Gears of War“-Spiele oder Spin-offs.

Mit Gears of War: E-Day wurde außerdem ein neuer Teil angekündigt. Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack.

Die Vorgeschichte zur „Gears of War“-Trilogie

Chronologisch gesehen bildet hierbei Gears of War: Judgment den Anfang der Handlung und spielt 15 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils. Die Spielenden schlüpfen hierbei in die Rolle von Lt. Damon S. Baird, welcher bereits in den ersten drei Teilen eine zentrale Nebenrolle spielt.

Dass das Veröffentlichungsdatum und die Chronologie nicht immer zusammenpassen, beweist auch das nächste Spiel. Gears Tactics erschien im Jahr 2020 und ist derweil das jüngste Spiel der Reihe.

Auch die Handlung des rundenbasierten Spin-offs findet vor den Ereignissen der klassischen Trilogie statt. Nämlich genau zwölf Jahre vor der Geschichte des ersten Teils. Beide Spiele führen die Spielenden also noch mal an den Anfang der Ära der Locust-Kriege.

Auch der DLC RAAM’s Shadow zu Gears of War 3 führt zu den Anfängen der Trilogie zurück. Die Handlung dieses DLCs spielt zwischen Gears of War: Judgment und Gears of War 1.

Die klassische Trilogie von Gears of War

Ab hier finden die Ereignisse der klassischen Trilogie statt. Diese wurden im Zeitraum 2006 bis 2011 als die ersten drei Spiele der Reihe veröffentlicht.

Da die „Gears of War“-Reihe ursprünglich als Trilogie geplant war und somit die wichtigen Ereignisse der Locust-Kriege im Fokus stehen sollten, werden diese Teile von Fans und Insidern häufig als die „klassische Trilogie“ bezeichnet. Auch wenn es bereits mehrere Spiele gibt, die die Anfänge dieser Ära zeigen, gilt die Handlung dieser Trilogie als die zentrale Geschichte von „Gears of War“, die man nicht verpassen sollte.



Der Krieg gegen den Schwarm

Ab hier macht die Videospiel-Reihe einen zeitlichen Sprung von 25 Jahren in die dritte Ära, die Zeit des Schwarm-Krieges. Gears of War 4 läutet hierbei mit der neuen Ära auch eine neue Bedrohung und viele neue Features ein. Vor allem der Heimatplanet Sera hat sich in den 25 Jahren seit den Ereignissen des dritten Teils stark verändert.

Auch im chronologischen Ablauf wird in der dritten Ära sofort ein Unterschied deutlich: Während in der zweiten Ära zwischen den Spielen teilweise mehrere Monate und Jahre liegen, ist der nächste Zeitsprung recht klein: Zwischen den Ereignissen von Gears of War 4 und Gears 5 liegen lediglich zwei Wochen.

Die Ereignisse von Gears 5 bilden chronologisch gesehen den Abschluss der „Gears of War“-Reihe (Stand März 2025). Der DLC Gears: Hivebusters liefert die jüngste Handlung in einem „Gears of War“-Videospiel.

„Gears of War“: Die Bücher im Überblick

Hauptsächlich aus der Feder von Star-Autorin Karen Traviss wurden parallel zur Videospielreihe auch einige Romane veröffentlicht. Mit „Gears of War: Ephyra Rising“ wurde das Franchise um einen weiteren Roman von Michael A. Stackpole ergänzt.

In der Liste sind die Bücher auf Amazon und Thalia für euch verlinkt. Jedoch sind manche davon dort gerade nur auf Englisch erhältlich.

Gears of War: Die Comics in der richtigen Reihenfolge

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zu Gears of War!+++

Mit dem Ziel, Lücken zwischen den Spielen und den Büchern zu füllen sowie das „Gears of War“-Universum zu erweitern, wurden auch einige Comics veröffentlicht. Neben ein paar Einzelbänden wie „Harper’s Story“ sind vor allem folgende Serien für Fans interessant:

Am Abgrund

Verdächtige seismische Aktivitäten locken Delta-One zur Stadt Montevado. Hier werden einige neue Charaktere vorgestellt, darunter Jace Stratton, ein junger Soldat, der gerade erst seine Ausbildung beendet hat. Die Handlung von „Gears of War: Am Abgrund“ spielt zwischen „Gears of War: Aspho Fields“ und „Gears of War: Barren“. Bezüglich der Videospiele ist die Serie chronologisch zwischen dem ersten und dem zweiten Teil einzuordnen.

Brutstätte

Wieder muss Delta-One auf Mission und ein seltsames Signal der Stadt Jilane erkunden. Mit der Hilfe der Einheimischen Alex Brand versuchen die Soldaten, Überlebende des Locust Massakers zu finden. Zeitlich ist diese Geschichte zwischen „Gears of War: Hollow“ und Gears of War 2 einzuordnen.

Der Hammer der Morgenröte

Die COG und die UIR wollen beide die Kontrolle über den Abbau von Imulsion, einen Rohstoff, der den Planeten Sera mit Energie versorgen würde. Dies führt zu einem verheerenden Konflikt. Die Geschichte erzählt von Adam Fenix, der sich zwischen einem Leben als Soldat oder Waffenentwickler entscheiden muss.

Schmutzige kleine Geheimnisse

In der Handlung dieser Comics erfahren Fans mehr über das Leben der Delta-One-Soldaten und dem Rest der Koalition nach dem Untergang der Stadt Jacinto. Die Geschichte lässt sich zwischen dem zweiten und dem dritten Teil der Videospiel-Reihe verorten.

The Rise of RAAM

Diese Comics handeln von dem General der Locust-Armee. Die Handlung verfolgt den Aufstieg des gefürchteten Bösewichts, bei dem er zum obersten Rang aufsteigt, um die Locust-Horde anzuführen.

Hivebusters

In dieser Reihe wird ein völlig neuer Kader an Soldaten vorgestellt, die sich furchtlos in den Kampf stürzen und sich einer besonders gefährlichen Mission stellen müssen, nachdem sie erfolgreich einen Schwarm auf der Insel Pahanu den Garaus gemacht haben.

„Gears of War“: Wird es einen Film geben?

Schon 2023 hatte sich Netflix den Drehbuchautor von „Dune“ für ein neues Projekt in Zusammenhang mit „Gears of War“ gesichert (Quelle: Deadline). Seitdem wurde es jedoch still um den geplanten Film, was auch der ehemalige Wrestler und Schauspieler Dave Bautista, der gerne Teil des Projektes wäre, öffentlich anprangerte.

Doch seitens Netflix herrscht bisher Funkstille. Somit scheint es unwahrscheinlich, dass Fans allzu bald in den Genuss einer Verfilmung kommen werden. Ein bisschen Schwung in die Produktion könnte jedoch durch Druck seitens der Community entstehen. Bautista schlug dafür zum Beispiel eine groß angelegte Petition vor.

