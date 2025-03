Star-Wars-Pleite: Entwickler stampft Shooter schon 9 Monate nach Release ein

Gerade einmal 9 Monate nach seinem Release macht der Gratis-Shooter Star Wars Hunters bereits die Schotten dicht. Für Spieler, die Zeit und Geld in das Spiel investiert haben, ist das eine Hiobsbotschaft.

Star Wars Hunters gibt nach kurzer Zeit auf

Star Wars Hunters ist gerade erst am 4. Juni 2024 für die Nintendo Switch sowie Android- und iOS-Geräte erschienen. Ursprünglich war auch eine PC-Version für Steam geplant, doch stattdessen zieht Entwickler Zynga noch vor dem ersten Geburtstag des Arena-Shooters die Reißleine.

In einem Post auf der offiziellen Website verkündet das Studio die bittere Nachricht und gibt bekannt, dass es sich bei dem kommenden Update am 15. April um das finale Update handeln wird. Bis zum 1. Oktober 2025 wird der Shooter noch spielbar sein, danach werden die Server abgeschaltet und das Spiel eingemottet.

Damit verlieren Spieler nicht nur den Zugriff zu dem Spiel, sondern auch jegliches Geld, das sie darin investiert haben. Zynga wird keine Ingame-Käufe erstatten, die Möglichkeit, Ingame-Währung mit Echtgeld zu kaufen, wird ab dem 15. April ebenfalls deaktiviert. (Quelle: StarWarsHunters)

Star Wars: Gratis-Shooter stellt sich als Enttäuschung heraus

Star Wars Hunters war ein Arena-Shooter, in dem Spieler sich in Vierer-Teams Feuergefechte liefern konnten. Dabei gab es eine Auswahl an verschiedenen Star-Wars-Charakteren wie zum Beispiel einen Wookie, einen Rebellenanführer und einen Droiden.

Die Reaktionen auf das Spiel fielen allerdings von Beginn an wenig enthusiastisch aus. Auf Metacritic steht die Switch-Version von Star Wars Hunters nur bei einer Kritikerwertung von 57 von 100 Punkten. Spieler vergeben immerhin 6,6 von 10 Punkten. (Quelle: Metacritic)

Dass der F2P-Shooter nach nicht einmal einem Jahr bereits die weiße Flagge hisst, kommt aber dennoch überraschend, schließlich handelt es sich hier immerhin um ein Star-Wars-Spiel. Doch ganz offensichtlich konnte auch der große Name den Gratis-Shooter nicht retten.

Star-Wars-Müdigkeit ist real – auch Disney könnte so langsam gerne mal kürzer treten mit dem Sci-Fi-Franchise:

