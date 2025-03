Nintendo Switch 2: Shooter-Highlight soll „alles andere hinwegfegen“

Die große Vorstellung der Switch 2 ist nicht mehr weit entfernt. Nintendos genaues Programm ist aktuell noch geheim. Ein Insider will eines der Spiele bereits kennen, das auch ordentlich Eindruck machen soll.

Nintendo Switch 2: Das erwartet euch im April

Am 2. April stellt Nintendo die Switch 2 in einer Direct-Präsentation vor. Auch die ersten Spiele für die neue Konsole werden voraussichtlich gezeigt. Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly will wissen, dass auch Metroid Prime 4: Beyond auf der neuen Konsole gezeigt wird. Damit aber noch nicht genug. Laut seiner Einschätzung wird der Shooter „alles andere in der Direct hinwegfegen“.

Reece Reilly ist für seine Interviews mit Spieleentwicklern bekannt und gilt daher als gut informiert. Im Fall der April-Präsentation ist er sich zu 90 Prozent sicher, dass Metroid Prime 4 tatsächlich Teil der großen Switch-2-Vorstellung sein wird. Was den Shooter so umwerfend macht, verrät er leider noch nicht. Es soll allerdings einen Grund geben, dass Nintendo und Entwickler Retro Studios bisher so knausrig mit Informationen waren.

Könnt ihr Metroid Prime 4 mit einer Joy-Con-Maus zocken?

Metroid Prime 4 hat turbulente Entwicklung hinter sich. Ursprünglich wurde es bereits 2017 vorgestellt. Im Juni 2025 hat Nintendo den Fans dann doch endlich erstes Gameplay gezeigt, das aber vermutlich noch auf der ersten Switch lief. Während der Direct-Präsentation hat Nintendo also durchaus die Gelegenheit, die wartenden Spieler mit den technischen Möglichkeiten der Switch 2 zu begeistern. Als Shooter würde sich Metroid Prime 4 womöglich auch für eine Vorstellung des Maus-Features der Joy-Cons anbieten.

Während der April-Direct wird Nintendo voraussichtlich auch mehr von Mario Kart 9 zeigen. Gleichzeitig wird es Zeit für ein neues 3D-Mario. Nintendo-Fans wird außerdem interessieren, wann die Switch 2 denn jetzt genau erscheinen soll und wie viel die Konsole kosten wird. Analysten rechnen hier von einem Preis von über 400 Euro.

Schaut euch hier den Trailer für Metroid Prime 4: Beyond an:

Metroid Prime 4: Beyond – erster Trailer

