12 Jahre alter Steam-Dauerbrenner stellt neuen Rekord auf – davon können andere Shooter nur träumen

Seit gut 25 Jahren führt in Sachen Multiplayer-Shooter kein Weg an Counter-Strike vorbei. In seiner aktuellsten Version hat das Spiel von Valve auf Steam zum wiederholten Male einen neuen Spielerrekord aufgestellt.

CS 2 mit neuem Steam-Rekord

Counter-Strike 2, bis September 2023 noch unter dem Namen Counter-Strike: Global Offensive, darf sich seit gut zwölf Jahren über ein kontinuierliches Wachstum auf Steam freuen. Am 15. März 2025 resultierte das in einem neuen Spielerrekord auf Valves hauseigener Plattform.

Laut SteamDB gab es einen neuen Höchstwert von 1.824.989 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit überschreitet Counter-Strike den alten Rekord vom März 2023 um etwa 6.000 Spieler. (Quelle: SteamDB). Dieser ereignete sich während des begrenzten Testlaufs von CS 2 kurz vor dem Release im September.

Gründe für die hohen Spielerzahlen

Für den neuen Rekord lässt sich kein einzelnes Ereignis als Ursache ermitteln. Die Spielerzahlen weisen, wie SteamDB zeigt, ein stetes Wachstum auf. Es gibt jedoch ein paar Punkte, die sich als wichtige Faktoren identifizieren lassen.

Ende Januar 2025 startet die 2. Premier Season und ein neuer Map-Pool, Balance-Anpassungen und andere Updates locken stets die Spieler an, die Rangliste zu erklimmen.

Zudem ist Counter-Strike seit jeher einer der wichtigsten E-Sport-Titel. Am Wochenende des Rekords fanden beispielsweise die finalen Runden der ESL Pro League Season 21 in Stockholm statt. Laut der Tracking-Seite Sullygnome hatte das Turnier über 90.000 Zuschauer in der Spitze. (Quelle: Sullygnome). Counter-Strike gehört neben GTA 5 und League of Legends zu den am meisten geschauten Spielen auf der Plattform.

Wo ist Counter-Strike einzuordnen?

Auf der Topliste von Steam bringt der neue Rekord CS 2 allerdings keinen Platz nach vorne und der Shooter bleibt auf Platz 4 stehen. Die aktuellen Top 5 sehen wie folgt aus:

PUBG: 3,25 Millionen Spieler (Januar 2018) Black Myth: Wukong: 2,41 Millionen Spieler (August 2024) Palworld: 2,1 Millionen Spieler (Januar 2024) Counter-Strike 2: 1,82 Millionen Spieler (März 2025) Monster Hunter Wilds: 1,38 Millionen Spieler (März 2025)

Gemessen am Wachstum der letzten zwölf Jahre ist es allerdings gut möglich, dass Counter-Strike 2 sich auf dieser Liste noch weiter nach oben bewegt.

