95 % positiv: Ich habe auf Steam das perfekte Strategiespiel für zwischendurch ausgegraben

Strategiespiele sind super, doch sie verschlingen auch viel Zeit. Wenn ihr einen kleinen, aber feinen City-Builder auf Steam sucht, habe ich jetzt das perfekte Spiel für euch gefunden, das bei der PC-Community auch richtig gut ankommt.

Neues Strategiespiel auf Steam – müsst ihr zocken!

Das Fantasy-Strategiespiel Dawnfolk auf Steam braucht keine bombastische Grafik oder komplizierte Spielsysteme. Mit einem einfachen, aber befriedigenden Spielsystem ist es das perfekte Strategiespiel für zwischendurch. Solo-Entwickler Darenn Keller hat mir freundlicherweise einen Key für das Strategiespiel auf Steam zukommen lassen und es hat mich schnell in seinen Bann gezogen.

Ihr startet in einer dunklen Welt, die ihr Viereck um Viereck erhellt. Jedes Quadrat bietet Ressourcen, wie Hirsche zum Jagen oder einen Berg, in den eine Mine gebaut werden kann. Nach und nach baut ihr so eure Stadt auf, wobei ihr auf eine Balance aus Nahrung, Bevölkerung sowie Nachbarschaftsboni für Gebäude achten müsst.

Schaut euch hier den Trailer für Dawnfolk an:

Dawnfolk: Launch-Trailer

Dawnfolk: So einfach wie genial

Besonders gefällt mir an Dawnfolk, dass die Missionen schön gradlinig und nicht zu lang sind. Ich liebe gewaltige Strategiespiele und City-Builder wie Civilization 7 oder Anno 1800, aber manchmal will ich nicht für dutzende Stunden in einem Spiel versinken, sondern nur mal für 30 Minuten. Dawnfolk macht es hier genau richtig und liefert spannende Missionsziele, peppt die mit kleinen Mini-Games auf und das Ganze dauert auch gar nicht lange.

Auch die Steam-Bewertungen für Dawnfolk sprechen eine deutliche Sprache. Der Strategie-Geheimtipp fliegt hier noch größtenteils unter dem Radar. Bisher wurden weniger als 300 Reviews abgegeben. Ganze 95 Prozent der Wertungen fallen allerdings positiv aus.

Dawnfolk kostet auf Steam 14,79 Euro. Wenn ihr erst ausprobieren wollt, ob das Spiel etwas für euch ist, dann könnt ihr zuerst die kostenlose Demo anzocken (auf Steam ansehen).

Dawnfolk Darenn Keller

