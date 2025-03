Bittere Enttäuschung auf Steam: PS5-Hit verpatzt PC-Release

Rise of the Ronin: Steam-Version Launch-Trailer

Rise of the Ronin: Steam-Version Launch-Trailer

Das Open-World-RPG Rise of the Ronin war 2024 eine positive Überraschung auf der PS5. Ein Jahr später erscheint das Abenteuer auf Steam, doch Spieler sind wegen heftiger Performance-Probleme alles andere als begeistert. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Rise of the Ronin: PS5-Tipp geht auf Steam baden

Für so manche Spieler war Rise of the Ronin auf der PS5 beim Release 2024 ein unterschätzter Geheimtipp. Seit dem 11. März 2025 ist das RPG-Abenteuer nun auch auf Steam verfügbar, doch die Reaktionen der Community fallen enttäuschend aus (auf Steam ansehen).

Nach den ersten knapp 900 abgegebenen Rezensionen steht Rise of the Ronin gerade einmal bei einer ausgeglichen Wertung. Obwohl das RPG jede Menge Optimierungs-Optionen für den PC bietet – darunter Unterstützung von 120 FPS, 8K-Auflösung, Super Wide Monitore und Nvidias DLSS sowie AMDs FSR-Technologie – läuft es bei den meisten Spielern einfach nicht rund.

Die Mehrheit der Steam-Nutzer berichtet von diversen technischen Problemen wie Framerate-Aussetzern und stotternder Performance, die das reaktionslastige Gameplay zu einem frustrierenden Erlebnis machen.

Open-World-RPG hat eigentlich einiges zu bieten

Dass Rise of the Ronin aktuell auf Steam nicht rund läuft, ist ärgerlich – ganz besonders, weil das RPG an sich eine lohnenswerte und spannende Open World bietet, in der ihr die Städte Kyoto, Edo und Yokohama zu wechselnden Jahreszeiten erkunden könnt.

Ihr streift als Ronin im Jahr 1863 durch das von Krieg und Unruhen zerrissene Japan und müsst euch im Laufe des Spiels entscheiden, ob ihr euch auf die Seite des Shogunats, der westlichen Invasionskräfte oder einer japanischen Anti-Shogunats-Fraktion schlagt.

Je nachdem, wie ihr euch in bestimmten Missionen entscheidet, wen ihr schützt und wen ihr tötet, wird sich der Ausgang der Geschichte ändern. Hoffentlich kann das Studio Koei Tecmo Games die technischen Probleme des RPG-Tipps für den PC aus der Welt schaffen, damit auch Steam-Spieler in den vollen Genuss dieses Abenteuers kommen.

