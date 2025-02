Kingdom Come Deliverance 2: Für den Sieg! (9. Hauptquest)

Mit der Hauptquest "Für den Sieg!" geht die Geschichte von Kingdom Come Deliverance 2 in eine entscheidende Zwischenphase. Bevor ihr mit Hans Capon sprecht und die Quest beginnt, solltet ihr euch gut vorbereiten!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Vorbereitungen für die Schlacht

Achtet darauf, dass eure Waffen und Rüstungen in gutem Zustand sind. Bereitet auch Tränke vor (vor allem Ringelblumen-Aufguss zum Heilen). Beim Stallburschen in Trosky könnt ihr Rittergürtel und Ritterbeutel kaufen. So könnt ihr bis zu drei Waffensets beziehungsweise drei Tränke in der Schnellauswahl ausrüsten. Diese Investition lohnt sich in jedem Fall.

Hinweis: Nach Start dieser Quest könnt ihr euch für einige Zeit nicht frei in Trosky bewegen. Zudem wird die Nebenquest „Teufel in Trosky“ verpassbar. Sofern ihr sie also noch nicht absolviert habt, ist jetzt eure letzte Chance. Alle anderen Nebenquests und Aufträge könnt ihr auch noch später nachholen.

Anzeige

Festivitäten am Abend

Am Abend trefft ihr Capon und nehmt gemeinsam an einem Fest teil. Während dem Gespräch mit Otto von Bergow und Ulrich erfahrt ihr, dass ihr und die Armee am nächsten Tag zur Festung von Nebakov reitet, um die Banditen ein für alle Mal zu vertreiben. Der Kämmerer soll dabei die strategische Führung übernehmen.

Sobald ihr euch frei auf dem Fest bewegen könnt, sollt ihr mit Capon sprechen, es gibt allerdings einige optionale Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Zudem könnt ihr euch auf dem Fest amüsieren und verschiedene Bekanntschaften machen.

Anzeige

Wein für Hans holen: Geht die Treppen zur Küche hinunter und sprecht mit Köchin Manyeta, um nach Katharina mit dem Wein zu fragen. Sie bittet euch, ihrerseits die klemmende Kräuterkiste zu knacken. Zum Dank gibt sie euch den Wein für Capon.

Geht die Treppen zur Küche hinunter und sprecht mit Köchin Manyeta, um nach Katharina mit dem Wein zu fragen. Sie bittet euch, ihrerseits die klemmende Kräuterkiste zu knacken. Zum Dank gibt sie euch den Wein für Capon. Romanze mit dem schwarzen Bartosch: Wenn ihr mit dem schwarzen Bartosch auf dem Fest sprecht, könnt ihr ihn verführen und auf euer Zimmer einladen. Ihr solltet dies erst machen, wenn ihr alle anderen Dinge auf dem Fest erledigt habt. Ihr verbringt dann zusammen sie Nacht. Es gibt allerdings keine dedizierte Bettszene.

Wenn ihr mit dem schwarzen Bartosch auf dem Fest sprecht, könnt ihr ihn verführen und auf euer Zimmer einladen. Ihr solltet dies erst machen, wenn ihr alle anderen Dinge auf dem Fest erledigt habt. Ihr verbringt dann zusammen sie Nacht. Es gibt allerdings keine dedizierte Bettszene. Würfeln mit Hanko Ziegenkopf: Der Vogt spricht euch an. Nach einem kurzen Gespräch fordert er euch zum Würfeln heraus. Der Einsatz beträgt 110 Groschen.

Der Vogt spricht euch an. Nach einem kurzen Gespräch fordert er euch zum Würfeln heraus. Der Einsatz beträgt 110 Groschen. Gespräch mit Ritter Olbram von Aujest und Jeschek von Bor: Im Dialog mit ihnen erfahrt ihr bereits etwas über den Finger Gottes, der später noch eine Rolle spielen wird.

Im Dialog mit ihnen erfahrt ihr bereits etwas über den Finger Gottes, der später noch eine Rolle spielen wird. Romanze mit Witwe Johanka aus Schernow: Zwischen Pater Nicodemus und Schreiber Ezraim macht euch diese Dame Avancen. Amüsiert sie mit einer Geschichte und folgt ihr dann nach draußen. Geht ihr auf ihr Angebot ein, verbringt ihr zusammen die Nacht. Auch hier gibt es aber keine animierte Bettszene. Da auch hier das Fest übersprungen wird, solltet ihr die Witwe erst ansprechen, wenn ihr die anderen optionalen Aktivitäten auf dem Fest erledigt habt.

Zwischen Pater Nicodemus und Schreiber Ezraim macht euch diese Dame Avancen. Amüsiert sie mit einer Geschichte und folgt ihr dann nach draußen. Geht ihr auf ihr Angebot ein, verbringt ihr zusammen die Nacht. Auch hier gibt es aber keine animierte Bettszene. Da auch hier das Fest übersprungen wird, solltet ihr die Witwe erst ansprechen, wenn ihr die anderen optionalen Aktivitäten auf dem Fest erledigt habt. Florians Ring besorgen: Ritter Hermann bittet euch, Florians Ring aus einer Truhe im Vettel (südwestlicher Turm) zu stibitzen. Die Truhe ist nur leicht verschlossen, sollte also kein Problem sein. Kehrt zurück zu Hermann und sprecht anschließend mit der Dame rechts von Florian, um ihr den Ring zu geben. Daraufhin kommt es zu einem kleinen Eifersuchtsdrama und ihr könnt euch bei Hermann eine Belohnung in Form von schwachem Retterschnaps und dem Fertigkeitenbuch „Die Stärke des Ritters II“ (Lehrt Stärke ab Stufe 10)” abholen.

Ritter Hermann bittet euch, Florians Ring aus einer Truhe im Vettel (südwestlicher Turm) zu stibitzen. Die Truhe ist nur leicht verschlossen, sollte also kein Problem sein. Kehrt zurück zu Hermann und sprecht anschließend mit der Dame rechts von Florian, um ihr den Ring zu geben. Daraufhin kommt es zu einem kleinen Eifersuchtsdrama und ihr könnt euch bei Hermann eine Belohnung in Form von schwachem Retterschnaps und dem Fertigkeitenbuch „Die Stärke des Ritters II“ (Lehrt Stärke ab Stufe 10)” abholen. Rüstung für Hans holen: Sprecht mit Schmied Osina, er wird euch allerdings sagen, dass er nichts mehr für Hans hat. Ihr könnt ihn mit 300 Groschen bestechen, damit er euch eine Rüstung gibt oder ihr nutzt eure Redekunst. So erhaltet ihr ein gewöhnliches Langschwert, sächsische Beinplatten, edle Panzerhandschuhe, eine sächsische Beckenhaube und einen einfachen Kürass für Hans.

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, den Schmied zu überzeugen, euch eine bessere Rüstung zu geben. (© Screenshot GIGA)

Tag der Schlacht

Am Morgen übergebt ihr Capon den Wein und die Rüstung. Ihr müsst ihm übrigens nur eine Waffe und ein Rüstungsteil geben. Und es müssen auch nicht die Teile vom Schmied sein. Falls ihr davon etwas behalten wollt, gebt ihm einfach etwas anderes aus eurem Arsenal. Gemeinsam reitet ihr dann zum unteren Tor, wo ihr euch mit dem Kämmerer und den anderen Rittern trefft. Nach einem kurzen Gespräch setzt sich die Armee in Bewegung Richtung Nebakov.

Anzeige

Doch im Wald gerät die Gruppe in einen Hinterhalt. Chaos bricht aus und ihr werdet von einem toten Pferd eingeklemmt. Capon eilt euch zu Hilfe und befreit euch. Gemeinsam macht ihr euch auf den Weg zum Kämmerer, der ebenfalls unter einem toten Pferd liegt. Capon rettet ihn, während ihr die Angreifer abwehrt. Doch der Kämmerer wird tragischerweise von einem Pfeil tödlich getroffen.

Capon und ihr kämpft euch weiter durch die Schlucht bis zu einer Straßensperre. Capon schickt euch los, um einen alternativen Weg zu finden. Ihr entdeckt eine Route unter einem umgestürzten Baum rechts davon und ihr beide setzt euren Weg fort.

Schließlich gelangt ihr aus der Schlucht in die Nähe einer Mühle. Hier wird Capon niedergeschlagen und verletzt und ihr seid plötzlich von feindlichen Soldaten umzingelt. Es kommt zu einem dramatischen Duell zwischen euch und dem feindlichen Anführer, Jan Zizka. Ihr gewinnt das Duell und verletzt Zizka schwer am Auge. Anschließend endet die Quest ohne Auflösung, was mit Heinrich passiert.

Anzeige

Die Quest mündet in einem dramatischen Duell mit Jan Zizka. (© Screenshot GIGA)

Weiter geht es mit der 10. Hauptquest "Bote Gottes"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

Bist Du ein richtiger Gamer? Dann ordne diese Logos ihren Entwicklern zu

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.