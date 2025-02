Kingdom Come Deliverance 2: Die besten Pferde finden, kaufen & stehlen

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr Pferde kaufen, stehlen oder an versteckten Stellen in Trosky und Kuttenberg finden. Wo ihr die besten Pferde bekommen könnt und euch den Pferdeschwarzmarkt zu Nutze macht, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Die besten Pferde in jeder Kategorie Was ist das beste Pferd in Trosky? Bronka hat die besten Werte und kann schon direkt nach Spielstart erworben werden. Was ist das beste Pferd in Kuttenberg? Gringolet hat hervorragende Werte und kann direkt nach Ankunft in Sigismunds Lager geklaut werden. Die besten Pferde bekommt ihr ansonsten bei den Händlern in Maleschau und Kuttenberg (Stadt). Was ist das schnellste Pferd? In Trosky ist es Bronka (52) und in Kuttenberg Kincsem (60) Welches Pferd hat die höchste Kapazität? In Trosky ist es Schkrle (238) und in Kuttenberg Erdel (368) Welches Pferd hat die höchste Ausdauer? In Trosky ist es Schkrle (184) und in Kuttenberg Kincsem (235) Welches Pferd hat den meisten Mut? In Trosky ist es Schkrle (17) und in Kuttenberg Kasztanka, Shlamhak und Erdel (30)

Heinrichs Pferd Pebbles bekommen und rufen

In den ersten Quests habt ihr noch euer eigenes Pferd Pebbles. Nach Start der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" verliert ihr Pebbles aber und müsst sie erst einmal wiederfinden. Lauft dafür nach Semin, indem ihr dem südwestlichen Weg aus Troskowitz folgt. Dort entdeckt ihr auf der Weide beim Pferdehändler Pebbles.

Anzeige

An dieser Stelle findet ihr Pebbles auf der Weide in Semin. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr müsst Pebbles erst auf der Weide inspizieren und dann den Pferdehändler darauf ansprechen. Eure Redekunst sollte ausreichen, ihn zu überzeugen, euch Pebbles zurückzugeben. Ihr erhaltet auch einen Sattel und Zaumzeug, dass ihr im Inventar zu eurem Pferd herüberschieben müsst, damit ihr es ausrüsten könnt. Pebbles hat folgende Werte:

Ausdauer: 127

127 Kapazität: 138

138 Geschwindigkeit: 32

32 Mut: 12

12 Wert: 100

Anzeige

Der Vorteil bei Heinrichs Pferd ist, dass ihr es völlig umsonst bekommt und daher ist es auch am besten als euer erstes Ross geeignet. Um euer Pferd zu rufen, drückt die Dreieck/Y-Taste, dann taucht es hinter euch auf.

Tipp: Wenn ihr Pebbles später im Spiel durch ein neues Pferd ersetzt, geht sie nicht verloren. Ihr könnt sie dann wieder auf der Weide von Semin finden und erneut erwerben. Genauso verhält es sich mit allen anderen Pferden im Spiel. Es gibt keinen Stall, in dem ihr mehrere Pferde sammeln könnt.

Pferde kaufen

Um ein Pferd zu kaufen, könnt ihr die verschiedenen Händler im Spielverlauf besuchen. Auf ihren Weiden könnt ihr die verfügbaren Pferde inspizieren, die alle auch einen eigenen Namen haben. Anschließend könnt ihr die Händler auf die Pferde ansprechen, um mehr zu erfahren und den Preis auszuhandeln. In Trosky gibt es einen und in der zweiten Region Kuttenberg drei Pferdehändler.

Anzeige

Pferdehändler in Trosky

In Semin gibt es den einzigen Pferdehändler der Region Trosky (siehe Karte oben). Weiter westlich in Semin könnt ihr übrigens einen Sattler finden, der euch neue Sattel und Pferderüstungen verkauft.

Pferdehändler in Semin:

Pferd Kämpfer Tarant Bitterklee Ausdauer 144 160 131 Kapazität 168 108 208 Geschwindigkeit 34 45 38 Mut 15 4 8 Kaufpreis 1.160 1.070 890

Pferdehändler in Kuttenberg

In der zweiten Region Kuttenberg gibt es gleich drei Pferdehändler. Einer in Grund im Nordosten, einer westlich von Maleschau ganz im Süden und einer in Kuttenberg (Stadt) in der südwestlichen Ecke.

Pferdehändler in Grund:

Pferd Kluger Hans Lutz Svadilfari Windwurf Veillantif Wilhelmine Ausdauer 144 131 206 177 219 231 Kapazität 238 338 238 188 188 358 Geschwindigkeit 40 37 39 57 43 41 Mut 20 12 23 10 24 15 Kaufpreis 940 400 2.800 2.140 3.230 3.880

Pferdehändler in Maleschau:

Pferd Khartoum Artax Kasztanka Shlamhak Erdel Rabe Ausdauer 210 227 119 210 140 227 Kapazität 208 108 148 208 368 138 Geschwindigkeit 53 38 59 44 48 49 Mut 17 28 30 30 30 22 Kaufpreis 3.520 2.570 2.570 3.830 4.060 3.310

Anzeige

Pferdehändler in Kuttenberg (Stadt):

Pferd Kincsem Gavora Napoli Piseker Bursche Ausdauer 235 215 194 194 Kapazität 138 118 138 338 Geschwindigkeit 60 50 56 55 Mut 5 10 10 23 Kaufpreis 2.780 1.500 1.710 5.020

Pferde stehlen und zum Schwarzmarkt bringen

Natürlich könnt ihr Pferde auch einfach stehlen, allerdings gehören sie dann nicht wirklich euch. Steigt ihr von ihnen ab, werden sie nach ein paar Sekunden einfach davonlaufen und versuchen zu dem Ort zurückzukehren, wo ihr sie gestohlen habt.

Damit ihr gestohlene Pferde dauerhaft behalten könnt, müsst ihr sie legalisieren. Dies geht nur beim Pferdeschwarzmarkt, von dem es in Trosky und Kuttenberg nur jeweils einen gibt. In Trosky findet ihr ihn im Nomadenlager nordwestlich von Semin.

Der Pferdeschwarzmarkt von Trosky befindet sich im Nomadenlager im Westen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In Kuttenberg könnt ihr gestohlene Pferde zum Schwarzmarkt bei NPC Stoia bringen. Er sitzt am Wegesrand, direkt westlich vor Kuttenberg (Stadt).

Pferdehändler Stoia nimmt euch gestohlene Pferde in Kuttenberg ab. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr müsst gestohlene Pferde nahe dem Händler abstellen, nur dann könnt ihr sie im Dialog auf den Schwarzmarkt ansprechen. Ihr habt dann die Möglichkeit das Pferd entweder zu verkaufen oder zu eurem Pferd zu machen.

Tipp: Das Verkaufen von Pferden ist gerade zu Spielbeginn eine sehr gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Klaut euch etwa ein Pferd von der Weide von Troskowitz oder beim Händler in Semin und bringt es zum Nomadenlager. Ihr bekommt dann ca. 300 ~ 400 Groschen dafür, wenn es ein gutes Pferd ist. Beachtet aber, dass der Händler nur begrenzt Geld hat. Ihr müsst zwischendurch ein paar Tage warten, um wieder eine solche Summe von ihm zu bekommen.

Wollt ihr ein Pferd legalisieren, müsst ihr ebenfalls Geld für die Dienste des Schwarzmarkts bezahlen. Dabei gilt, je wertvoller das Pferd ist, desto höher ist der Preis. Allerdings ist das Legalisieren eines Pferdes immer noch günstiger, als sie von Pferdehändlern zu kaufen.

Die besten Pferde finden

Neben den käuflichen Pferden gibt es noch viele versteckte Pferde in der Spielwelt, die ihr euch schnappen könnt. Diese müsst ihr alle aber immer ebenfalls auf dem Schwarzmarkt legalisieren, völlig umsonst bekommt ihr sie also nicht. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte der besten einzigartigen Pferde.

Bronka

Bronka (© Screenshot GIGA)

Bronka steht herrenlos beim interessanten Ort "Von Bergows überfallene Männer" südöstlich von Semin herum. Ihr könnt sie einfach stehlen, da um sie herum nur tote Soldaten liegen. Bronka ist das beste Pferd, das ihr direkt ab Spielstart bekommen könnt. Vor allem der hohe Geschwindigkeitswert von 52 macht es für Pferderennen interessant. Beachtet aber, dass euch das Legalisieren von Bronka ca. 1250 Groschen kostet.

Bei dieser Schneise im Wald findet ihr Bronka. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bronkas Werte:

Ausdauer: 152

152 Kapazität: 158

158 Geschwindigkeit: 52

52 Mut: 8

8 Wert: 1.640

Hecht

Hecht (© Screenshot GIGA)

Hecht steht auf der Weide beim Vidlak-Teich im Nordwesten von Trosky (zwischen den Häusern des Gerbers und Fischers). Der hohe Kapazitätswert von 218 macht ihr interessant für euch, wenn ihr viel Beute mit euch herumschleppt.

Fundort von Hecht auf der Weide beim Vidlak-Teich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hechts Werte:

Ausdauer: 127

127 Kapazität: 218

218 Geschwindigkeit: 38

38 Mut: 12

12 Wert: 830

Hautundhaar

Hautundhaar (© Screenshot GIGA)

Hautundhaar steht auf der gleichen Weide wie Hecht (siehe Karte oben) und besitzt gute Werte bei Ausdauer und Geschwindigkeit.

Hautundhaars Werte:

Ausdauer: 177

177 Kapazität: 108

108 Geschwindigkeit: 42

42 Mut: 13

13 Wert: 1.320

Pepik

Pepik ist das Pferd von Jägersmann Vostatek. (© Screenshot GIGA)

Pepik ist das Pferd von Jäger Vostatek. Ihr müsst allerdings erst die Nebenquest "Lakei" abschließen, in der ihr den Jäger und das Pferd rettet. Anschließend steht Pepik am Wassertrog beim Haus von Vostatek nahe dem Vidlak-Teich. Am besten klaut ihr ihn nachts, wenn der Jäger und seine Famile im Haus schlafen.

Nach der Nebenquest "Lakai" könnt ihr Pepik bei Jäger Vostatek stehlen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pepiks Werte:

Ausdauer: 123

123 Kapazität: 218

218 Geschwindigkeit: 38

38 Mut: 12

12 Wert: 770

Hering

Hering (© Screenshot GIGA)

Hering bekommt ihr automatisch zu Beginn der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" geschenkt. Ihr müsst ihn aber nicht nehmen, wenn ihr nicht wollt. Er verbleibt dann im Stall am Eingang zum Innenhof von Burg Trosky.

Herings Werte:

Ausdauer: 169

169 Kapazität: 138

138 Geschwindigkeit: 40

40 Mut: 14

14 Wert: 1.260

Schkrle (Verpassbar)

Schkrle ist das Pferd von Jan Zizka. (© Screenshot GIGA)

Schkrle ist das Pferd von Jan Zizka und kann eigentlich nicht gestohlen werden. Wir konnten ihn aber während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" und auch noch kurz danach bei den Stallungen vor der Festung Nebakov klauen. Vor dieser Hauptquest wird Schkrle noch nicht dort sein. Später in Kuttenberg steht er vor der Teufelszuflucht und kann nicht mehr gestohlen werden.

Während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" und kurz danach steht Schkrle bei den Stallungen vor der Festung Nebeakov. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schkrles Werte:

Ausdauer: 184

184 Kapazität: 238

238 Geschwindigkeit: 30

30 Mut: 17

17 Wert: 2.150

Siegfried

Siegfried ist das Pferd von Schwertmeister Menhart aus Frankfurt. (© Screenshot GIGA)

Siegfried gehört Schwertmeister Menhart aus Frankfurt, den ihr während der Nebenquest "Ars Dimicatoria" in Kuttenberg (Stadt) kennenlernt. Sein Pferd steht vor und während der Quest am Trog hinter der Schenke Kaiser Karl. Nach der Quest steht das Pferd dann bei den Stallungen der Schwertkampfhalle.

Siegfried steht vor der Quest nördlich der Schenke und nach der Quest bei den Stallungen der Schwertkampfhalle im Süden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Siegfrieds Werte:

Ausdauer: 201

201 Kapazität: 258

258 Geschwindigkeit: 34

34 Mut: 19

19 Wert: 2.710

Dietrich

Dietrich ist das Pferd von Menharts Begleiter Arne. (© Screenshot GIGA)

Dietrich ist das Pferd von Menharts Begleiter Arne und steht genau an denselben Orten wie Siegfried (siehe Karte oben).

Dietrichs Werte:

Ausdauer: 150

150 Kapazität: 258

258 Geschwindigkeit: 37

37 Mut: 3

3 Wert: 980

Gringolet

Gringolet ist das Pferd von Ritter Jeschek von Holohlavy. (© Screenshot GIGA)

Gringolet gehört Ritter Jeschek von Holohlavy und ihr sollt ihn während der Nebenquest "Verlorene Ehre" aus Sigismunds Lager in Kuttenberg zurückholen. Aber auch schon vor dieser Quest könnt ihr ihn in Sigismunds Lager finden und für euch selbst stehlen. Wenn ihr den Westeingang vom Lager betretet, steht er direkt rechts bei den Stallungen. Ihr erkennt Gringolet schon von weitem an der auffälligen gelben Pferderüstung.

Gringolet steht bei den Stallungen am Westeingang von Sigismunds Lager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gringolets Werte:

Ausdauer: 194

194 Kapazität: 238

238 Geschwindigkeit: 45

45 Mut: 15

15 Wert: 3230

Pferde, die ihr nicht klauen könnt

Im Spielverlauf werdet ihr auch oft Pferde entdecken, die einen eigenen Namen haben, die ihr aber nicht klauen könnt. Dabei handelt es sich meist um Pferde von wichtigen NPCs. Folgende Pferde lassen sich nicht stehlen:

Aethon (Pferd von Hans Capon)

(Pferd von Hans Capon) Eichel (Pferd von Hauptmann Knorren)

(Pferd von Hauptmann Knorren) Jarmilka (Pferd von Herrn Semin)

(Pferd von Herrn Semin) Schnauberich (Pferd vom Totengräber Ignatius)

(Pferd vom Totengräber Ignatius) Libelle (Pferd vom Totengräber Ignatius)

(Pferd vom Totengräber Ignatius) Wranik (Pferd vom Einsiedler)

(Pferd vom Einsiedler) Dzar (Pferd von Tibor)

(Pferd von Tibor) Zahn (Pferd im Nomadenlager)

(Pferd im Nomadenlager) Chon (Pferd im Nomadenlager)

(Pferd im Nomadenlager) Attila (Pferd von Otto von Bergow)

(Pferd von Otto von Bergow) Bibiana (Pferd von Godwin)

(Pferd von Godwin) Stein (Pferd von Erik)

(Pferd von Erik) Schnecke (Pferd von Kubyenka)

(Pferd von Kubyenka) Agro (Pferd im Stall von Grund)

Teste dich: Weißt du, aus welchen Games diese 22 Waffen stammen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.