Kingdom Come Deliverance 2: Abrechnung (Markwart von Aulitz finden & Samuel retten)

In der 30. Hauptmission "Abrechnung" von Kingdom Come Deliverance 2 schleicht ihr euch aus Sukdol heraus, um Pferde im Lager der Prager zu stehlen. Dabei könnt ihr allerdings auch Aulitz finden und Samuel retten, wenn ihr es geschickt anstellt. Wie ihr die Quest bestmöglich löst und auch das Achievement "Von Angesicht zu Angesicht" bekommt, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Finde ein Pferd und suche Hilfe

Diese Quest lässt sich im Grunde in ein paar Minuten beenden, denn das einzige Hauptziel ist es, Pferde zu finden und davonzureiten. Ihr könnt etwa einfach außen um das Lager herumlaufen und kommt im Südwesten zu den Ställen mit den gesuchten Pferden.

Es gibt allerdings zwei zusätzliche Missionsziele, die ihr erfüllen solltet, um das beste Ende, eine verpassbare Trophäe sowie jede Menge Beute zu bekommen. Ihr könnt Markwart von Aulitz in der Schenke finden und endlich Rache für eure Eltern nehmen. Zudem wird Samuel von Walchelin Brabant gefoltert. Ihr könnt ihn finden und retten. Auf der folgenden Karte haben wir euch vorab den besten Weg durch das Camp markiert.

Besucht erst Aulitz, rettet dann Samu und reitet gemeinsam mit den Pferden davon, um die Quest bestmöglich abzuschließen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Das Dorf ist vollgestopft mit Wachen, die durch die Straßen patrouillieren. Versucht gar nicht erst, in den offenen Kampf zu gehen. Zieht euer bestes Schleich-Outfit an und rüstet einen Dolch, Bogen und Armbrust aus, um Feinde heimlich auszuschalten.

Markwart von Aulitz finden (Von Angesicht zu Angesicht)

Markwart von Aulitz sitzt verletzt in der Schenke in der Dorfmitte (Siehe Karte oben). Nehmt den Weg durch den östlichen Teil von Sukdol und bahnt euch durch die Häuser und Hinterhöfe einen Weg zum östlichen Eingang, wo zwei Wachen sitzen. Diese lockt ihr am besten mit Steinwürfen weg oder schaltet sie schnell aus.

Geht dann durch den Stall auf das Grundstück der Schenke, wo eine Wache am Zelt sitzt. Der Wache könnt ihr den Schlüssel zur Schenke abnehmen oder ihr knackt die Vordertür mit einem Dietrich.

Holt euch den Schlüssel von der Wache und betretet die Schenke mit Aulitz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald ihr die Schenke betretet und links durch die Tür geht, startet eine lange Zwischensequenz mit Markwart von Aulitz und ihr schaltet den Erfolg "Von Angesicht zu Angesicht" frei. Den kompletten Weg zur Schenke und die Szene mit Aulitz könnt ihr euch auch im folgenden Video anschauen:

Aulitz töten oder verschonen

Nachdem ihr alle Dialoge mit Markwart von Aulitz erschöpft habt, könnt ihr entscheiden, ob ihr Aulitz einen ehrenvollen Tod gewährt, ihn wie einen Hund tötet oder ihn verschont.

Erlaube von Aulitz einen würdevollen Tod: Ihr erlaubt Aulitz aus dem Stuhl aufzustehen, sodass er aufrecht sterben kann. Heinrich jagt ihm dann den Dolch unter die Rippen ins Herz.

Ihr erlaubt Aulitz aus dem Stuhl aufzustehen, sodass er aufrecht sterben kann. Heinrich jagt ihm dann den Dolch unter die Rippen ins Herz. Töte von Aulitz wie einen Hund: Ihr stecht von Aulitz in seinem Stuhl ab und gewährt ihm keinerlei Ehre.

Ihr stecht von Aulitz in seinem Stuhl ab und gewährt ihm keinerlei Ehre. Verschone von Aulitz: Ihr tötet ihn nicht. Beachtet, dass von Aulitz trotzdem seinen Verletzungen erliegen wird. Ihr bekommt in der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" dann die optionale Aufgabe, seinen Leichnam zu finden.

Beute ohne Ende: von Aulitz könnt ihr zwar nicht looten, trotzdem findet ihr um ihn herum die wohl beste Beute im ganzen Spiel. Insgesamt gibt es drei Kisten im Raum. Eine enthält jede Menge Schmuck, eine Kleidung mit sehr hohen Charisma-Werten und die dritte ein komplettes Set mit Plattenrüstungen in Gold-Qualität. Neben einem Stuhl lehnt die einzigartige Waffe "Schwert des Herrn von Aulitz". Es gibt allerdings bessere Schwerter im Spiel. Auf den umliegenden Tischen findet ihr zudem weitere Wertgegenstände und auch einige Dokumente wie einen Brief von Sigismund und einen von Aulitz' Ehefrau.

Finde heraus, wo Samu ist (Optional)

Habt ihr alles gelootet, könnt ihr weiter gehen und Samuel suchen. Geht wieder durch den östlichen Eingang nach draußen und biegt dann nach rechts ab. Schleicht euch durch das Lager Richtung Westen zum südlichen Eingang des Dorfes. Den genauen Weg seht ihr oben auf der Karte eingezeichnet. Wir zeigen ihn euch aber auch nochmal genau im folgenden Video:

Lauft dann schnell über die Hauptstraße gegenüber auf das südwestliche Grundstück. Schaltet am besten die Wache rechts nach dem Eingang aus und lauft dann nach hinten zur Scheune. Über die Leiter links kommt ihr auf den Dachboden. Ihr hört hier dann schon die Stimme von Walchelin Brabant, der gerade Samuel verhört.

Schaltet die Wache am Eingang aus und klettert dann über die Leiter links der Scheune auf den Dachboden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprich mit Samu

Auf dem Dachboden zieht ihr jetzt am besten eure beste Rüstung und Waffe an. Sobald ihr euch nach unten fallen lasst, könnt ihr Walchelin auch mit einem Kopfschuss per Bogen oder Armbrust ausschalten, wenn ihr aber noch mit ihm sprechen wollt, lasst ihn euch entdecken und besiegt ihn dann in einem Duell. Nach ein paar Schlägen wird Brabant aufgeben und ihr könnt mit ihm sprechen. Er wird euch anflehen, ihn nicht zu töten.

Walchelin Brabant töten oder verschonen?

Die bessere Wahl ist hier, Brabant direkt zu töten. Wenn ihr ihn verschont, wird er Alarm schlagen, sobald ihr mit ihm die Scheune verlasst. Dadurch werden weitere Soldaten angelockt, die ihr dann töten müsst. Spart euch also den Stress.

Mit Samu fliehen

Nachdem ihr die Fesseln von Samuel gelöst und mit ihm gesprochen habt, könnt ihr ihn tragen und gemeinsam mit ihm zu den Pferden gehen. Dafür müsst ihr euch zunächst nördlich auf das Nachbargrundstück schleichen. Geht zurück zum Eingang bei der Hauptstraße und lauft dann links zum Eingang auf das nächste Grundstück. Achtet dabei auf die Wachen auf der Hauptstraße und dem Grundstück. Am besten schaltet ihr störende Feinde erstmal aus, bevor ihr Samu dorthin tragt. Südlich könnt ihr dann einen Weg betreten und nach Nordwesten zur Scheune mit Pferden gelangen.

Holt Samu aus der Scheune und tragt ihn zum Stall mit den Pferden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nähert euch einem der Pferde, während ihr Samu tragt, dann könnt ihr aus dem Kontextmenü rechts unten "Mit Samu gehen." auswählen und schließt so die Quest bestmöglich ab. Den Weg zu den Pferden zeigen wir euch auch noch einmal genau im folgenden Video:

