Kingdom Come Deliverance 2: Die besten Waffen & wo ihr sie finden könnt

Eine gute Waffe ist das A und O in Kingdom Come Deliverance 2. Unter den zehn verschiedenen Waffengattungen im Spiel listen wir euch die besten Waffen auf und zeigen die besten Schwerter, Streitkolben, Äxte, Stangenwaffen, Bögen, Armbrüste, Gewehre. Schilde und Dolche.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Die beste Waffe finden

Die besten Waffen könnt ihr in KCD 2 entweder finden oder euch über das Schmieden herstellen. Schaut dazu auch in die Fundorte der Schmiedenanleitungen, da diese zwingend für das Schmieden notwendig sind.

Jede Waffe hat einen Stärkewert (bzw. Verteidigung bei Schilden), anhand dessen ihr ganz gut abschätzen könnt, wie gut sie ist. Allerdings haben sie auch unterschiedliche Werte für Stichschaden, Schlagschaden und Wuchtschaden. Es kommt immer darauf an, gegen wen ihr kämpft. Gegen einen Feind mit Plattenrüstung und Schild macht sich zum Beispiel ein Streitkolben besser als ein Säbel.

Anzeige

Einige der besten Waffen könnt ihr einfach so in der Spielwelt finden. (© Screenshot GIGA)

Zudem hat jede Waffe auch Anforderungen an den Stärke- und Agilitätswert. Die beste Waffe nützt euch nichts, wenn ihr die entsprechenden Werte nicht habt, um sie zu führen. Achtet zudem auf die Qualitätssymbole (Bronze, Silber und Gold), diese beeinflussen die Werte ebenfalls. Durch gute Schmiedearbeit erhaltet ihr die beste Qualität.

In den folgenden Listen zeigen wir euch die besten Waffen in jeder Kategorie, die wir in unserem Spielverlauf gefunden haben. Sofern bekannt, listen wir euch auch die Fundorte auf.

Anzeige

Die besten Kurzschwerter

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Schwert des Ritters Valentin 144 (Gold) 13 20 Anleitung erhaltet ihr über Auftrag "Das Reliquiar" in Kuttenberg. Rikonaris' Säbel 121 (Gold) 12 15 Anleitung erhaltet ihr über Auftrag "Der Fluch des Woiwoden" in Trosky. Schweizerdolch 121 (Gold) 11 11 Anleitung könnt ihr in der Höhle unter Trosky finden (Siehe Schatzkarte "Erste Schatzkarte"). Jan Lilians Schwert 115 (Silber) 12 18 Könnt ihr während der Nebenquest "Bellatores" in Kuttenberg erhalten. Ritterschwert 115 (Silber) 16 20 Eine Bronze-Version mit 93 Stärke könnt ihr beim interessanten Ort "Kreuz und Skelett" finden. Breitschwert 113 (Gold) 10 14 Anleitung könnt ihr in der Hütte des Einsiedlers finden (Nebenquest "Der Einsiedler")

Die besten Langschwerter

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Radzig umgeschmiedetes Schwert 172 (Gold) 18 21 Erhaltet ihr während 12. Hauptquest "Sturm" (Muss anschließend umgeschmiedet werden) Duellierlangschwert 157 (Gold) 16 15 - Breites Langschwert 143 (Gold) 14 17 - Meister Menharts Langschwert 140 (Silber) 17 20 Belohnung für die Nebenquest "Ars Dimicatoria" in Kuttenberg Langschwert für Schlachten 128 (Gold) 14 15 Eine Silber-Version mit 100 Stärke könnt ihr beim interessanten Ort "Wolfsrudel" finden. Langschwert "Erlöser" 115 (Silber) 13 16 Anleitung und Schwert könnt ihr beim Auftrag "Erlöser" in Kuttenberg erhalten.

Anzeige

Die besten Streitkolben

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Widderhammer 133 (Gold) 20 9 Tötet Andreas während der Nebenquest "Der Donnerkeil" in Kuttenberg. Er trägt die Waffe bei sich. Rabenschnabel 115 (Gold) 16 9 Könnt ihr während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" aus einer Truhe in Festung Nebakov looten. Streitkolben des Hauptmanns 111 (Gold) 16 9 - Schwerer Streitkolben 110 (Gold) 16 7 Könnt ihr aus einer mittelschwer verschlossenen Truhe in einem Wachturm südlich in Kuttenberg looten. Zugang erhaltet ihr etwa über die Gärten östlich des Turms. Ritterkriegshammer 107 (Gold) 11 5 - Kriegshammer für Reiter 98 (Gold) 7 3 Eine Silber-Version mit 74 Stärke findet ihr beim interessanten Ort "Von Bergows überfallene Männer".

Die besten Äxte

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Ritteraxt 111 (Gold) 18 12 - Reiteraxt 94 (Silber) 16 11 - Kumanischer Fokos 85 (Gold) 10 3 - Verzierte Axt 78 (Gold) 9 5 Belohnung für den Auftrag "Die Axt aus dem See" in Trosky. Kampfaxt 72 (Gold) 7 3 Eine Silber-Version mit 60 Stärke könnt ihr nahe dem interessanten Ort "Tunnel in den Klippen" finden. Beschützende Axt 59 (Gold) 4 1 Könnt ihr während dem Auftrag "Das Böse Abhalten" in Kuttenberg erhalten.

Anzeige

Die besten Stangenwaffen

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Streitaxt 143 (Gold) 20 14 Waffenschmied in Kuttenberg Guisarme 128 (Gold) 17 12 Waffenschmied in Kuttenberg Bartaxt 113 (Gold) 14 9 Waffenschmied in Kuttenberg Voulge 113 (Gold) 14 9 Waffenschmied in Kuttenberg Hellebarde von Jan von Cimburg 101 (Silber) 16 10 Könnt ihr während der Nebenquest "Bellatores" in Kuttenberg erhalten. Glefe 97 (Gold) 11 7 Könnt ihr in der Truhe im Banditenlager nördlich von Burg Trosky finden. Brunswieks Holzaxt 84 (Gold) 13 8 Anleitung erhaltet ihr bei Start der Nebenquest "Das Löwenwappen".

Die besten Bögen

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Bogen eines kumanischen Häuptlings 180 10 13 Aus der Truhe im Kumanenlager unterhalb des Nomadenlagers stehlen. Hornstrauchjagdbogen 160 11 10 - Verzierter kumanischer Bogen 160 10 11 - Eibenjagdbogen 150 9 8 - Eschenjagdbogen 110 5 5 - Haselnuss-Langbogen 110 5 5 Könnt ihr über die Schatzkarte "Karte von Wild in der Nähe von Slatego" finden

Die besten Armbrüste

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Verzierte Kriegsarmbrust 380 5 5 Könnt ihr während der 13. Hauptquest "Das Schwert und die Feder" von Katharina bekommen, wenn ihr den Übungskampf gewinnt. Schlachtfeld-Armbrust 350 3 3 Findet ihr beim interessanten Ort "Von Bergows überfallene Männer". Alte Schlachtfeld-Armbrust 300 0 0 Könnt ihr im Hinterzimmer der Hütte von Kräuterkundler Barnabas nördlich von Burg Trosky finden. Verzierte Jagdarmbrust 200 0 0 Besiegt Torwache Mark beim Wettschießen in Nebakov während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel". Jagdarmbrust 180 0 0 - Patzers Jagdarmbrust 180 0 0 Mögliche Abschlussbelohnung in der Nebenquest "Der magische Pfeil" in Kuttenberg.

Die besten Gewehre

Waffe Stärke Min. Stärke Min. Agilität Fundort Handkanone 620 0 0 Erhaltet ihr automatisch während der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes". Könnt ihr alternativ bei einem Überfall auf einen der Konvois in Trosky erbeuten.

Die besten Schilde

Waffe Verteidigung Min. Stärke Min. Agilität Fundort Dreiecksschild des Herrn von Holohlavy 275 - - Abschlussbelohnung für die Nebenquest "Verlorene Ehre" in Kuttenberg. Frühlingsschild 263 - - Bonusitem der Gold und Collector's Edition. Ritterschild 263 - - In einem Grab am Rand des Weges, der südwestlich aus Troskowitz hinausführt. Ungarischer Ritterschild 263 - - - Kumanischer Schild 250 - - Liegt zum Beispiel im Kumanenlager westlich der Festung Nebakov. Dreiecksschild 225 - - -

Die besten Dolche

Waffe Gewicht Min. Stärke Min. Agilität Fundort Ockhams Rasiermesser 0,8 0 0 Liegt auf einem der Tische in Otto von Bergows Gemächern im Jungfrauenturm von Burg Trosky. Dolch des Brunswiek 1 0 0 Erhaltet ihr über die DLC-Quest "Das Löwenwappen". Dolch 1 0 0 An verschiedenen interessanten Orten oder automatisch in der Nebenquest "Materia Prima".

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.