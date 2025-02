Kingdom Come Deliverance 2: Der Finger Gottes (11. Hauptquest)

In der Hauptquest "Der Finger Gottes" von Kingdom Come Deliverance 2 spielt ihr wieder als Heinrich. Nach dem Kampf mit Zizka folgt ein Dialog zwischen Pater Godwin und euch über Zizkas Zustand. Godwin bittet euch, ihm beim Begraben der Toten zu helfen.

Mit Godwin Leichen begraben

Ihr begleitet Godwin zum Friedhof und müsst drei Leichen begraben, die neben den Gräbern liegen. Falls ihr keine Schaufel habt, liegt eine in der Nähe bereit. Nachdem ihr die Leichen begraben habt, sprecht ihr mit Godwin, um fortzufahren.

Handkanone und Rezept für Munition

Er stellt euch den Soldaten Hertl vor, der euch ein Tutorial für die Handkanone gibt. Nach dem Tutorial erhaltet ihr auch gleich euer erstes Gewehr als Belohnung zusammen mit 20 Kugeln.

Das Zielen und Schießen mit der Handkanone ist eher Glückssache. (© Screenshot GIGA)

Tipp: Weitere Kugeln lassen sich am Alchemietisch herstellen. Das Rezept dafür erhaltet ihr als Belohnung am Ende der Nebenquest „Magnus Opus“ für Müller Kreyzl. Ihr könnt aber auch einfach die folgende Herstellungsanleitung nutzen:

Benutzt Wasser als Basis. Schwefel und Salpeter zerkleinern, in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Holzkohle zerkleinern, in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Alles mit einem Mörser zerstoßen und fertig.

Optionale Aktivitäten in Nebakov

Ihr könnt nun die Festung frei erkunden und weitere Aufgaben übernehmen. Heinrich ist zwar müde, aber ignoriert das zunächst und erledigt folgende Dinge:

Sprecht mit dem Gehilfen Wüterich vor der Festung und ladet die Vorräte auf den Wagen.

und ladet die Vorräte auf den Wagen. Betretet die Festung und Hans wird euch zu sich aufs Tor rufen. Sprecht mit ihm und tretet zu einer Runde Würfeln gegen ihn an.

wird euch zu sich aufs Tor rufen. Sprecht mit ihm und tretet zu einer Runde Würfeln gegen ihn an. Nach dem Spiel könnt ihr vor euch beim Kerker Klara mit zwei Soldaten diskutieren sehen. Schreitet ein und überzeugt die Soldaten, Klara zu den Verwundeten zu lassen. Ihr könnt dann weiter mit ihr sprechen und sie auch auf die Romanze ansprechen, sofern ihr sie in der Hauptquest „Zurück im Sattel“ eingegangen seid.

mit zwei Soldaten diskutieren sehen. Schreitet ein und überzeugt die Soldaten, Klara zu den Verwundeten zu lassen. Ihr könnt dann weiter mit ihr sprechen und sie auch auf die Romanze ansprechen, sofern ihr sie in der Hauptquest „Zurück im Sattel“ eingegangen seid. Sprecht in der Schmiede mit Bulle. Ihr könnt ihn mit Redekunst beruhigen und dann bei der Reparatur von drei Waffen helfen, die ihr aus der Ecke links von ihm nehmen könnt. Ihr sollt ein gewöhnliches Langschwert, ein militärisches Schwert und eine Kampfaxt reparieren. Entweder nutzt ihr dafür den Schleifstein oder Schmiedewerkzeuge, solltet ihr welche im Inventar haben. Als Belohnung erhaltet ihr 24 gewöhnliche Pfeile und 8 Streuschüsse.

Hilf den Verwundeten

Diese optionale Aufgabe ist etwas komplexer. Sprecht mit Klara und stimmt zu, ihr bei der Versorgung der Verwundeten Mark, Zwerk und Kozliek helfen, die euch auf der Karte markiert werden. Ihr müsst alle drei selber diagnostizieren und entscheiden, welche Behandlungen und Tränke anzuwenden sind. Bei der Diagnose sind die Fertigkeiten Alchemie, Handwerk und Überleben hilfreich. Wenn ihr bei der Diagnose die Checks besteht, sagt euch Heinrich genau, was alles zu tun ist, damit die Behandlung gelingt. Ohne entsprechende Skills könnt ihr auch Klara ausfragen, wie einzelne Verletzungen zu behandeln sind.

Zusätzlich braucht ihr entsprechende Verbände, Tränke und andere Dinge. Alles was benötigt wird, findet ihr im oberen Stockwerk von Klaras Hütte (wo auch euer Bett steht). Hier könnt ihr eine Truhe knacken. Entnehmt hier alle Gegenstände. Ihr benötigt Schnaps, Trinkwasser, Kamillentee, Sud gegen Schmerzen, Verbände und Schneiderwerkzeuge.

In Klaras Hütte findet ihr alle nötigen Gegenstände für die Behandlungen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Behandle Kozliek

Kozliek hat hohes Fieber. Er hat Blutergüsse am Bauch, aber keine inneren Verletzungen. Der Verband am rechten Band stinkt und muss dringend gewechselt werden. Damit Kozliek nicht an Wundbrand stirbt, müsst ihr die Wunde erst kauterisieren (dafür wird eine Kugel verbraucht, die ihr im Schießen-Tutorial bekommen habt) und dann verbinden. Gegen das Fieber wäre zudem ein Fiebertonikum praktisch. Aber wenn ihr diesen nicht dabei habt, könnt ihr auch den schwachen Sud gegen Schmerzen benutzen.

Behandle Mark

Mark wurde im Kampf heftig am Kopf getroffen und erbricht sich. Er hat außerdem eine Wunde am linken Bein. Hier droht eine Infektion, die behandelt werden muss. Mark hat innere Blutungen und eine Gehirnerschütterung. Da er auch durstig ist, sind die inneren Blutungen wohl fatal. Gebt ihm keinen Schnaps oder etwas anderes zu trinken. Er darf auch nicht einschlafen. Die Wunde am Bein muss gereinigt und verbunden werden. Zum Reinigen könnt ihr Trinkwasser oder Schnaps nehmen und dann die Wunde mit einem Verband verbinden.

Behandle Zwerk

Zwerk hat einen Bluterguss im Brustbereich, aber auch eine Wunde. Diese muss gereinigt, genäht und verbunden werden. Sein rechter Knöchel ist nur verstaucht und sollte eingerieben werden. Dafür könnt ihr Kamillentee nutzen. Tipp: Als Trank könnt ihr ihm alternativ auch Bockblut-Trank geben, sofern ihr welchen habt. Zwerk ist außerdem sehr durstig und wünscht sich Wein oder ein Bier. Ihr könnt ihm gefahrlos etwas geben. Wein hängt zum Beispiel direkt rechts von seinem Bett an der Wand.

Alkohol hängt direkt rechts neben Zwerk an der Wand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alle drei Patienten behandelt, kehrt zu Klara zurück. Als Belohnung gibt sie euch:

Starker Wemutgeist

Starker Sud gegen Schmerzen

Starker Ringelblumen-Aufguss

Verband

Wenn ihr außerdem die Romanze mit ihr vorantreiben wollt, könnt ihr eure Redekunst einsetzen, um später das Bett mit ihr zu teilen.

Belagerung von Nebakov

Habt ihr alles erledigt, legt ihr euch schlafen. Während der Nacht folgt eine Albtraum-Zwischensequenz, gefolgt von einer Szene, in der ihr von einem Alarm geweckt werdet, der einen Angriff auf Nebakov signalisiert. Die Schlachtvorbereitungen beginnen und in den folgenden Dialogen könnt ihr entscheiden, wie ihr die Verbündeten positioniert, die ihr am Vorabend gewonnen habt.

Vor der Schlacht in Nebakov trefft ihr letzte Entscheidungen. (© Screenshot GIGA)

Die erste Phase des Angriffs konzentriert sich darauf, Leitern von den Mauern zu stoßen. Danach werdet ihr zum Haupttor gerufen, um Steine auf feindliche Soldaten zu werfen, die das Tor angreifen. Dabei schaltet ihr auch automatisch den Erfolg/Trophäe „Fels und Stein!“ frei.

Sobald die Feinde am Tor neutralisiert sind, trefft ihr Zizka vor dem Tor, der sich mit euch in den unteren Burgteil begibt, wo die Verteidigung weitergeht. Wenn ihr und eure Verbündeten es nicht schaffen, die Feinde im unteren Burgteil aufzuhalten, wird diese Phase übersprungen und der Kampf verlagert sich in den oberen Burgteil. Nach der Ausschaltung der restlichen Feinde folgt eine abschließende Zwischensequenz, die das Ende der Quest markiert. Nebakov ist nicht zu halten und ihr werdet allesamt gefangen genommen und zurück zur Burg Trosky gebracht.

Weiter geht es mit der 12. Hauptquest "Sturm"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

