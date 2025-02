Kingdom Come Deliverance 2: Alle Nebenquests und Aufträge

Die Nebenquests und Aufträge in Kingdom Come Deliverance 2 nehmen mehr Zeit ein als die Hauptquests und erzählen komplexe Geschichten mit verschiedenen Ausgängen. In unserer Liste samt Lösungen bekommt ihr den Überblick über alle Nebenmissionen in Trosky und Kuttenberg.

KCD 2 unterschiedet zwischen Nebenquests und Aufträge. Erstere sind komplexer und storylastiger und letztere sind meist kürzere Aktivitäten, bei denen ihr bestimmte NPCs töten, etwas stehlen oder schmieden müsst. Neue Quests werden euch mit einem grauen Wappen samt gelbem Stern auf der Karte markiert, sobald sie verfügbar werden. Beachtet, dass viele Missionen Folgequests sind.

Nebenquests und Aufträge in Trosky

Alle Nebenquests und Aufträge in der ersten Region Trosky könnt ihr bereits ab Beginn der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" absolvieren. Es gibt nur eine Ausnahme: Der Auftrag "Teufel in Trosky" kann erst ab der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" gestartet werden. Zudem muss diese Quest vor Beginn der 9. Hauptquest "Für den Sieg!" beendet werden, sonst wird sie verpassbar!

Der folgenden Liste könnt ihr alle Nebenquests und Aufträge in Trosky entnehmen. Klickt auf die einzelnen Links, um zu ausführlichen Lösungen zu gelangen.

Nebenquests in Trosky

Böses Blut

Der Ausflug

Der Einsiedler

Der Sohn des Schmieds

Die verbotene Frucht

Eindringlinge

Frösche

Kampfübung I

Kampfübung II

Köter

Lakei

Magnum Opus

Materia Prima

Minnesänger

Miri Fajta

Mäuse

Von Fröschen und Mäusen

Aufträge in Trosky

Das Beste kommt zum Schluss

Das Löwenwappen (DLC-Quest, nur für Vorbesteller!)

Der Fluch des Woiwoden

Die Axt aus dem See

Die verlorenen Schafe

Eine sündhafte Seele

Fäule

Hübscher Kalle

Johann der Schlund

Kaspar

Nahkampf an der Mühle

Mehr Nahkampf an der Mühle

Raubvogel

Schaf unter Wölfen

Schäfchen ins Trockene

Teufel in Trosky (Verpassbar!)

Wein, Weib und Blut

Werwolfjagd

Nebenquests und Aufträge in Kuttenberg

Ab Beginn der 15. Hauptquest "In die Unterwelt" könnt ihr alle Aufträge und Nebenquests in der zweiten Region Kuttenberg absolvieren. Über die Schnellreise per Karawane (Auf dem Weg westlich von Sukdol) könnt ihr zudem nach Trosky zurückkehren und dort noch nicht absolvierte Nebenquests beenden (bis auf "Teufel in Trosky"). Die Liste aller Nebenmissionen in Kuttenberg sieht wie folgt aus.

Nebenquests in Kuttenberg

Ars Dimicatoria

Bellatores

Blitzblank

Der Donnerkeil

Der Drachenhort

Der Höllenschlund

Der magische Pfeil

Gerechtigkeit

In Vino Veritas

Kumpel und Penunzen

Lösegeld

Schweig, mein Herz...

Staub zu Staub

Verlorene Ehre

Aufträge in Kuttenberg

Auf die Plätze, fertig, schmieden!

Das Böse Abhalten

Das Reliquiar

Der weiße Rehbock

Erlöser

Es reicht!

Etwas ist faul...

Flüchtiger Ruhm

Hoher Zoll

Letzter Wille

Pfeilspitze

Pilgerreise

Primum Nil Nocere

Schatzkarte

Schicksal besiegelt

Unlautere Mittel

Unter dem Strohhut

Unter Verschluss

Zähne im Sack

Zeichen der Bruderschaft

