Kingdom Come Deliverance 2: Der Funken ("Schall und Rauch" freischalten)

In der Nebenquest "Der Funken" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr mit Schießpulver eine Mine hochjagen und könnt zudem entscheiden, ob ihr Chenyek tötet oder nicht. Wie ihr die Quest mit dem besten Resultat beendet und das verpassbare Achievement "Schall und Rauch" freischaltet, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Der Funken" starten

Damit ihr diese Quest beginnen könnt, müsst ihr zunächst die 17. Hauptquest „Via Argentum“ sowie die Nebenquests „Ein Festmahl für die Armen“ und „Gaunerzinken“ abgeschlossen haben. Darüber hinaus empfehlen wir euch auch vorher Rattes Aufträge „Jenseits des Grabes“ und „Der Schatz der Deutschen“ zu absolvieren, weil diese Quests nach „Der Funken“ verpassbar werden können, wenn ihr bestimmte Entscheidungen trefft.

Macht drei Ingame-Tage nach Abschluss von „Via Argentum“ oder “Gaunerzinken” (je nachdem, welche der beiden Quests eure letzte war) eine Schnellreise zwischen Sukdol und Miskowitz. Dabei wird es irgendwann zum Zufallsereignis „Laufbursche“ kommen. Ein Bote der Gilde wird euch ansprechen und euch zu Chenyek ins Rattenloch schicken. Dadurch beginnt die Quest.

Anzeige

Über das Zufallsereignis "Laufbursche" könnt ihr "Der Funken" starten. (© Screenshot GIGA)

Mit Chenyek sprechen

Chenyek möchte, dass ihr die Silbermine von König Sigismund in die Luft sprengt, um seinen Zustrom an finanziellen Mitteln zu stoppen. Dafür sollt ihr zunächst ein Schwarzpulverfass von Eldris besorgen. Zudem gibt er euch 300 Groschen, falls ihr sie bei der Beschaffung benötigt.

Anzeige

Höre dir Knackers Angebot an (Optional)

Wie zuvor will Knacker euch wieder ein Angebot unterbreiten. Diesmal will er Nägel mit Köpfen machen und beauftragt euch, Chenyek zu töten. Dafür verspricht er euch eine Menge Groschen. Beachtet, dass ihr ruhig erstmal auf den Tötungsauftrag (Option „Chenyek ist so gut wie tot.“) eingehen könnt. Dies heißt nicht, dass ihr es wirklich machen müsst.

Chenyek töten oder nicht?

Bei diesem Questschritt habt ihr Zeit bis ihr später in der Quest in die Minen geht. Wenn es euch nur um die Belohnung geht, ist Knackers Angebot nicht wirklich verlockend, denn ihr werdet letztendlich nur 60 Groschen von ihm erhalten. Beendet ihr die Quest in Chenyeks Interesse, gibt er euch 150 Groschen.

Anzeige

Es ist also eher eine Frage, ob ihr Knackers oder Chenyeks Pläne für die Zukunft der Gilde unterstützen wollt. Chenyek ist ein stark religiöser Anführer mit Robin-Hood-Komplex, der Blutvergießen verachtet und sich auch nicht bereichern will. Knacker hingegen will einfach nur reich werden und ihm ist dabei jedes Mittel recht.

Wollt ihr Chenyek töten, ist dies gar nicht so einfach, da er im Spiel nie schlafen geht. Tagsüber sitzt er die ganze Zeit im Rattenloch. Ihn hier ohne Zeugen zu töten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nachts steht er mit einer Fackel im Nebenraum der Schenke, ein Stockwerk darüber. Im selben Raum steht übrigens auch Knacker. Lustigerweise wird dieser die Wachen alarmieren, wenn ihr Chenyek vor ihm tötet, obwohl er euch ja den Auftrag gegeben hat. Wir haben ihn nachts von draußen mit einem Pfeilschuss durch die offene Tür getötet. Dabei gab es dann keine Zeugen.

Anzeige

Ohne Zeugen könnt ihr Chenyek am besten nachts mit einer Fernkampfwaffe töten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Eldris wegen Schwarzpulver sprechen

Der Laden von Büchsenmacher Eldris wird euch etwas südlich markiert. Wenn ihr ihn nach Schwarzpulver fragt, müsst ihr einen von drei möglichen Redekunst-Checks bestehen (Beeindrucken/Sehr Schwer, Einschüchtern/Leicht oder Dominieren/Schwer). Anschließend erzählt er euch vom Händler Schnurrhaar aus Kolin, der ein solches Fass besitzen soll.

Fass Schwarzpulver finden

Der Suchbereich für Kolin wird euch nordöstlich vom Dorf Bohunowitz auf der Karte markiert. Ihr findet ihn dort, wo sich etwa in der Mitte der Fluss mit dem Weg kreuzt.

Kolin findet ihr an dieser Stelle im Suchbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kolin steht bei einem Karren und wird von zwei Wachen begleitet. Das Schwarzpulver befindet sich in der schwer verschlossenen Kiste vor ihm. Den Schlüssel für die Truhe könnt ihr von ihm erhalten, indem ihr einen mittelschweren Beeindrucken-Check besteht. Alternativ könnt ihr ihm das Schwarzpulver für 500 Groschen abkaufen (Preis kann verhandelt werden) oder ihr tötet einfach ihn und seine zwei Wachen.

Fass zu den Gildenmitgliedern bei der Mine bringen

Nun wird euch Goliath bei der Mine nahe Grund markiert. Es ist dieselbe Mine, die ihr in „Via Argentum“ besucht habt. Goliath, Eber und weitere Gildenmitglieder haben abseits der Mine ein Lager aufgeschlagen.

Wichtiger Hinweis: Dies ist nun der Scheidepunkt für die verschiedenen Enden der Quest. Bevor ihr mit Goliath sprecht, habt ihr jetzt die letzte Chance, Chenyek zu töten, wenn ihr für Knacker arbeiten wollt. Beachtet außerdem, dass der parallele Auftrag „Bürgerpflicht“ scheitern wird, wenn ihr den Plan durchzieht, die Mine hochzujagen. Generell ist es ratsam, vor dem Gespräch mit Goliath euer Spiel manuell zu speichern. Im Folgenden beschreiben wir euch die einzelnen Szenarien ganz genau.

Verpassbare Trophäe “Schall und Rauch”

Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge im Spiel freischalten wollt, solltet ihr zunächst mit Goliath sprechen und bei ihm bis zum Einbruch der Nacht warten. Folgt ihm dann zum Mineneingang, wo er stehen bleibt. Tötet ihn hier, wodurch die Quest scheitert. Lauft zurück hoch zum Lagerfeuer bei den anderen Gildenmitgliedern und werft das Schwarzpulverfass ins Feuer. Dadurch bekommt ihr einen Game-Over-Bildschirm und das Achievement wird freigeschaltet. Ladet dann einfach euren letzten Spielstand, um normal fortzufahren.

Kingdom Come Deliverance 2: Trophäe "Schall und Rauch" freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Mine nicht hochjagen und “Bürgerpflicht” abschließen (Option 1)

Sofern ihr parallel den Auftrag „Bürgerpflicht“ verfolgt und diesen erfolgreich abschließen wollt, dürft ihr die Mine nicht hochjagen. Ihr müsst mit Goliath sprechen und bis zum Einbruch der Nacht warten. Folgt ihm dann aber nicht, sondern macht einfach eine Schnellreise zurück nach Kuttenberg.

Bei eurer Ankunft wird die Quest abgebrochen und ihr könnt stattdessen mit Vogt Andreas Plumel im Rathaus sprechen. Berichtet ihm alles, um Bürgerpflicht abzuschließen. Zur Belohnung erhaltet ihr neben den 30 Groschen pro Infoschnipsel 150 weitere Groschen für den Abschluss.

Tipp: Schaut am nächsten Tag beim interessanten Ort „Kuttenberger Galgen“ östlich vor den Stadtmauern vorbei. Der Vogt hat Chenyek, Ratte und weitere namenlose Gildenmitglieder am Galgen aufgeknüpft. Goliath, Eber und Knacker dürfen aber weiterleben und sind nach wie vor im Rattenloch anzutreffen. Mit Goliath könnt ihr sogar sprechen. Er wird euch dementsprechend sagen, was er von euch hält.

Chenyek, Ratte und andere Gildenmitglieder werden aufgeknüpft, wenn ihr die Mine nicht hochjagt und sie stattdessen beim Vogt verratet. (© Screenshot GIGA)

Pulverfass im Stollen platzieren und Mine hochjagen (Option 2)

Wenn ihr den Plan durchziehen wollt (egal ob für Chenyek oder Knacker), folgt Goliath zum Mineneingang und lauft dann zum Ort im Stollen, wo ihr das Pulverfass platzieren sollt. Wenn ihr einen Trank des Nachtfalken habt, hilft euch dieser hier gut, um euch besser in der Mine zurechtzufinden. Alternativ zückt ihr eure Fackel.

Lauft in die Mine und haltet euch dabei immer rechts. Ihr gelangt zu ein paar Leitern, die euch weiter nach unten führen. Am Boden seht ihr direkt einen roten Stofffetzen an einem Stützbalken. Hier könnt ihr das Fass über die Einblendung rechts unten im Bildschirm ablegen.

Beim Stofffetzen direkt nach der Leiter platziert ihr das Pulverfass. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Entkomme aus der Mine!

Sobald ihr das Fass ablegt, habt ihr genau zwei Minuten Zeit, die Mine zu verlassen, ansonsten sterbt ihr in der Explosion. Dies ist mehr als genug Zeit, also keine Sorge. Verlasst die Mine einfach wieder auf demselben Weg. Klettert die Leiter hoch und haltet euch dann immer links, bis ihr den Ausgang erreicht.

Wichtiger Hinweis: Öffnet während der Flucht aus der Mine 1-mal euer Inventar und zieht euch eure besten Rüstungen und Waffen an, denn es folgt nach der Flucht ein möglicher Kampf!

Solltet ihr Probleme bei der Wegfindung in der Mine haben, zeigen wir euch im folgenden Video nochmal den genauen Weg hinein und hinaus:

Kingdom Come Deliverance 2: Pulverfass platzieren und aus der Mine entkommen (Der Funken) Abonniere uns

auf YouTube

Entscheidung beim Wachkommandant

Nachdem ihr wieder zu euch kommt, dröhnen euch erstmal eine Weile die Ohren. Dies beeinflusst auch die Soundqualität für ca. eine Minute, also nicht wundern. Dann tauchen Sigismunds Soldaten auf und konfrontieren euch und die Gilde. Diese wurden von Knacker geschickt, der heimlich Informationen an den Vogt hat durchsickern lassen. Eure Entscheidung im folgenden Dialog hat verschieden Auswirkungen auf das Ende der Quest:

Hier wird dein Blut fließen: Es kommt zum Kampf gegen die Soldaten. Tötet alle gemeinsam mit den anderen Gildenmitgliedern.

Es kommt zum Kampf gegen die Soldaten. Tötet alle gemeinsam mit den anderen Gildenmitgliedern. Willst du in die Luft gejagt werden? (Einschüchtern/Schwer): Wir haben einen Wert von 28 benötigt, damit diese Option glückt und ihr die Situation ohne Kampf auflösen könnt. Ein Wert von 25 reichte nicht aus und es kam dennoch zum Kampf.

Wir haben einen Wert von 28 benötigt, damit diese Option glückt und ihr die Situation ohne Kampf auflösen könnt. Ein Wert von 25 reichte nicht aus und es kam dennoch zum Kampf. Ich gehöre nicht zu denen! (Dominieren/Sehr Schwer): Bei dieser Option (gelang uns mit einem Wert von 22) schlagt ihr euch auf die Seite der Soldaten und müsst dann die Gildenmitglieder allesamt töten. Dadurch endet die Quest an dieser Stelle und ihr könnt euch nach dem Kampf beim Wachkommandanten eine Belohnung von 60 Groschen holen. Diese Option ist nicht zu empfehlen, da „Bürgerpflicht“ trotzdem scheitern wird, da ihr die Mine hochgejagt habt.

Erzähle den Leuten im Rattenloch, was passiert ist

Kehrt zurück zum Rattenloch und berichtet Chenyek beziehungsweise Knacker von der Explosion der Mine. In Chenyeks Fall erhaltet ihr 150 Groschen Belohnung und er wird euch berichten, dass er den Verräter Knacker hat töten lassen. In unserem Spiel konnten wir ihn aber immer noch nach Questende antreffen (eventuell ein Bug). In Knackers Fall erhaltet ihr nur 60 Groschen. Er will die Gilde reformieren und weitere Raubeine rekrutieren, die so denken wie er.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Quiz: Kannst du die Spiele-Charaktere nur an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.