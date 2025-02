Kingdom Come Deliverance 2: Zeichen der Bruderschaft (Gildenschwert finden)

Im Auftrag "Zeichen der Bruderschaft" von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr das Gildenschwert finden und zur Schwertkampfhalle zurückbringen. Wie ihr das schafft und am Ende das Gildenschwert für euch behalten könnt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Zeichen der Bruderschaft" starten

Sprecht einige Tage nach Abschluss von „Ars Dimicatoria“ erneut mit Menhart. Er möchte seinen Posten als Oberhaupt der Kuttenberger Schwertkampfgilde antreten, benötigt dafür aber noch das Gildenschwert. Ihr sollt es daher von Emmeram zurückholen.

Mit Emmeran sprechen

Emmeran hat das Gildenschwert beim Kuttenberger Müllhaufen weggeschmissen und ihr müsst es suchen. Es soll sich in einem Busch befinden. Der Suchbereich wird euch südlich vor den Toren der Stadt markiert.

Gildenschwert aus dem Müllhaufen graben

Im Suchbereich müsst ihr euch vor drei wilden Hunden in Acht nehmen. Zudem braucht ihr eine Schaufel, um die drei Gräber im Suchbereich auszuheben. Allerdings befindet sich in keinem der Gräber das Schwert. Kehrt also zurück zu Emmeran. Wenn ihr Probleme habt, die Gräber im Suchbereich zu finden, zeigen wir euch im folgenden Video noch einmal die genauen Fundorte:

Kingdom Come Deliverance 2: Fundorte der Müllhaufen in "Zeichen der Bruderschaft" Abonniere uns

auf YouTube

Mit dem Graben im Müllhaufen hat euch Emmeran nur veräppelt. Er hatte das Schwert die ganze Zeit bei sich, es aber aus Wut in zwei Hälften zerbrochen. Er gibt euch das zerbrochene Gildenlangschwert und ihr könnt entscheiden, ob ihr einfach geht oder im Faustkampf Rache üben wollt, verdient hat er es in jedem Fall. Beachtet aber, dass ihr im Falle eines Kampfes gegen ihn und einen seiner Kumpel kämpfen müsst.

Gildenlangschwert reparieren

Zurück bei Menhart gibt dieser euch den Auftrag, das zerbrochene Schwert wieder neu zu schmieden. Dafür landet das entsprechende Schmiede-Rezept in eurem Handwerkskunstmenü. Für die Reparatur braucht ihr 1x Befestigungsmaterial und 2x Toledo-Stahl. Eine Schmiede findet ihr etwas weiter westlich und auch ein Schmied steht dort, der euch die nötigen Materialien verkauft.

Gildenlangschwert für euch behalten

Bringt das reparierte Schwert zurück zu Menhart. Er hängt es mit euch gemeinsam im Haus auf und die Quest endet erfolgreich. Als Belohnung erhaltet ihr 60 Groschen und ihr könnt euch nach der Quest das Gildenlangschwert einfach wieder von der Wand stehlen und für euch behalten.

Nach der Quest könnt ihr euch das Gildenschwert einfach von der Wand klauen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

